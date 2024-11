7 szuper társasjátékbár Budapesten, ahol feltöltődhetünk egy hosszú nap után

Budapest társasjátékbárjai tökéletes menedéket nyújtanak egy fárasztó nap végén. Ebben az összeállításban bemutatjuk a legjobb helyeket, ahol barátságos környezetben próbálhatunk ki többszáz játékot, élvezhetjük a finom italokat és harapnivalókat, miközben remek hangulatban kapcsolódhatunk ki a barátainkkal.

Board Game Café

A Ferenc körúti Board Game Cafét nemcsak az ország első társasjátékos kávézójaként, de impozáns, közel 900 példányt számláló társasjáték-kínálata miatt csúcstartóként tarthatjuk számon. Náluk biztosan nem kell aggódnunk azon, hogy egyedül maradunk a választott játékok szabályainak megismerésében, hiszen profi játékmesterek segítenek eligazodni. Kiapadhatatlan társasjáték-kínálatuk mellett édes és sós falatok, valamint kávék, limonádék, tumixok és koktélok csábítanak maradásra, na meg a különféle társasjátékozós programok, amikből novemberben sem lesz hiány, csak figyeljétek a honlapjukat!

1094 Budapest, Ferenc körút 17. | Weboldal

PLAY Station Budapest

A XIII. kerületi Reitter Ferenc utcában hosszú órákat el lehet tölteni a játék örömével, hiszen az itt fellelhető választék egészen elképesztő. A PLAY Station Budapestben ugyanis összesen 1700-féle társas áll rendelkezésetekre, a szabályok ismertetésében pedig örömmel segítenek nektek a játékmesterek. A kínálatot érkezés előtt is érdemes átböngészni, amit a honlapjukon elérhető adatbázisnak köszönhetően bármikor megtehettek. Így hivatalosan is ők a legnagyobb választékkal rendelkező társasjátékbár Budapesten, semmiképp ne hagyjátok ki!

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 72-74. | Weboldal

Red and Black Társasjátékszalon

A Red and Black Társasjátékszalon az Astoria szomszédságában várja mindazokat, akik egy kis társasjátékozással szeretnék feldobni a szürke hétköznapokat. Akár már rutinos játékosok vagytok, akár még csak ismerkedtek ezzel a műfajjal, a Red and Black biztosan a törzshelyetekké válik majd! A hely egyébként bárként és kávézóként is működik a vendégek számára, így abban az esetben is ideális helyszín, ha csak egy specialty kávét kortyolgatnátok el, de artizán teaválasztékuk, kisüzemi söreik, illetve bor- és koktéllapjuk is figyelemre méltó. Érkezés előtt érdemes asztalt foglalni!

1057 Budapest, Vármegye utca 17. | Weboldal

Game Up Pub

A budapesti társasjátékbárok térképén van egy hely, ahol belépve azonnal magunk mögött hagyhatjuk a külvilágot. A VI. kerületben található Game Up Pub egy barátságos pubhangulatú társasjátékbár, amely tökéletes választás, ha barátainkkal együtt menekülnénk a téli hideg elől. Ez az a hely, ahol újra átélhetjük a gyermeki felszabadultságot egy vidám és önfeledt estén. A több mint háromszáz különféle játék mind arra vár, hogy a polcról leemelve életre keljen. Közben egy korsó sör, néhány snack vagy egy ízletes panini mellett könnyedén telik az idő, akár kártyázunk, akár társasjátékozunk.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 4. | Weboldal

Game Up 2

Néhány percre a Jászai Mari tértől, Újlipótváros hangulatos városnegyedében találjuk azt a zöld ajtót, ami fölött színes betűk hirdetik, bizony megérkeztünk a Game Up Katona József utcai egységébe. A különleges designnal berendezett bárban, legyen szó baráti, családi összejövetelről, netalán csapatépítőről, a szívből jövő fogadtatás és az önfeledt játék szinte garantált. Nem is találhatnánk ennél megfelelőbb helyet, ha rágcsálni és falatozni valók, na meg persze megannyi társasjáték társaságában vonulnánk el a város zajától, és töltődnénk fel merőben új, jóleső és maradandó élményekkel.

1137 Budapest, Katona József utca 21. | Weboldal

Játsz/Ma Társasjáték Kávézó

A Játsz/Ma Társasjáték Kávézó Budapest belvárosában található, és kiváló helyszín mindazok számára, akik szívesen kapcsolódnak ki egy jó társasjáték mellett. A barátságos és modern környezetben több mint 400 különféle játék közül választhatunk, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét, legyen szó stratégiai, kooperatív vagy party játékokról. A hely ideális választás baráti összejövetelekhez, családi délutánokhoz, ínycsiklandó kávékínálattal, frissítő italokkal és harapnivalókkal kiegészülve, így teljes élményt nyújt minden betérő vendég számára. Rendszeres rendezvényeiken még inkább elmerülhettek a játék élményében, játékmestereik pedig még a kezdő játékosokat is segítik az eligazodásban.

1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. | Weboldal

Enter Bar

A Bartók Béla út vonzáskörzetében várja az online és offline játékok kedvelőit a gamerekre specializálódott Enter Bar, ahol akár nagyobb társaságoknak is szórakoztató kikapcsolódásban lehet részük. Az Enter Bar igazán különleges enteriőrrel büszkélkedhet, ahol 100-féle társasjátékkal és játékkonzolokkal (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) tölthetitek el az időt, hosszú órákon át, megfeledkezve a külvilágról. A társasjátékozásra alkalmas asztalok mellett üldögélve elfogyaszthatjátok a kínálatban elérhető, geek tematikájú fantáziakoktélokat és a finom gasztrokocsmaételeket.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9. | Weboldal

