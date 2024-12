5 nagyszerű társasjáték az elmúlt évekből, amivel órákon át elszórakozhat az egész család

Az elmúlt években rengeteg izgalmas társasjáték jelent meg, amelyek kreatív megoldásaikkal és szórakoztató játékelemeikkel garantáltan lekötik a játékosokat. Ebben a válogatásban bemutatunk öt nagyszerű társasjátékot, amelyekkel órákon át élvezhetjük a közös kikapcsolódást barátokkal vagy a családdal, nem csak karácsonykor!

HITSTER

A HITSTER egy könnyen tanulható társasjáték, melyet 2–10 játékos játszhat egyszerre, és az átlagos játékidő mindössze 30 perc. A játék kiváló szórakozást nyújt a barátok és családtagok számára, miközben a zene iránti szenvedélyt és tudást is teszteli.

A játék célja az, hogy elindítsd a bulit a HITSTER-rel! Minden játékos hallgathat lenyűgöző slágereket az elmúlt 100 évből, majd felváltva próbáljátok időrendi sorrendbe állítani ezeket a számokat az idővonalakon. Úgy kell elképzelnetek magatokat, mintha egy emléktúrát tennétek a zene történelmében, és megpróbálnátok kitalálni, hogy melyik dal mikor született. A játék izgalmas, mert minden kártya tartalmaz egy dalt, és a játékosoknak különböző időpontokat kell hozzárendelniük ezekhez a dalokhoz. Aki először gyűjt össze 10 kártyát és helyesen sorolja fel azokat az idővonalon, az elnyeri a HITSTER címet, és a buli igazi sztárja lesz!

Kartográfusok

Tárjátok fel a járatlan utak titkait és legyetek a birodalom legjobb kartográfusai! Gimnax királynő elrendelte az északi földterületek birodalmához csatolását. Mivel Nalos Királysága igényt tart a területre, a királynő szolgálatában álló térképészként a ti feladatotok lesz a táj feltérképezése. Szerezzétek meg a királynő által áhított földterületeket, és egyikőtök a királyság legnagyobb térképésze lehet!

A Kartográfusok egy flip & write jellegű társasjáték, azaz a játékosok újabb és újabb kártyákat felfordítva és azokhoz alkalmazkodva rajzolnak a saját térképükre. Ez a műfaj alapvetően egy gondolkodós, mégis könnyed, relaxáló játékmenetet biztosít, egy kis egymás-levesébe-köpős csavarral. A játék grafikái fantasztikusan megteremtik az alaphangulatot: a középkor jellegzetességeit a fantasy világával vegyítve kísérteties mocsarakat, lombkoronákba épített falvakat, békés, festményi tájakat, elhagyatott romokat, és persze bestiális szörnyeket kapunk. A játék négy évszakon, azaz négy fordulón át tart.

AZUL

A mórok által Európában elterjesztett azulejókat (eredetileg fehér-kék csempéket) a portugálok nagyon megkedvelték, készítésének módját elsajátították, miután királyuk, I. Mánuel a dél-spanyolországi Alhambra palotában tett látogatásakor elámult a mór díszítőcsempék szembeszökő szépsége láttán. Az Alhambra belsőépítészeti szépségétől elvarázsolt király azonnal elrendelte, hogy saját portugáliai palotáját hasonló fali csempékkel díszítsék ki.

Az Azulban nincs más dolgotok, mint okosan és időben kiválasztani azokat a csempéket a gyárak kínálatából, amelyekből a legértékesebb helyekre tudtok tartalékolni készletet, majd azokból feltölteni a készülő díszes csempefal sorait és oszlopait. Ehhez nem csak a saját készülő munkáitokat, hanem a többiekét is figyelnetek kell! Egy rossz választásnak akár az is lehet a vége, hogy egy akkora csempekészlet jut nektek, amelyet nem tudtok beépíteni, így a nyakatokon maradó darabok miatt komoly veszteségek érhetnek. Az Azul egy gyönyörű kivitelezésű, absztrakt stratégiai játék az egész család számára!

Cascadia

A Cascadia egy könnyen és gyorsan megtanulható társasjáték, ahol egy saját kis vadasparkot próbálunk meg felépíteni az észak-amerikai flóraterületen, miközben figyelünk a célkártyákra is. A játékmenet egyszerű – élőhelylapkákat és vadvilágjelzőket kell választani a körünkben és ezeket minél ügyesebben elhelyezni a saját területünkön.

A játék elején mindig kiválasztunk 4 célkártyát is, amiket ha teljesítünk – akár többször is – pontot fognak érni a játék végén, ezekre érdemes odafigyelni. Minden élőhelylapka mutatja, hogy mely állatokat lehet rájuk helyezni, van amikor többféle állat is megél egy helyen, viszont mindig csak egyetlenegy állatzseton kerülhet a lapkára. Ha nem tudjuk kiválasztani a lapkákat, vagy nem illik a területünkre a választható állat, felhasználhatunk tobozokat is – ezekkel ki lehet cserélni két állatzsetont a lapkák előtt, vagy akár el is lehet dobni őket újakat húzva. A játékhoz tartozik még egy pontozófüzet, ami a játék végi pontszámítást könnyíti meg. A játékot az fogja megnyerni, akinek a legtöbb pontja lesz.

Fesztáv

Ebben a játékban vérbeli madárrajongók vagytok – kutatók, madármegfigyelők, ornitológusok és gyűjtők -, akik megpróbálják felkutatni és madárházukba csábítani a legszebb példányokat. Minden madár tovább bővíti az élőhelyeid egyikének hatalmas kombinációs láncát (az akciókat).

Ezek az élőhelyek a növekedés számos kulcsfontosságú tényezőjére koncentrálnak: a madáretető formájú kockatorony eledelkockáinak segítségével szerezhettek eledeljelzőket, tojásokat rakhattok a változatos színű tojásfigurákat felhasználva, húzhattok a száznál is több egyedi madárkártyából, és kijátszhatjátok őket. Az a játékos győz, aki a legtöbb pontot gyűjti a madarakkal, a bónuszkártyákkal, a játék végi célokkal, tojásokkal, elraktározott eledelekkel és madárrajt alkotó példányokkal. A Fesztáv egy különleges hangulatú összetett stratégiai társasjáték nem csak madárrajongóknak!

(Borítókép: Shutterstock)