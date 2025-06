Fald fel a világot az Akácfa utcában: 5 szuper gasztrohely mennyei kulináris utazáshoz 

A főváros ütőerében, a leginkább pezsgő buborékban ott rejlik egy aprócska, szűk utca, mely pár száz méteren belül egy egész világot tár fel előttünk. Tartsatok velünk egy Olaszországtól egészen Vietnámig tartó kulináris utazásra!

Olaszország: Belli di Mamma

2019-ben egy milánói építész álma valósult meg az Akácfa utcában, és ezzel együtt az olasz dolce vita is hazájára lelt a fővárosban. Immár 6 éve, hogy ezen vágy gyümölcsét élvezhetjük a 2-3 napon át kelesztett, alig másfél perc alatt aranybarnára sült, légies pizzatésztákba harapva. Az egyszerre autentikus és modern gourmet csodákat ízlelve pedig minden egyes érzékszervünk jelzi: a nagyvilági Milánó hamisíthatatlanul megelevenedett Európa egyik legjobb pizzázójában.

1072 Budapest, Akácfa utca 45. | Weboldal | Facebook

Amerika: Tuning Bar & Burger

Magyarország burgertérképén méltán foglal helyet a Tuning Bar & Burger, ahol nem viccelnek, ha a minőségről van szó. Náluk igazi húskavalkádra lelhetünk, a burgerek lelkét pedig szürkemarhából, hortobágyi Angus-ból, skóciai Aberdeen-ből, nebraskai Omahából vagy éppen wagyu marhahúsból is kérhetjük. A húspogácsákra tornyozott körítésnek még a képzelet sem szab határt náluk: fürjtojás, teriyaki bbq, áfonya, libamáj, shiitake és megannyi más ínyencség teszi felejthetetlenné náluk a burgerélményt.

1072 Budapest, Akácfa utca 45. | Weboldal | Facebook

Izrael: Mazel Tov

Csodaország kétszárnyas ajtaja tárul ki előttünk a Mazel Tov belső kertjébe belépve, mely mediterrán szépségével simogatja szívünket és lelkünket egyaránt. Itt, ahol a napsugaraknak semmi nem szab határt, a trópusok dzsungelét ezernyi zöld levél idézi meg, és éjszaka szentjánosbogarak fényei pislákolnak az apró égőkből, jól esik csak úgy lenni.

Ám a pezsgő oázis nem csupán a szemünk világát kényezteti, hisz fogásaival ízlelőbimbóinkat is egy élménydús utazásra hívja az ízek hullámvasútján. A Közel-Kelet és Izrael konyhájának lehengerlő ételeit pedig minden egyes este élő zenével együtt tálalják a főváros rejtett ékszerdobozában.

1073 Budapest, Akácfa utca 47. | Weboldal | Facebook

Mexikó: Bp-Texas-Mexico

Friss, füstös, fűszeres, ropogós, szaftos, egyszerű és könnyed: ezek a tex-mex gasztrokultúra által inspirált fogások, melyek egyedülálló módon jelennek meg a vigalmi negyed mexikói éttermében. A legendás Bp BARbq alapítóinak új helyén hisznek benne, hogy füsttel fűszerezve szép az élet. A grilles bázison pedig a húsokat helyezték főszerepbe, és oly emlékezetes harapnivalókba csomagolták, mint például a chili con carne mangalicahússal, csirkés fajitas, steak-raclette szendvics vagy éppen a porterhouse steak.

1072 Budapest, Akácfa utca 55. | Weboldal | Facebook

Vietnám: Hu Lu Lu

Nguyen Thai Manh már lassan két évtizede él Magyarországon, éttermét pedig hét éve tűzte fel a fővárosi gasztro körképre. A vietnámi ízeket és kultúrát megidéző családi vállalkozás ötletét Hoi An tengerpartjáról repítette egészen hazáig, megfogadva, hogy a lenyűgöző, színes lampionos világot Budapesten is életre kelti. Az atmoszféra mellett természetesen elhozta a fővárosba a vietnámi konyha nagyjait is, így élvezhetjük évek óta a pho levesek, tavaszi tekercsek pak choi-ok és társaik ízeinek kavalkádját az Akácfa utcában.

1072 Budapest, Akácfa utca 16. | Weboldal | Facebook

Fedezzétek fel a legújabb gasztrokincseket is a fővárosban: