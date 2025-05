5 ingyenes nemzetiségi fesztivál Budapesten és környékén a hagyományok rajongóinak

Világzene, gasztronómiai csodák és a környező népek velünk együtt élő kultúrája – különleges kikapcsolódásra nyílik lehetőségünk a nemzetiségi rendezvényeken, amelyekből többre is sor kerül 2025 nyarának elején. Összegyűjtöttük a vonatkozó budapesti és környékbeli programokat.

32. Dunakanyar Nemzetiségi Fesztivál // Pomáz (2025. május 31.)

Május 31-ét fogadjuk el tiszteletbeli nyári napnak – kár lenne csak ezért kihagyni a listából a most szombaton esedékes pomázi programot, amely a helyi német kulturális egyesület szervezésében valósul meg. Megismerhetünk több kórust és néptánccsoportot, az esemény fénypontja pedig a 13 órától a Német Közösségi Ház udvarán rendezett nemzetiségi ételkóstoló. Érkezés csak üres gyomorral!

Facebook-esemény >>

XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja // Budapest, XIII. kerület (2025. június 1.)

Május 30. és június 1. között három napon át születésnapot ünnepel a XIII. kerület – a rendezvénysorozat zárónapján a nemzetiségek mutatkoznak be. A bolgár, görög, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, valamint ukrán sátrak a Béke téren várják a látogatókat. A nemzetiségek életét és hagyományait bemutató kézműves foglalkozásokba és játékokba a vendégek aktívan be is kapcsolódhatnak.

Facebook-esemény >>

Egy Hazában Sokszínűen // Budapest, VIII. kerület (2025. június 6.)

A Duna Karnevál minden évben színes felvonulással, szabadtéri koncertekkel és látványos táncelőadásokkal ünnepli a nemzetközi folklórt és a kulturális sokszínűséget. A programsorozat egyik fontos állomása az Egy Hazában Sokszínűen című, a Múzeumkertben helyet kapó rendezvény is, amely kimondottan a magyarországi nemzetiségekre koncentrál: bolgár, cigány, délszláv, német, román, szlovák táncegyüttesek és zenekarok lépnek színpadra.

Esemény >>

KeveFeszt – Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok // Ráckeve (2025. június 13–14.)

Az ország egyetlen fesztiválja, melyen a hazánkban élő mind a tizenhárom nemzetiség képviselteti magát – idén fókuszban a szerbekkel. Péntek este a Csík Zenekar indítja be a bulit, szombaton pedig egy teljes napon át elmerülhetünk a kulináris és kulturális ínyencségekben. Már csak az ingyenes Boban Markovic Orkestar-nagykoncert és a Selo Orkestar táncháza miatt is érdemes ellátogatni Ráckevére.

Facebook-oldal >>

BÁRKA – Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja // Budapest, XI. kerület (2025. június 15.)

A Bárka Feszt minden évben igazi kultúrhajó: felpakolja a kerületben élő nemzetiségek hagyományait, és egy napra kiköt a Feneketlen tónál. A szerb, német, horvát, szlovák és örmény közösségek zenével, tánccal, workshopokkal, gasztronómiai, kézműves és gyerekprogramokkal varázsolják el a közönséget. Este, a nemzetiségi fellépők után a Hét Hat Club és a Söndörgő zenél a színpadon.

Facebook-esemény >>

Júliusban pedig fergeteges görög buli érkezik Budapestre: