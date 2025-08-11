Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. augusztus 11-17.

A Balaton térsége szinte kifogyhatatlan programkínálattal, rengeteg zenei előadással és koncerttel vár augusztus második hetében is. Érdemes végigböngészni a listát, mert izgalmas élménylehetőségeket rejt!

Bortúra Badacsonyban // Badacsonytomaj (2025. augusztus 11.)

A vezetett túra során családi pincészetek legfinomabb borait kóstolhatjátok meg, amit lenyűgöző látvány kísér. A Németh és Málik Pince, valamint a Kéknyelű Borozó 3-3 borkülönlegességgel készül, miközben a gazdák elmesélik történetüket és ismertetik a kóstolt fajtákat. Az út során szó lesz a Badacsony kialakulásáról, a borvidék történetéről és a hegy legendáiról is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Meditáció Sri Chinmoy tanításai alapján // Veszprém (2025. augusztus 11.)

Hétfő este díjtalan meditációs alkalmon vehettek részt, ahol elsajátíthatjátok a meditáció alapjait és sok kérdésre választ kaphattok. Sri Chinmoy spirituális tanító életén és tanításain túl az óra alatt megtanulhatjátok a különböző légző- és relaxációs gyakorlatokat egyaránt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Balaton válogatáskazetta kiállítás // Alsóörs (2025. augusztus 11-17.)

Pazar művészeti élményben lehet részünk augusztusban Alsóörsön. A balatonoffseason Instagram-oldalt működtető Bartha Dorka és Weiler Péter új, közös kiállítása megmutatja a Balaton legvidámabb arcát, a szórakozóhelyek, a vurstlik, a kultikus bárok és az idénydiszkók világát. A tárlat az alkotók sajátos szemüvegén keresztül elevenít fel nosztalgikus, tóparti emlékeket – természetesen egyedi, kortárs reflexióval vegyítve.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Almádi Fény-Liget // Balatonalmádi (2025. augusztus 11-17.)

A nyár egyik legkülönlegesebb esti látványossága nyílt meg Balatonalmádiban. Egész héten, minden este sötétedéstől hajnal 2-ig várja a látogatókat az Almádi Fény-Liget, ahol a digitális művészet és a természet találkozásának lehetünk szemtanúi.

Kosztümös városnézés Hévízen (2025. augusztus 12.)

A tematikus séta során korhű ruhába öltözött idegenvezető kalauzolásával utazhattok 100 évet vissza az időbe. Augusztusban több alkalommal is megismerhetitek a villák történetét, megtudhatjátok kik voltak a villák tulajdonosai és milyen társasági élet zajlott Hévízen a Boldog Békeidőkben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Villamustra // Balatonalmádi (2025. augusztus 12.)

Augusztus 12-én hangulatos nyáresti sétára és villamustrára invitál Balatonalmádi és egyben a Túrajó csapata. A vezetett séta keretében fatornácos villák bűvkörében tölthettek el egy kis időt, de minden apró titkot megtudhattok egyúttal a település menő nyaralóiról is. Az időutazás során beleshettek természetesen a város múltjába is, hogyan lett szőlő- és gyümölcskertekből, présházakból nyaralóváros, de számos nagyszerű családtörténet is felfedi majd titkait az izgalmasnak ígérkező program keretében.

Tovább a Facebook eseményre >>

OrgonaPont-koncertek (2025. augusztus 12., 14.)

Az Filharmónia Magyarország idén nyáron fantasztikus dallamokkal fűszerezi a balatoni vakációt: az OrgonaPont különleges koncertjein szemkápráztató templomok hűvösében, csodás zeneszó ölelésében pihenhet meg testünk-lelkünk. Augusztus 12-én az OrgonaPont Balatonboglárra érkezik, hogy egy fantasztikus orgona-harmonika felállás szem- és fültanúi lehessünk, Áchim Erzsébet és Kéméndi Tamás közreműködésével. Augusztus 14-én Balatonlellén pedig a népzene szerelmeseinek kedveskedik Szamosi Szabolcs és Pál István Szalonna. Az biztos, hogy az impozáns műsorkínálatban mindenki megtalálja a szívének legkedvesebb programot, hiszen a programsorozat a következő héten is folytatódik majd!

Tovább az esemény weboldalára >>

Esti Chill Hajó // Balatonfüred (2025. augusztus 13.)

