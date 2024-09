4 lebilincselő kiállítás szerte az országban, ahol elvarázsol a LEGO-világ

Októberben két helyszínen is megtekinthetitek a Kockanapok rendezvénysorozat elképesztő egyedi alkotásokat felvonultató utazókiállítását: október 5-6-án Pécsen, 12-13-án pedig Miskolcon. Találkozhattok a Harry Potter és a Marvel-univerzum hőseivel, de Kevin is felbukkan a Reszkessetek, betörők!-ből. Megelevenednek a világ csodái, és mozgó építmények fokozzák az egyedülálló LEGO-élményt. Mindemellett kreatív játszóház hívja alkotásra a látogatókat.

LEGO® rajongóknak kihagyhatatlan programnak ígérkezik az ezer négyzetméteren elterülő KocKaland kiállítás és játszóház az Etele Plazában. Körbejárhatjátok a LEGO® kockákból készült építményeket és lélegzetelállító alkotásokat, valamint megfigyelhetitek az óriás terepasztalokon életre keltett jelenetek részleteit, melyeket többek között az Avatar, a Gyűrűk Ura, a Harry Potter és a Jóbarátok ihletett. Emellett végigsétálhattok egy nyüzsgő LEGO® városon is, amiben vidámparkot és pályaudvart is találhattok. A játszóházban 500 ezer LEGO® kocka és alkatrész áll rendelkezésetekre a szabad alkotáshoz.

