9 kihagyhatatlan program, ha felfedeznéd a mindig pezsgő Etyek vidékét

Etyek télen-nyáron, ősszel és tavasszal is számtalan látnivalóval, pezsgő programokkal vár bennünket. Májusban sem lesz ez másképp: kulináris kalandoroknak, kézműves sört, roppanós bort és jéghideg pezsgőt kívánóknak, az aktív pihenés szerelemeseinek hoztunk egy csokornyi ötletet.

Gasztronómiai kalandozásra hív az Etyeki Kúria, ahol többek között díjnyertes borok és pezsgők, friss illatok és könnyed, a borokkal tökéletesen harmonizáló ételkompozíciók csábítanak útnak indulásra. Budapest szőlőskertjében, az Öreghegy mesevilágában tett sétát követően az Etyeki Kúria tárt karokkal vár, hogy magunk mögött hagyhassuk a város zaját, és Mérész Sándor főborász izgalmas tételei mellett friss, szezonális, az évszakoknak megfelelő alapanyagokból készült fogásokkal töltődhessünk fel. És ha egyet tehetünk, májusi utunk alkalmával feltétlenül kóstoljunk bele a hónap borába, a Sparkling Sauvignon Blanc pezsgőbe. Asztalt foglalni a Kúria honlapján, illetve a +36 22/920-992-es telefonszámon lehet.

2091 Etyek, Báthori u. 21.

A jól megszokott finom falatokon, a színes étel- és italkínálaton, a mennyei tépett szarvasos szendvicsen túl május 6-án az izgalmas művészeti programokért is érdemes lesz a Gasztrosétányon a Stelázsi felé kanyarodni. Az Etyeki ArtFest keretében az AKT triónak köszönhetően valódi sanzonparádéval a háttérben révedhetünk majd a messzeségbe. A franciául, olaszul és magyarul felcsendülő zenei csemegék szívvel-lélekkel és kellemes hangulattal szórakoztatnak majd bennünket. És ha már Etyek, természetesen a borkóstoló sem marad el: Dávid Dániel kalauzolásával hat etyeki tétel kerül bemutatásra és kóstolásra, az igazán elhivatottak pedig vakkóstolón mérhetik össze tudásukat. A gyerekeket ezalatt tematikus programok és gyereksarok várja.

2091 Etyek, Újhegy 79.

Az Etyeki Sörmanufaktúra főzdéjéhez szorosan kapcsolódó Etyeki Sörterasz maradéktalan élményt nyújt mindazoknak, akik útba ejtik őket, elvégre a hangulatos sörkertben és a sörfőzdéhez kapcsolódó indusztriális környezetben mindenki megtalálja a helyét. A nyugodt teraszhangulat itt főzdelátogatással, sörkóstolóval, 12 sörcsap kifogyhatatlan kínálatával, valamint kiváló bisztró- és BBQ-jellegű ételekkel jár kéz a kézben. Ha túrázás közben vagy azt követően pihennénk meg náluk kerékpárunk vagy épp négylábú pajtásunk társaságában, netalán családi, baráti összejövetelhez, csapatépítőhöz van szükségünk helyszínre, úgy ne is keressünk tovább: a nyári szezon teraszkoncertjei és az ingyenes kertmozi bárkit levesz majd a lábáról.

2091 Etyek – Botpuszta, Kolumbusz utca 1511/1 hrsz.

Etyek botpusztai falurészén magasodik már több mint 600 éve a Boti-kápolna kopottas, késő gótikus épülete. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelt templom elődje már állhatott a 12. században, ennek részleges lebontásával és díszesebb újjáépítésével jött létre valamikor a 15. század elején a ma is látható, egyterű, délről és sarkain támpillérekkel ellentartott szentély. Az 1700-as évek közepén két olasz szerzetes észak felől egy klastrommal toldotta meg a templomot, ami pestisjárványok idején ispotályként működött – a hagymasisakos torony szintén ebből az időszakból származik. Feltehetőleg az eredeti, Árpád-kori épületből maradt ránk a kápolna legdélebbi sarkát díszítő kőtábla, amibe egy rontásűző, a sámánhit sok évszázados továbbélését bizonyító jelet karcoltak bele.

