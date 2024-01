5 zseniális társasjátékbár Budapesten, ahol játszva kapcsolódhatunk ki

A hétköznapokban sokszor elfelejtjük, hogy milyen fontos megélni a játék örömét, pedig sokkal könnyebben vehetjük így az élet akadályait. Szerencsére az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak a különféle társasjátékok, aminek hála már nem kell otthon maradnunk, hiszen Budapesten számtalan lehetőség adódik új játékok kipróbálására.

Red and Black Társasjátékszalon

A Red and Black Társasjátékszalon az Astoria szomszédságában várja mindazokat, akik egy hosszú nap után egy kis társasjátékozással vezetnék le a stresszt. Akár már rutinos játékosok vagytok, akár még csak ismerkedtek ezzel a műfajjal, a Red and Black biztosan a törzshelyetekké válik majd! A hely egyébként bárként és kávézóként is működik a vendégek számára, így abban az esetben is ideális helyszín, ha csak egy specialty kávét kortyolgatnátok el, de artizán teaválasztékuk, kisüzemi söreik, illetve bor- és koktéllapjuk is figyelemre méltó.

1057 Budapest, Vármegye utca 17. | Weboldal

PLAY Station Budapest

A XIII. kerületi Reitter Ferenc utcában hosszú órákat el lehet tölteni a játék örömével, hiszen az itt fellelhető választék egészen elképesztő. A PLAY Station Budapestben ugyanis összesen 1700-féle társas áll rendelkezésetekre, a szabályok ismertetésében pedig örömmel segítenek nektek majd a játékmesterek. A kínálatot érkezés előtt is érdemes átböngészni, amit a honlapjukon elérhető adatbázisnak köszönhetően bármikor megtehettek. Így hivatalosan is ők a legnagyobb választékkal rendelkező társasjátékbár Budapesten, semmiképp ne hagyjátok ki!

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 72-74. | Weboldal

BarCraft

Budapest belvárosában három különböző helyszínen is találkozhatunk a BarCraft közösségi tereivel, ahol egyaránt tárt karokkal várják a gamereket, a cosplayereket, a Star Wars-rajongókat és a társasjátékok kedvelőit is. Az enteriőr is pontosan ezekről árulkodik, sőt, mindhárom helyszínen más-más tematikára épül a berendezés. Mindegyik BarCraftban külön társasjátékos terem vár rátok, amennyiben pedig kimondottan ilyen helyet kerestek, akkor érdemes a Nyugati felé venni az irányt, ott van ugyanis a legnagyobb kínálat, több mint 300 társassal. Ez a széles választék az italok esetében sem maradt el, próbáljátok ki a különleges geek koktélokat!

1111 Budapest, Bartók Béla út 18. | 1092 Budapest, Ferenc körút 34. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59. | Weboldal

Enter Bar

A Bartók Béla út vonzáskörzetében várja az online és offline játékok kedvelőit a gamerekre specializálódott Enter Bar, ahol akár nagyobb társaságoknak is szórakoztató kikapcsolódásban lehet részük. Az Enter Bar igazán különleges enteriőrrel büszkélkedhet, ahol 100-féle társasjátékkal és játékkonzolokkal (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) tölthetitek el az időt, hosszú órákon át, megfeledkezve a külvilágról. A társasjátékozásra alkalmas asztalok mellett üldögélve elfogyaszthatjátok a kínálatban elérhető, geek tematikájú fantáziakoktélokat és a finom gasztrokocsmaételeket.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9. | Weboldal

Játsz/Ma Társasjáték Kávézó

A Múzeum körútról nyíló Reáltanoda utcában bukkanhatunk rá a kezdőknek és tapasztalt játékosoknak is menedéket nyújtó, hangulatos Játsz/Ma Társasjáték Kávézóra. Ha már unjátok az otthoni játékokat, akkor ez a nektek való helyszín, hiszen hétről hétre gazdagodó játékkínálatuk minden bizonnyal tartogat majd számotokra meglepetéseket. Akik pedig kezdőként érkeznek, a játékmesterek készségesen segítenek majd, sőt, még ajánlani is tudnak néhányat a 400 darabos kínálatból, ami biztosan tetszik majd nektek! A játék hevében könnyen csúszik majd egy-egy melegszendvics, tészta, wrap, ahogy frissítő, üdítő, vagy alkoholos ital is, amiből bőséges választék áll rendelkezésünkre.

1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. | Weboldal

