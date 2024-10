BlökiPest: 7 nagyszerű helyszín és program Budapesten kutyarajongóknak

Az elmúlt években sorra nyílnak a kutyabarát helyek, de nem csak ezek középpontjában állnak sokak kedvencei, a négylábúak. Budapesten számos lehetőségünk akad úton-útfélen összefutni kutyás alkotásokkal, helyszínekkel és programokkal, ezeket szedtük nektek egy csokorba.

Puppy Yoga

Budapesten elsőként a Szemere utcában próbálhatjátok ki a külföldön már igencsak népszerű puppy jógát, a Menő Manók Menedéke imádnivaló kiskutyáinak közreműködésével. Nektek nincs más dolgotok, mint felvenni egy kényelmes sportruhát és átadni magatokat ennek az igazán különleges élménynek, hiszen jógázás közben megannyi édes kiskutya játszik körülöttetek, sőt, időnként még el is alszanak rajtatok. Ha pedig valamelyik kutyus igazán a szívetekhez nő, akár örökbe is fogadhatjátok!

1054 Budapest, Szemere utca 19. | Facebook

Kolodko kutyás miniszobrai Budapesten

Nem kérdés, hogy a szeretett négylábúak hazánk népszerű szobrászművészét is megihlették, így több kutyás alkotást is köszönhetünk neki a fővárosban. A Hattyú és a Battyhány utca találkozásánál található kis téren például rögtön négy miniszobor is a kutyusok tiszteletére készült el, így találhatunk pulit, de Frakkhoz hasonló vizslát is. A téren még Mátyás király portréját is elhelyezték, így utalva a róla szóló népmesére, miszerint Egyszer volt Budán kutyavásár.

The Dog Bakery Budapest

A Kertész utca kutyamennyországa egyértelműen a The Dog Bakery Budapest, ami számos négylábú kedvencévé vált. A többi kutyabarát kávézótól eltérően itt valóban vendégként fogadják a kutyusokat, hiszen a pultban nem csak a gazdiknak sorakoznak finom falatok. Természetes alapanyagokból készült, gazdag kutyasüti-kínálat elérhető, míg a gazdikat kekszek, Freyja croissant és remek kávé várja. A hely ráadásul akkor is tárt ajtókkal vár, ha épp nem négylábúval érkeznél a város barátságos kutyaparadicsomába.

1073 Budapest, Kertész utca 43. | Facebook

Ella, a corgi

Az ALLEE bevásárlóközpont Bocskai út felőli bejáratát egy apró, kisállatot formázó bronzszobor őrzi, ami Plank Antal munkáját dicséri. A corgit megtestesítő szobrocskát a bevásárlóközpont külön, kutyusoknak dedikált tematikus hónapjának keretében avatták fel, és nem meglepő módon azóta is nagy népszerűségnek örvend. A bronzszobrocska nevet is kapott, Ella nemcsak kitartóan őrzi a bejáratot, de egyben messzire is viszi a kutyabarát pláza üzenetét: nem szükséges otthon hagynunk kedvencünket, ha vásárlásra adnánk a fejünket.

StarDogs Kávézó

A zuglói Rákos-patak partjának környékén hosszú évekig nem volt kutyás kávézó, pedig számtalan gazdi sétáltatja arrafelé házi kedvencét a kellemes levegő és zöld környezet miatt. Ebben látott lehetőséget két tulajdonosa, Barbi és Balázs, akik maguk is nagy kutyabarátok, hiszen Topi, a tacskójuk is állandó vendége lett az általuk nemrégiben nyitott StarDogs Kávézónak. A gazdikat finom kávé, tea, forró csoki, limonádé, shake és friss péksütemények, míg a kutyusokat sütemények, keksz, jutifalat és különféle megvásárolható játékok várják, így mindenkinek emlékezetes lesz az élményt.

1149 Budapest, Bartl János utca 2/B | Facebook

Puppychino

Újlipótváros kutyás kávézójába nem csak akkor érdemes benézni, ha négylábú kedvencetekkel kávézni támadna kedvetek. A Puppychino egy olyan kutyabarát kávézó, ahol a Budaörsi Kutyamenhely egy-egy tagjával is találkozhattok, akiket lehetőség van nemcsak megsimogatni, megszeretgetni és megsétáltatni, de örökbe is lehet őket fogadni. Emellett persze remek kávé, saját készítésű szendvicsek, sütemények és négylábú vendégeknek való kutyafinomságok is várnak rátok.

1133 Budapest, Pozsonyi út 52. | Facebook

artbridge

Szívesen gyönyörködnétek otthon olyan kutyákat ábrázoló művészeti alkotásokban, amelyek elérhető áron, bekeretezve kínálnak megoldást a falak dekorálására, különleges hangulatot kölcsönözve minden egyes szobának? Akkor az artbridge webshopot nektek találták ki! Ezen az oldalon elismert és független grafikusok, fotó- és festőművészek alkotásai érhetőek el poszternyomatok formájában, amiket különböző méretben, keretezve vagy poszterakasztóval egyaránt meg lehet rendelni. Ami pedig különösen jó hír, hogy az őszi szezonban 40% kedvezménnyel kedveskednek nektek a nyomatokra és 15% kedvezménnyel vásárolhatjátok meg a bekeretezett képeket. Válogassatok kedvetekre az imádnivaló kutyás képek között!

Weboldal >>