A Budapest szőlőskertjeként elhíresült Etyek térségében már a rómaiak idejében is szívesen termesztették a fás szárú, fürtös termésű növényt, ám a valódi virágkor az 1700-as években, a német telepesek megérkezésével köszöntött be. Az Etyek-Budai borvidék egyik, nemzetközileg jegyzett filmstúdióval is rendelkező névadó települése ma több száz, kőből épült pincével és kiváló borokkal várja az idelátogatókat. A történelmi jelentőségű Körpincesor, a 15. század elejéről való (kissé rozoga állapotú) botpusztai kápolna, a mögötte elterülő horgásztó és a falu felett, a nyugalom és béke oázisaként emelkedő Kálvária-domb mind kötelező látnivalók, de a főváros közelsége, az elbűvölő vidéki hangulat és a pincefalu gazdag gasztronómiai kínálata is garancia az élményekben gazdag időtöltésre.

Ha Etyekre látogatunk, egyben biztosak lehetünk: se éhesek, se szomjasak nem maradunk. De ugyanígy nem maradunk majd programok és látnivalók nélkül sem, hiszen az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek több alternatíva is a rendelkezésére áll, ha felfedezné ezt a vidéket. Ha nem csak egyszerűen gyalogszerrel indulnánk útnak, hanem kedvünk akad két keréken bejárni Etyeket, a Rókusfalvy Birtokon elérhető e-bike bérlés a lehető legjobb választás. Nincs más dolgunk, mint az ingyenes e-tyek alkalmazáson keresztül lefoglalni a férfi, női vagy gyerekeknek alkalmas elektromos rásegítésű kerékpárt és már gurulhatunk is!

A vízparti kikapcsolódás szerelemeseinek ajánlunk az Etyek határában fekvő mintegy 21 hektáron elterülő etyeki horgásztavat. Az 1970-es években létrehozott mesterséges tó sok szálon kötődik a vidékre jellemző szőlőhöz és szőlőtermesztéshez, hiszen azzal a céllal hozta létre a Hungaronvin, hogy a híres Törley pezsgő alapjául szolgáló hatalmas szőlőterületeket öntözhessék majd a vizéből. A tó vízpótlását az Etyek központjában található Magyar-kútként ismert forrás biztosítja, zártkörű működése lévén azonban a tavat csak az Etyeki Horgász Egyesület, illetve tagjainak vendégei horgászhatják.

Pezsdítő hangulat: Hernyák Birtok

Keresve sem találni Etyeken pezsgőbb hangulatú helyszínt, mint a Hernyák Birtok. A Fejér megyei község életében a pezsgőnek kitüntetett szerepet szánó családi birtok tündöklő csillag Etyeken innen és túl is, ahol az organikus gazdálkodásnak köszönhetően csak úgy csilingelnek a boldog buborékok a poharunkban. A feltétel nélküli tisztelet, a türelem, a nyugalom és a maximális odafigyelés teremtette nedűiknek éppen ezért nincs is párja, és nem, nem tévedünk, ha úgy érezzük, hogy minden egyes palackot elegancia és misztikum lengi körbe. Nem is kérdés, hogy benézzünk-e hozzájuk, ha Etyeken járunk, maximum az, hogy egy vagy rögtön két palackkal kérjünk tőlük otthonra, a legszebb pillanatok megünnepléséhez.

2091 Etyek, Öreghegy, Présházak 2684/0

Családi kikapcsolódás: Korda Filmpark

Talán nem is találni olyan embert, akit ne érdekelnének legalább egy nüansznyit legkedvesebb filmjének kulisszatitkai. A etyeki Korda Filmpark Látogatóközpontja éppen ezt a kíváncsiságot hivatott csillapítani, hiszen interaktív kiállításai megannyi bennfentes ismerettel látnak el bennünket. A 2,5 órás vezetett élménytúra bepillantást enged a filmgyártás folyamatába az ötlettől egészen a film megvalósulásáig: az élménytúrán interaktív installációkon át vezet majd utunk, illetve egy életnagyságú középkori díszletvárosban is sétát tehetünk, amire eddig talán még nem volt lehetőségünk. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, és 12 éves kor felett ajánlott.

2091 Etyek, Korda út 1.