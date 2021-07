Biciklivel Budapest szőlőskertjében: A leglátványosabb kerékpáros útvonal Etyeken

Az üde borairól és pezsgőiről, valamint méltán népszerű rendezvényeiről híres Etyekről kevesen tudják, hogy a borkóstolókon és az igényes szórakozáson túl számos élményt, értéket tartogat, amelyet a legjobb két keréken felfedeznünk.

Útvonal: Szeplőtelen Fogantatás-kápolna – Horgásztó – Körpince – Öreghegyi-kilátó – Korda Filmstúdió – Szépvölgy

Botpusztai Szeplőtelen Fogantatás-kápolna és nazarénus ház

Elsőként talán a közeli Etyek-Botpusztán található Szeplőtelen Fogantatás-kápolnát és a nazarénus házat érdemes meglátogatni, ahol az épített örökség mellett a fantasztikus kilátásra is rácsodálkozhatunk, hiszen a (jelenleg felújítandó állapotban lévő, de így is csodás) épületegyüttes egy dombtetőn fekszik. Ha tartotok az emelkedőktől, béreljetek elektromos rásegítésű bicikliket, melyek a kevésbé fitt vagy esetleg az idősebb korosztály számára is nagy kényelmet biztosítanak. A többszáz éves kápolna sok érdekességet rejt, többek között a sámánok tábláját, amelynek titkát megismerhetik a túra résztvevői.

Etyeki horgásztó

A kápolnadombról lefelé vezet az út, és rövid tekerés után eljutunk az etyeki – kézzel ásott – horgásztóhoz, amelynek nádasai csodás hangulatot teremtenek.

Körpince és Kecskegödör

Érdemes ellátogatnunk a Körpincébe és a Kecskegödörbe is, még akkor is, ha nem a borkóstolás vagy pincelátogatás a célunk, hiszen itt olyan, Közép-Európában egyedi elrendezésű és építésű pincesort találunk, amit vétek lenne kihagyni.

Öreghegyi-kilátó

Az Öreghegyre a kenderföldek mellett jutunk majd el, ahol szintén számos olyan pincészetet találunk, ahová kóstolót is érdemes tervezni, de akkor is megéri erre kanyarodni, ha szinte Toszkána-jellegű, rusztikus utcácskákat szeretnénk látni, vagy a kilátóból szeretnénk megtekinteni a környék panorámáját.

Korda Filmstúdió

Sokan tudják, hogy Etyek hollywoodi szupersztárokat is vonz; az itteni Korda Filmstúdióban rengeteg komoly nemzetközi sikert elérő produkció készült már. Azt viszont talán nem mindenki tudja, hogy többféle programot, stúdiólátogatást, sőt, még gyerektáborokat is szerveznek az érdeklődőknek.

Szépvölgy

A kiindulóállomásra a Szépvölgyön keresztül érdemes visszatekernünk, amelyet nem véletlenül neveztek el így, a látvány minden pénzt megér.

Tematikus e-bike túrák az etyeki borvidéken

A dimbes-dombos vidéken, különösen nyáron, nagy segítség lehet, ha elektromos rásegítésű kerékpárral indulunk útnak. Az ingyenes e-tyek applikáción keresztül önállóan is bérelhetünk e-bike-ot, de kérhetünk helyi idegenvezetést is, vagy csatlakozhatunk a minden vasárnap 15 órakor indított csoportos túrákhoz. Ez utóbbi több, környékbeli települést érintő, nehézségi szint alapján besorolt, tematikus útvonalakat kínál:

Etyek-környéki tekergés (22 km)

Körpincék nyomában (62 km)

Vál-völgyi élmények (40 km)

Kastélytúra (43 km)

Terepkalandok gyerekeknek (20-25 km)

Bővebb infó: rokusfalvybirtok.hu/e-bike