10 kihívást jelentő kvízest Budapesten januárra a legkülönbözőbb izgalmas témákban

Összegyűjtöttünk nektek 10 januári kvízestet Budapesten, ahol izgalmas kérdések várnak rátok számtalan témában.

Macskafogó Kvíz Est // Átszálló Bisztró (2025. január 7.)

1,5-2 órátok lesz arra, hogy válaszoljatok a legizgalmasabb kérdésekre a Macskafogóval (első rész) kapcsolatban.

Facebook-esemény >>

Kvíz-est – Minden, ami 2024 // K11 (2025. január 7.)

Hihetetlenül gyorsan elment a 2024-es év. Mindenkivel sok minden történt a tavalyi évben, és ez alól a világ sem kivétel. Emlékszel mindenre a tavalyi év nagy történései közül?

Facebook-esemény >>

Kvízest a Másik Szobában (2025. január 7.)

Három óra masszív kiszakadás a valóságból, a fogyasztásoddal pedig automatikusan támogatod a Bike Maffia aktuális jó ügyét.

Facebook-esemény >>

Harry Potter-kvíz a Rootsban (2025. január 8.)

Két órátok lesz arra, hogy vicces és soha nem hallott kérdésekre válaszoljatok a Harry Potterrel kapcsolatban.

Facebook-esemény >>

Tudod, mi történt 2024-ben? – kocsmakvíz az év történéseiről // Játsz/Ma (2025. január 8.)

Tudod, hogy mi történt a sportban tavaly? Felismernéd a 2024-es év legnagyobb filmjeit, ha csak egyetlen másodpercet mutatnak belőlük? És hogy pontosan milyen botrányok kavarták fel az internetet? Ha igen, akkor ott a helyed a Játsz/Mában!

Facebook-esemény >>

Aljas Nyolcas Kvíz a Quentin’s-ben (2025. január 13.)

Január 13-án, hétfőn Quentin Tarantino Aljas nyolcas c. filmjéből izzasztanak meg titeket.

Facebook-esemény >>

Quiz@ – Jenő bár (2025. január 21.)

A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod. Minden alkalommal egy kis időutazást tehettek a 90’es, és a 2000’es évekbe, új, érdekes dolgokat tudhattok meg a világról.

Facebook-esemény >>

Stranger Things kvízest // Cooltour Bar 2 (2025. január 21.)

Ha odavagy Hawkins rejtélyes világáért, Eleven különleges képességeiért, és a barátság minden akadályt legyőző erejéért, akkor ezt az eseményt neked találták ki.

Facebook-esemény >>

Romkom kvízest // ZAZIE Bistro&Bar (2025. január 21.)

Készen állsz, hogy bebizonyítsd, te vagy a romkomok koronázatlan királynője (vagy királya)? Itt elmerülhetsz a legcsajosabb, legromantikusabb, és legikonikusabb filmek és sorozatok világában.

Facebook-esemény >>

Star Wars-kvíz // Habakuk bár (2025. január 27.)

Teszteld tudásodat az Erőről, és versenyezz más Star Wars-rajongókkal, hogy megszerezd a Star Wars-kvíz végső bajnoka címet!

Facebook-esemény >>

Válogassatok még több januári program közül: