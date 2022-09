9 kihagyhatatlan látnivaló Szentendrén, a Dunakanyar bájos ékszerdobozában

Hol a Dunakanyar egyik kapujának, máskor a művészetek városának hívják, de van úgy, hogy a festők városaként is emlegetik. Szentendre, Budapesttől egy karnyújtásnyira számtalan kihagyhatatlan látnivalójával, bájos, macskaköves utcácskáival és Dunakorzójával a pillanat törtrésze alatt bűvöli el az ide kirándulókat.

Óváros

Szentendre óvárosát nem kell sokáig keresnünk, hiszen nemcsak a fő sétaútvonalak, de az utat szegélyező középkori épületek is egyértelműen mutatják nekünk az utat. A mindig pezsgő, mindig nyüzsgő és kiváló találkozási pontként funkcionáló főtér nemcsak napjainkban, de a középkorban is hasonló szerepet töltött be: itt futottak össze ugyanis a kereskedelmi útvonalak. A régi korokat szorosan egymáshoz bújó barokk és rokokó épületek, felfedezésre váró lépcsősorok és kacskaringós, szűk kis utcák idézik meg.

A 70-es, 80-as évek legbecsesebb és mára megféltettebb kincseit hozza egy tető alá Szentendrén a Retro Design Center. A retró életérzést magába záró Trabantok és Lada 1500-asok mellett, Szputnyik kerékpár, Varia bútor és számtalan múltbéli apróság kelt múltidéző hangulatot. A kiállítás célja nemcsak megmenteni ezeket a kincseket, de nosztalgiára csábítani egykori használóikat és megmutatni őket a következő generációknak.

2000 Szentendre, Rév utca 4. | Facebook

Belgrád Székesegyház

Ősfás kert és kőkerítés öleli körbe Szentendre semmivel sem összetéveszthető templomát, a magyarországi Budai szerb ortodox egyházmegye püspöki székesegyházát. A Belgrádból érkező szerbek leszármazottai által a 18. század derekán épített székesegyház a legdíszesebb a szentendrei templomok sorában, de 48 méteres tornyával a legmagasabbként pásztázza szüntelen a szentendrei háztetőket.

2000 Szentendre, Alkotmány u.

A Szentendrei Japánkert, melyet 2016-ban adtak át, a létező legjobb hely, ha némi nyugalomra, pihenésre és feltöltődésre vágynátok. A könnyen felfedezhető kertecske és az azt körbeölelő fák, a lágyan hullámzó tó és az abban tükröződő pagoda, továbbá a sziesztára alkalmas padok egytől-egyig pihentetőek és nyugtatóak. De nemcsak találkozóhelynek alkalmas, számos program otthona, a fejlesztésnek köszönhetően immár mesés fényeivel éjszakai kertként is működik.

2000 Szentendre, Rét u. 2. | Facebook

Számos helyszínen van lehetőség megismerni, megszeretni Szentendrét, megízlelni viszont a Rab Ráby Vendéglőben érdemes. Elnevezését nem más, mint Jókai Mór regényének főhőse ihlette, Rab Ráby, aki maga is Szentendrén élt; míg a vendéglő épülete egy évszázaddal ezelőtt még kovácsműhelynek adott otthont. Amellett, hogy itt valóban a hagyományos magyar konyha remekeibe kóstolhatunk bele, megszámlálhatatlan percekig gyönyörködhetünk a falat díszítő régiségekben is.

2000 Szentendre, Kucsera Ferenc u. 1/A | Weboldal | Facebook

Nemcsak télen, de nyáron is, sőt mi több, minden egyes nap tárva-nyitva áll a Hubay Ház ajtaja, ahova ingyenesen toppanhatunk be a megelevenedett karácsonyba. A szabadon megtekinthető, több mint 5000 darabot számláló meseszép magángyűjtemény mellett akár mi magunk is feltankolhatunk a legkülönfélébb karácsonyi díszekből és dekorációkból.

2000 Szentendre, Bercsényi u. 1. | Weboldal | Facebook

Dunakorzó

Nem hiába olyan szép Szentendre, mint amilyen, hiszen az épp itt kanyarodó Duna még bájosabbá varázsolja ezt az andalgásra kiválóan alkalmas helyszínt. Szentendre Dunakorzóján egy kényelmes séta közben szemügyre vehetjük a Duna mentén elnyújtózó épületeket, a színesre festett, feliratokkal díszített köveket, de akár meg is pihenhetünk a partján egy kávéval vagy lángossal a kézben.

A Szentendrei Skanzenben nemcsak a városi nyüzsgést csereberélhetjük vidéki idillre, de itt sétálgatva garantált időutazásban lehet részünk. Tájegységről tájegységre vándorolhatunk és tapintva-tapasztalva ismerhetjük meg hazánk népi építészetét, lakáskultúráját és életmódját. A szabadtéri gyűjtemény által ráadásul megtapasztalhatjuk a régmúlt pékségek, retró restik, portéka- és szatócsboltok szívből jövő vendégszeretetét is.

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. | Weboldal | Facebook

Dömörkapu-vízesés

Ha Szentendrén járunk, nem érdemes kihagyni a város közelében, a Kapitány-hegy és a Bölcső-hegy között megbújó, sziklalépcsőkön alázúduló Dömörkapu-vízesést. Dömörkapuig – melyet a Visegrádi-hegység egyik keleti bejárataként is aposztrofálnak -, a zöld háromszög jelezte turistaútvonalon juthattok el. Amire viszont érdemes figyelni, mielőtt útnak indulnátok, hogy az útvonal a lankák és kapaszkodók miatt alapvetően közepesen nehéz terepnek minősül.

