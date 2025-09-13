Űrutazás Magyarországon: 5 holdbéli táj, amelyeket mindenképp látnod kell

A világűr és az űrutazás bizonyára egy olyan téma, ami sokunkat foglalkoztat. Habár az nem adatik meg mindenkinek, hogy saját szemével tapasztalja meg, hogy milyen egy Földön túli bolygóra lépni, azonban hazánkban találhatunk olyan holdbéli és marsbéli tájakat, amelyek közelebb hozzák az űrutazás élményét. Ezekből készítettünk nektek egy válogatást.

Bélkő-hegy és tanösvény, Bélapátfalva

Kevés település rendelkezik ilyen monumentális és elképesztő természeti gyöngyszemmel, mint Bélapátfalva. A Bélkő-hegy fehér mészkő sziklái százmillió évvel ezelőtt keletkeztek, tökéletes alapanyagot szolgáltatva a bélapátfalvai cementgyárnak. A bányászati munkák formálták a hegyet olyanná, ahogy a mai állapotában áll, a letöredező sziklák cakkos szélei különleges mintázatot alkotnak, a hegy tetejére felérve pedig úgy érezhetjük, mintha nem is a Föld bolygón járnánk. A hegyre egy 7 állomásból álló tanösvény vezet, amely ismerteti a Bélkő környékének kultúrtörténetét, a hegy földtani felépítését, állat- és növényvilágát.

Bauxitföldtani Park, Gánt

A Vértesben megbújó gánti Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park egy egykori bauxitbányának a területét is magába foglalja, ahol mára már felhagytak a bányászattal, és ami hátra maradt az nem más, mint egy marsbéli táj vörösen izzó lankái. A helyszínen egy 13 állomásból álló tanösvény őrzi a bauxitbányászat emlékeit és végigkalauzol minket egy évmilliókkal korábban létezett világban. Az egész Európában ritkaságnak számító természeti táj, a vadnyugatot idéző vöröses domborzatával egy olyan látvány, amit semmiképpen nem érdemes kihagyni, ha a Vértesben járunk.

„Magyar Kappadókia”, Kazár

Salgótarján közelében van egy eldugott kis település, a Mátra közti dombok között megbúvó Kazár, amely többek között az egyedülálló felszíni formakincseiről híresült el. Az itt található Novohrad-Nógrád Geopark leglátványosabb kincsének, a riolittufa-mezőnek köszönhetően a nógrádi falut más néven kis „magyar Kappadókiának” is nevezik, ugyanis Törökországban is fellelhetők hasonló geológiai formációk. A hatalmas, kanyargó fehér felszínt a saját szemünkkel látni egészen egyedülálló élmény.

Gyenesdiási kőbánya

A Balaton környékén kalandozva Gyenesdiás egy rendkívül érdekes természeti értéket tartogat számunkra, így érdemes egyszer felkeresni. A település északi határában található felhagyott kőbánya fehér mészfalai különleges textúrákat és formákat öltöttek, az esővíz a mai napig alakítja a geológiai jelenséget, a keleti bányaudvarban látványos kanyonokat és hatalmas vízmosásokat alakított ki. A látványos, már-már holdbéli táj magában őrzi az egykori mészkőbányászat nyomait, kihagyhatatlan látványt kínálva az oda látogatóknak.

Róka-hegyi kőfejtő, Budapest

Egyáltalán nem is kell elhagynunk Budapestet ahhoz, hogy holdbéli tájakra bukkanjunk, hiszen a III. kerületi Csillaghegyen található a főváros egykori legnagyobb mészkőbányája, a Róka-hegyi kőfejtő. A méltán népszerű kirándulóhely 9 hektáron terül el, a különös sziklaformációk, a ritkaságokat rejtő növényvilága és a hegycsúcsról elénk táruló bámulatos panoráma miatt sok természetjáró kedvenc helyszíne. Az egykori bánya három udvarra osztható, az udvarokon pedig pihenőpadok és tűzrakóhelyek gondoskodnak az oda látogatók kényelméről.

