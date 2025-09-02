Őszi pompa és változatos finomságok várnak Budapest legszebb gasztrosétányán

Amint lehullanak az első falevelek, hajlamosak vagyunk begubózni az otthon melegébe: pedig a Margitsziget ilyenkor új arcát mutatja és csak arra vár, hogy megmártózzunk az őszi kalandokban. Miután kisétáltátok magatokat, látogassatok el a Margitszigeti Gasztro Sétányra, mely ilyenkor is hangulatos kerthelyiséggel és változatos programokkal várja a pihenésre vágyókat!

A sétányon hét vendéglátóhely kínálatából csemegézhettek – legyen szó romantikus vacsoráról, baráti vagy családi találkozóról, itt mindenhez megtaláljátok a tökéletes helyszínt.

Finomságok és felhőtlen kikapcsolódás

Mi mással is indíthatnánk, mint a Champs Szigettel, ahol sport és gasztronómia kéz a kézben jár! A kultikus teraszról nemcsak a legizgalmasabb sportközvetítések, de a Duna látványában is gyönyörködhettek, sőt, sokszor élő koncerteket is élvezhettek. Nem csak pletyka, tényleg a Stég Pubban ehetitek Budapest egyik legjobb lángosát – a kínálatban hamburgerek is helyet kaptak. A romkocsma-hangulat varázsát itt ráadásul lombok alatt megbúvó fateraszon élhetitek át.

Korán kelő pacsirták, figyelem: a Hippi Sziget csak rátok vár, friss kávéval és napindító falatokkal. Ébredjetek a várossal, kezdjétek a napot páratlan panorámával a Duna-parti oázisban! Az sem baj, ha az éjjeli baglyok csapatát erősítitek: a szigetre esténként DJ-k varázsolnak bohém hangulatot.

A családokat a Wonder Island várja, szabadtéri trambulinparkkal, pingpong- és csocsóasztalokkal, hétvégente táncos estékkel. A legkisebbek kikapcsolódásáról még egy homokos partszakasz is gondoskodik! Ha kibuliztátok magatokat, street foodok, italok és széles gyerekmenü közül válogathattok, hogy kellőképp feltankolhassátok magatokat energiával az új kalandokhoz.

Esténként a Paulaner Sörkert és Kertmoziban ingyenes vetítéseken, óriási LED-falon tekinthetitek meg kedvenceiteket, hiszen a kertmozizás ősszel sem állhat meg! A filmek mellett sült hekk és bajor ételkülönlegességek is várnak – a gasztronómiai sikersztori garantált! A terület egyszerre 600 fő befogadására is alkalmas, így a bringa- és kutyabarát Paulaner Sörkert és Kertmozi rendezvényhelyszínként is szuper választás.

Titkos búvóhelyek és az ősz legnagyobb bulija

Ez még nem minden: számos kisebb egység is színesíti a Margitszigeti Gasztro Sétányt. Ilyen az olaszos Pizza Puzzle is, mely ropogós pizzákkal, friss salátákkal, csavart fagyikkal és csapolt sörökkel várja, hogy belekóstoljatok a kötetlen kikapcsolódás ízébe. Az önkiszolgáló, kutyabarát Pizza Puzzle nem hiába lett a családok egyik törzshelye!

Az édesszájúak sem maradnak hoppon: az Island Bisztróban buborékgofrival, palacsintával és még churros-szal is megjutalmazhatjátok magatokat a séta után. A finomságokat persze nutellával és friss gyümölcsökkel is kérhetitek – csak győzzetek válogatni! Az, hogy mindezt napernyős tetőteraszon élvezhetitek, már tényleg csak hab a tortán.

Ha életre szóló őszi kalandokat szereznétek, a Margitszigeti Gasztro Sétánynál jobb helyet keresve sem találtok. Idén ráadásul egy csipet Németország is a sétányra költözik: szeptember 26. és 28., valamint október 2. és 4. között Oktoberfest a Margitszigeten!

Lesz minden, ami az igazi bajor bulihoz szükséges: sült kolbász és friss perec illata a levegőben, több mint harmincféle csapolt sör az itallapon és autentikus bajor zenekarok a színpadon. Hamisítatlan bajor sörfesztivál-élmény, mely az ősz legnagyobb gasztrobulijának ígérkezik!

A Margitszigeti Gasztro Sétány szeptemberben is finom falatokkal és szuper hangulattal vár – tegyetek egy próbát, és fessetek új színeket az őszi napokba ezen a varázslatos helyszínen!

Margitszigeti Gasztro Sétány 1138 Budapest, Margitsziget Weboldal | Facebook