Idén nem csak Siófokról, hanem Balatonfüredről is indítanak Chill hajókat, amelyek a teljes nyáresti kikapcsolódás élményéről gondoskodnak. Simogató balatoni szellő, a fodrozódó hullámok és a kellemes háttérzene hangjai, egy színpompás naplemente és egy mesés koktél, kell ennél több?

Tovább a Facebook-eseményre >>

Európa Kiadó // Bánya Kert, Salföld (2025. augusztus 13.)

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő köré épülő Európa Kiadó különféle korszakaiban más és más felállásokban működött, más és más narratívák mentén fogalmazta meg, fogalmazta újra magát. Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét és jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sing a Plázs Moziban // Siófok (2025. augusztus 13.)

Ingyenes moziélményre invitál a nyár egyik legszínesebb rendezvényhelyszíne, a Siófoki Plázs. Augusztus 13-án miután a nap a horizont alá bukik és lassan feltűnnek az égen a pislákoló csillagok, 21 órától kezdetét veszi az ikonikus film, a Sing vetítése, ami teljessé teszi a nyári kertmozi élményt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csigatempó babatúra // Veszprém (2025. augusztus 13.)

A kis apróságok szeretik önállóan felfedezni a világot, ennek fényében került megszervezésre az augusztus 13-i babatúra, amelynek lényege a gyermekek tempójára lelassulni, így nekik is lesz idejük kavicsokat, leveleket gyűjtögetni és megcsodálni a természetet. A remek baba-mama programra elsősorban járni tudó gyermekes családokat várnak, de a kisebbeket is szeretettel fogadják babakocsiban vagy az édesanyjukra kötve.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zorán koncert // Balatonfüred (2025. augusztus 14.)

Augusztus 14-én a szerb származású ikonikus énekes, Zorán hangja tölti majd meg a balatonfüredi Gyógy teret és csap egy fergeteges koncertet emberközeli, elgondolkodtató szöveggel rendelkező zeneszámait előadva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Györöki Jazzfiesta // Balatongyörök (2025. augusztus 14.)

Ha csütörtök, akkor biztos, hogy Balatongyörök megtelik a jazz dallamaival és ritmusaival. A The Bluesberry Band augusztus 14-én gondoskodik róla, hogy a város megteljen az igazi fiesta hangulattal és minden résztvevőnek egy varázslatos estében legyen része.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bortúra a Tóti-hegy körül (2025. augusztus 15.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

THE MOON – daytime party // Balatonfüred (2025. augusztus 15.)

Könnyed, laza korai hangolódásra és bulizásra csábít a Silver udvar augusztus 15-én Balatonfüred szívében. A gyönyörűen megújult, exkluzív teraszon prémium italok, jéghideg koktélok és St. Tropez, Dubai trendjeinek megfelelő zenék gondoskodnak majd a kitűnő hangulatról.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hogyan tudnék élni nélküled? // Balatonalmádi (2025. augusztus 15.)

Egy igazán különleges helyszínen vetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet. Augusztus 15-én a Szalmabála-koncertek programsorozat keretében nézhetitek végig a mindenki számára ismerős dalokkal tűzdelt filmet a szabad ég alatt, szalmabálákból emelt falakkal körülvéve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Afro Cuban est // Balatonalmádi (2025. augusztus 15.)

Augusztus 15-én Balatonalmádi kiemelkedő partihelyszíne a Constans Random Café lesz, ahol a forró kubai ritmusok találkoznak a jazz szabadságával! A ritmusokkal teli élőzenés est garantáltan a nyaratok egyik fénypontja lesz!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Naplementés gyógynövényismereti séta // Tihany (2025. augusztus 15.)

Pénteken lehetőség nyílik a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Tovább a Facebook-esemény >>

Csaknekedkislány koncert // Balatonakarattya (2025. augusztus 15.)

Augusztus 15-én az akarattyai Peter’s Terasz a magyar alternatív rock zenekartól, a Csaknekedkislánytól lesz hangos, akik hihetetlen energiákkal töltik meg a teret. A CSNK az egyedi hangzás és sokszor ironikus, abszurd szövegvilág kreálásának mestere, így a fiúk hamar a közönség kedvencévé váltak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A fesztiválszezon sem ért még teljesen véget:

Nyáresti koncertek Siófokon (2025. augusztus 15., 17.)

