7 nagyszerű családi program Budapesten a téli hónapokra

Számtalan beltéri, családi program között válogathatunk Budapesten, ha egy, gyermekek és felnőttek számára is izgalmas kiruccanást tervezünk. Most ezek közül hoztunk el néhányat, a színházi előadástól kezdve, a kiállításokon át egészen egy jó kis adrenalinbombáig.

Kalandra Fül Fesztivál (2024. február 24.)

Február 24-én, a Budapest Music Centerben rendezik meg Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei fesztiválját, amely kifejezetten gyermekeknek szól. Az egész napos programsorozat során Mozart, Beethoven, a brácsák, népdalok, mesezenék és gyermekdalok világában merülhetnek el a látogatók, miközben ők is kipróbálhatják magukat zenészként, de akár komponálóként is. Ezenfelül kézműves alkotóműhely is várja őket, sőt a 7–15 éves korosztály számára Mácsai Pál rendezésében egy élő hangjátékkal is készülnek. A fesztiválon túl az évben több koncertet is ad a Danubia Zenekar a Kalandra Fül! jegyében – február 3-án is –, így hát érdemes szemmel tartani a honlapjukat.

Családi mozi az Etele Kids teremben (több időpontban)

Az ETELE Cinema 14 terme közül az egyiknél, az Etele Kids kialakításánál a családok és a gyermekek igényeit vették figyelembe, aminek köszönhetően egy színes mesevilágba csöppenhetnek az ide érkezők. Vagyis barátságos színvilág, alacsonyabb székek, mozgatható puffok, családi boxok, vidám vetített felületek teszik teljessé a mozizás élményét az 5–10 éves korosztály számára. Mindezek mellett pedig arra is figyeltek, hogy az itt levetített mesefilmek az átlagnál halkabban szóljanak, illetve a terem sem sötétül el teljesen filmnézés közben.

Mesejáték a Center Színházban (több időpontban)

Az Asia Centerben lelhetünk rá a Center Színházra, amely megannyi interaktív, vidám és egyben tanulságos előadással kápráztatja el a gyermekeket. A leginkább 4 és 8 éves korosztályt megszólító gyermekszínház palettáján több mint 20 mesejáték, többféle bábjáték, illetve koncertek is szerepelnek. Az utolsó januári hétvégén „A teknős és a nyúl versenyfutása”, valamint a „A didergő király” című zenés mesékkel várják a kicsiket. Míg február 11-én egy játékos farsangi koncerttel is meglepik őket és családjukat.

Csodálatos cirkuszvilág – kiállítás (2024. február 29-ig)



Nemzetközi tárlatnak lehetünk tanúi a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol többek között a cirkuszvilág relikviáit, a cirkuszi képző- és filmművészet alkotásait sorakoztatják fel február 29-ig. A cirkusztörténeti kiállításon különböző személyes történeteket, hazai világszám produkciókat, valamint a porondon és azon túli valóságokat ismerhetünk meg a régmúlttól egészen napjainkig. Sőt, a 100 éves körhinta, a múzeumpedagógiai játékok, a csoportos cirkuszpedagógia és a virtuális kötéltáncolás által mi is részesei lehetünk egy kicsit e világnak.

Mesés kaland a Mesemúzeumban

A Kányádi Sándor ötlete alapján létrejött Mesemúzeum színes varázsvilágával bűvöli el a 4–10 éves gyermekeket. Állandó kiállítása egy meseútra fűzi fel a próbákat és az akadályokat, amelyeket megoldva a gyermekek eljuthatnak az áhított „felekirályságig”. Míg a 11–14 éves korosztályt a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhelyben várják, ahol előzetes bejelentkezést követően a történetalkotás rejtelmeit ismerhetik meg a gyerekek. Ezenfelül rendszeresen szerveznek izgalmas programokat is a Mesemúzeumba látogatók számára.

Nagyobb gyerekekkel: MAG47 Climb&Cafe

Ha egy kis adrenalinra lenne szükségünk, akkor a nagyobb gyermekekkel az egész család számára élménydús kikapcsolódást ígérhet az ország legnagyobb mászóközpontja. A MAG47 2300 négyzetméteren, akár 17 méter magas falakkal vár mindenkit, a teljesen kezdőktől egészen a sportmászókig. Ha először látogatunk ide, akkor a falmesterek lesznek a segítségünkre, de gyerek és felnőtt edzéseken, 1 napos tanfolyamokon is részt vehetünk, sőt a speciális edzéseikkel gondoltak a figyelem zavarral küzdő, hiperaktív gyermekekre is.

Családi nyomozás a múzeumban: Landventure

Járjatok utána Perpetuum Professzor nem mindennapi felfedezésének a Magyar Nemzeti Múzeumban, s fejtsétek meg az ősi rejtélyt, amely alapjaiban rengette volna meg a világot. A Landventure városi nyomozós játéka során a Nemzeti Múzeum titkaira deríthettek fényt a maximum 6 fős csapatokkal. Ha megvásároltátok a küldetést, akkor a telefonon lévő feladványokkal, a múzeum nyitvatartási idejében bármikor belevághattok a kalandba. Fontos tudnivaló, hogy szükségetek lesz az állandó kiállításra szóló belépőjegyre is, amelyhez a játékkód bemutatását követően kedvezményesen juthattok hozzá.

