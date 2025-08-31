21 kihagyhatatlan őszi fesztivál Budapesten, ami megszínesíti a szeptembert

Még le sem hulltak az első falevelek, máris kezdetét vette az őszi pezsgés: csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi fesztivál kecsegtet tartalmas kikapcsolódással! Szeptemberben a gasztronómia, a kultúra, az építészet, sőt még a tudományok szerelmesei is szuper programokkal tölthetik meg a naptárjukat.

Újbudai Gyermekkönyvünnep // Gárdonyi tér (2025. szeptember 5-6.)

Könyves kincsek, fejtörők, zene, és minden, ami apró szívek vágya: az Újbudai Gyermekkönyvünnep szeptemberben ismét megnyitja kapuit, hogy mókával és kacagással pezsdítse fel a Gárdonyi teret, 5-én 15-19, 6-án 10-19 óráig. Könyvek és szuper programok várják a családot: jazzmuzsika, papírszínház, Vitéz László kalandja – Barna Zsombor előadásában – és Danny Bain hangszeres meséje hozza el a varázslatot Újbudára. Csupa családi kaland, két napon át!

Bakáts Feszt // Bakáts tér (2025. szeptember 5-7.)

Idén 10. alkalommal pezsdül fel Ferencváros ikonikus tere: szeptember 5. és 7. között ingyenes programokkal csábít a Bakáts Feszt a 9. kerület szívébe. A Csaknekedkislány, a MÁV Szimfonikus Zenekar és még sok más előadó érkezik a nagyszínpadra, a gyerekek kacagásáról pedig megannyi családi program és Kalap Jakab is gondoskodik. Izgalmas kiállítások, helytörténeti séták és irodalmi beszélgetések miatt is érdemes lesz a Bakáts térre látogatni!

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2025. szeptember 5-7.)

Ezúttal is fantasztikus borászatok hozzák el legnemesebb italaikat szeptember 5. és 7. között Budapest mesés bornegyedébe. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében zamatos borok, üdítő pezsgők és a zseniális muzsika mámoros egyvelege üde színfoltja lesz szeptember első hétvégéjének.

Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor Pozsonyi Piknik! Újlipótváros „kulturális falunapja” szeptember 6-án színházi kitelepülésekkel, zenei csemegékkel és vásári forgataggal csap fergeteges színházi ünnepet az Újpesti rakparton. A fesztivál nem titkolt célja, hogy a magaskultúra szellemében kínáljon páratlan ínyencségeket az egész család számára. Ki ne hagyjátok a főváros színes-szagos, művészeti ünnepét – hiszen a Pozsonyi Piknik az a hely, ahol a kultúra otthonra lel!

Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál (2025. szeptember 7.)

A Sálom utca kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztiváljánál jobb programot nem is találhatnátok az Európai Zsidó Kultúra Napján! Szeptember 7-én a Csányi utcát installációk és programok pezsdítik fel: a gyerekeket kvízjáték, gyerekkert és meseolvasás, míg a nagyobbakat irodalmi szalon, Veiszer Alinda színházkibeszélője és még tárlatvezetés is várja 10 és 18 óra között. Próbáljátok ki a héber kalligráfiát, és a füzetkötést se hagyjátok ki!

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 7-18.)

Szeptember 7. és 18. között immár 27. alkalommal szól a vastaps a zsidó kultúra legkiválóbb képviselőinek – idén is vár a Zsidó Kulturális Fesztivál! A zsinagógák hazai és nemzetközi előadók koncertjeitől, színházi előadásoktól, irodalmi estektől, talk show-któl lesznek hangosak. Ezt kár lenne kihagyni!

Mozart-expedíció // Müpa (2025. szeptember 9-13.)

Vajon miért ejt rabul mindenkit még ma is Don Juan? A legendás nőcsábász titkaira a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös minifesztiválján derül fény. A Mozart-expedíció szeptember 9. és 13. között opera- és táncelőadások, irodalmi programok és filmek mentén rántja le a leplet a szoknyavadászról.

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2025. szeptember 11-14.)

Búcsúztassátok méltóképp a nyarat, és koccintsatok az őszre a Budavári Palotában, hazánk legelőkelőbb borfesztiválján! Szeptember 11. és 14. között mindezt kulturális kalandokkal fűszerezve, a Budapest Borfesztivál pompájában élvezhetitek. Az esemény 4 napon át csábítja a bor szerelmeseit finom borok, kifinomult gourmet fogások, lágy dallamok, pop up kóstolók és szakmai ínyencségek sokaságával, valamint dunai panorámás naplementével a lehengerlő palotába.

Kraft Sörfesztivál // Dürer Kert (2025. szeptember 11-14.)

A Kraft Sörfesztivál keretében hazai és nemzetközi sörfőzdék különlegességeit kóstolhatjuk végig a Dürer Kertben szeptember 11. és 14. között. A malátakedvelők egyik kedvenc, laza hangulatú sörünnepén a hangulathoz illő ingyenes koncertek és a finomságokat kínáló food truckok sem maradnak majd el.

Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2025. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 5. alkalommal dobogtatja meg semmihez sem fogható zene Józsefváros szívét. A Rákóczi téri fesztivál a jazz hagyományai előtt tiszteleg, miközben új irányzatokat is megvillant a vájtfülű érdeklődők számára. Már jól ismert nevek és fiatal tehetségek gondoskodnak róla, hogy a Józsefvárosi Jazzfesztivál ingyenes programjain minden korosztály belekóstolhasson a páratlan műfaj ízébe – ráadásul szabadtéren!

Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Kőbánya (2025. szeptember 12-13.)

Idén ősszel nagykorúvá válik az ország egyik legkülönlegesebb élményfesztiválja: a Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó immár 18. éve várja a mozgás és a zene iránt érdeklődőket a fővárosban. 2025. szeptember 12. és 13. között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy elmélet helyett a gyakorlati tapasztalásra épít: kicsik és nagyok egyaránt belekóstolhatnak az íjászat, a dzsúdó, a falmászás vagy épp az asztalitenisz világába. Emellett a látogatók zenei oktatók segítségével próbálhatják ki a gitártól a fuvolán át egészen a dobfelszerelésig terjedő kínálatot.

Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2025. szeptember 12-14.)

Ilyet még nem látott az ország: jön az első Iparművészeti Fesztivál! A Független Iparművészeti Kortárs Szalonnak hála szeptember 12. és 14. között minden érzékszervre ható kulturális ünnep veszi kezdetét, a Petőfi Irodalmi Múzeumot kívül-belül birtokba veszi közel 100 iparművész lehengerlő alkotása.

Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2025. szeptember 12-14.)

Idén is elstartol az Újpesti BorVíkend, a kerület egyik legjobban várt eseménye. Szeptember 12. és 14. között a Szent István teret ebből az alkalomból jobbnál jobb borászatok és pincészetek lepik el, de a kellemes hangulatról, a zenei aláfestésről és a finom falatokról ugyanúgy nem kell lemondanunk.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // Wekerletelep (2025. szeptember 13.)

Kincsvadászok, figyelem! Szeptember 13-án megnyitja kapuit a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok! Ráérős nézelődésre hív Wekerle, a séta közben pedig gofrival, málnaszörppel, kávéval is töltődhettek.

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 13-21.)

Szeptember 13. és 21. között csodás templomok, múzeumok, galériák és közösségi terek falai zenétől, inspiráló gondolatoktól, irodalomtól és képzőművészettől lesznek hangosak. Az Ars Sacra Fesztivál idén is több száz ingyenes programmal teremti meg a belső elcsendülés és a művészet páratlan harmóniáját.

Sóletfesztivál // Városháza Park (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik!

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat.

Építészet Éjszakája // több helyszínen (2025. szeptember 20-21.)

Az Építészet Éjszakája remek lehetőséget nyújt arra, hogy új szemüvegen át csodálhassátok meg Budapest építészeti remekműveit. A rendezvény szeptember 20. és 21. között fedi fel a főváros eddig ismeretlen arcát: „stílus séták”, titkos épületbejárások, makettkiállítás és persze gyerekprogramok is a felejthetetlen kaland részét képezik. Sőt, még színészek, alkotók is körbevezetnek kedvenc zugaikban – az is lehet, hogy új törzshelyre bukkantok!

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // MOM Sport (2025. szeptember 20-21.)

Szeptember 20. és 21. között ismét szélesre tárja ajtajait a Csak a Mentes Őszi Fesztivál a MOM Sportban. A nagy népszerűségnek örvendő fesztiválon több mint 80 kiállító glutén-, laktóz-, cukormentes és vegán finomságai és pékárui kerülnek a főszerepbe, de számíthattok látványfőzésekre és tombolára is.

Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2025. szeptember 26-27.)

Ősszel a tudományok különleges világába is belekóstolhattok: szeptember 26. és 27. között országszerte több száz helyszínen vár a Kutatók Éjszakája! A rendezvényen szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások által ismerkedhettek meg a legfrissebb tudományos eredményekkel, miközben bepillantást nyerhettek a kutatók lebilincselő munkájába. Kihagyhatatlan kaland kisgyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek is!

Oktoberfest // Margitszigeti Gasztro Sétány (2025. szeptember 26-28.)

Ha életre szóló őszi kalandokat szereznétek, a Margitszigeti Gasztro Sétánynál jobb helyet keresve sem találtok. Idén ráadásul egy csipet Németország is a sétányra költözik: szeptember 26. és 28., valamint október 2. és 4. között Oktoberfest a Margitszigeten! Lesz minden, ami az igazi bajor bulihoz szükséges: sült kolbász és friss perec illata a levegőben, több mint 30-féle csapolt sör az itallapon és autentikus bajor zenekarok a színpadon. Hamisítatlan bajor sörfesztivál-élmény, mely az ősz legnagyobb gasztrobulijának ígérkezik!