Siófok az ingyenes zenei élmények kincsesbányája, ugyanis a város időről időre szervez szabadtéri koncerteket különböző műfajokban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

FESTetics Parkfesztivál // Keszthely (2025. augusztus 15-17.)

A Balaton fővárosában augusztus 15. és 17. között sem áll meg az élet! A FESTetics Parkfesztivál az egész család számára izgalmas programokat kínál, a Festetics-kastély parkjába érkezik többek között Szabó Kimmel Tamás, hogy az EGY ÉLETEM stand-up sorozat következő fejezetében humorral és kellő öniróniával fűszerezve engedjen betekintést „élete forgatókönyvébe”.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Bár // Balatonszárszó (2025. augusztus 16.)

A csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Behumi Dórival, Ferenczi Borával, Rutkai Borival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal lép színpadra Szárszón.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A dzsungel könyve – rendhagyó előadás // Veszprém (2025. augusztus 16.)

Augusztus 16-án nemcsak egy fantasztikus előadást tekinthettek meg, hanem egy egészen rendhagyó élményben is részetek lehet, ugyanis ezen a napon a közönség tagjai betekintést nyerhetnek a színpadi díszletbe és beszélgethetnek, fotózkodhatnak kedvenc színészeikkel is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Néptánc a piacon // Hévíz (2025. augusztus 16.)

A hévízi termelői piac ezúttal egy különleges produkcióval is elkápráztatja a vásárlókat, ugyanis augusztus 16-án a Zalaapáti Boróka Táncegyüttes mutatja be fantasztikus műsorát, tovább színesítve a vásár hangulatát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Örömtánc a Rózsakertben // Siófok (2025. augusztus 16.)

Augusztus 16-án a lemenő nap fényében megtelik Siófok Rózsakertjének szökőkútja élettel és megannyi ember gyűlik köré, hogy egy keringővel áttáncolják magukat az estébe. Az ingyenes szabadtéri program tökéletes megállója egy romantikus balatoni nyárestének.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Rizling Placc Fesztivál // Hévíz (2025. augusztus 16-17.)

Hévíz közkedvelt sétánya 4 napra igazi gasztrokorzóvá alakul. Augusztus 16-17-én a Rizling Placc Fesztiválon minden a borokról, a gasztronómiáról és a zenéről szól a tófürdő partján. A karneváli hangulatban megkóstolhatjátok a balatoni borvidék kiválóságait, helyi kézművesek portékái közül válogathattok, de ízletes falatokkal is várnak a szervezők, akik színes kulturális programokkal is készültek. Esténként pedig neves zenészek váltják egymást a színpadon.

Tovább az esemény weboldalára >>

Zenefüred – könnyűzenei koncertek // Balatonfüred (2025.augusztus 16., 18.)

Ismét dübörög a Zenefüred koncertsorozat a Balaton egyik legnépszerűbb városában, Balatonfüreden, ahol a hazai könnyűzenei élet elismert előadói adnak koncertet augusztus folyamán öt alkalommal. Ezen a héten 16-án Korda György és felesége, Balázs Klári lépnek színpadra, így biztosan elhangzanak majd olyan klasszikusok, mint a Reptér, vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom. Augusztus 18-án pedig a 77 éves énekes, Charlie életművének dalai lesznek hallhatók.

Tovább az esemény weboldalára >>

Haláp túra esti fényekben (2025. augusztus 17.)

Vajon milyen lehet egy kialudt vulkán krátere este? Ezen a vezetett túrán te is megtapasztalhatod.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Reformkori séta // Balatonfüred (2025. augusztus 17.)

Augusztus 17-én kezdetét veszi egy időutazás Balatonfüred aranykorába és egy reformkori séta keretében megismerhetitek a város múltját. A vezetett program keretében a történelmi épületek történetén kívül érdekfeszítő anekdoták is elhangzanak majd különböző reformkori hírességekről, ezzel fűszerezve az amúgy is izgalmas sétát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Közös hangtálfürdő // Balatonakarattya (2025. augusztus 17.)

Csoportos hangtálfürdővel lassulhattok le közösen más megpihenni vágyókkal Balatonakarattya Magasparton, augusztus 17-én. A különböző hangtálak kellemes rezgésével más-más csakrákat szólítanak meg és a harmonikus frekvenciák segítenek a lélek egyensúlyát helyreállítani. Kapcsolódjatok önmagatokkal, a természettel és egymással a vasárnap esti fényekben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További izgalmas programok a nyár hátralévő részére: