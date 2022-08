5 varázslatos japánkert Budapesten és környékén, ha elbújnál a város zaja elől

Bár Budapest és Tokió között kilencezer kilométeres távolság feszül, a japán kultúrában több órás fárasztó repülőút nélkül is könnyedén megmerítkezhetünk – elég csak ellátogatni az alábbi tájépítészeti remekművek valamelyikébe, és hagyni, hogy hatalmába kerítsen minket a keleti harmónia.

Japánkert az Állatkertben

A világ egyik legrégebbi állatkertjeként számontartott Fővárosi Állat- és Növénykert számos attrakciója közül az egyik legdíszesebb minden kétséget kizáróan a varázslatos Japánkert, amelynek kialakítása 1963-ban vette kezdetét. Legöregebb fájának története azonban még ennél is korábbra nyúlik vissza: a tóparti sétányon, a Japánkert szélén terebélyesedő hatalmas platán már az Állatkert 1866-os alapításakor is megvolt! A japán kertészeti hagyományok szellemét tükröző kertben számos kelet-ázsiai származású növénnyel ismerkedhetünk meg, köztük a japánnaspolyával és a szobaaráliával, valamint többféle díszcseresznyével is, egy külön, a bambuszligetek képét megidéző pavilonban pedig a Nemzeti Bonsai Gyűjtemény értékes fáit csodálhatjuk meg.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.

Margitszigeti Japánkert

A Margitszigeti Japánkert a város valódi gyöngyszeme, amely a nyüzsgő budai és pesti partoktól kellő távolságban vár mindenkit a nyugalom és a lelki feltöltődés ígéretével. A csendes szemlélődés eme sokszínű szigetének szívét a vízililiomokkal tarkított, aranyhalakkal teli, és a késő nyári napfényben sütkérező teknősbékákkal övezett tórendszer jelenti, de találunk itt gömbbukszusokat, páfrányokat, íves fahidacskát, kőlámpásokat, sőt még bonsaiokat is! A kert kialakítása a Margitsziget egykori főkertésze, Magyar György nevéhez köthető, aki valódi kuriózumot hozott itt létre a 19. század fordulóján, melynek kanyargós sétányai és hívogató padjai most is mindenkit egy csapásra Japánba teleportálnak.

1138 Budapest, Schulek Frigyes sétány

Zuglói Japánkert

A Mogyoródi úttól egy saroknyira bújik meg az ország egyik első japánkertje, amelyet a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum névadó kertésze és tanára tervezett és építtetett 1928-ban. A legenda szerint még Takamacu herceg és felesége is megfordultak a távol-keleti paloták kertjeit megidéző parkban, amely annyira megtetszett nekik, hogy végül jó néhány növényt adományoztak a Zuglói Japánkertnek. A 3000 négyzetméteren elterülő, egy kínai mamutfenyőnek és egy himalájai selyemfenyőnek is otthonául szolgáló park alapját egy erősen tagolt partvonalú tórendszer adja, melyen számos, sajátos ritmusban lefektetett lépőkövet helyeztek el, megkönnyítve a rejtett zugok felderítését és a meditatív állapot elérését.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Egy gyönyörűen felújított Andrássy úti villában találjuk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumot és távol-keleti hangulatú kertjét. A múzeum a morvaországi származású magyar műgyűjtő, Hopp Ferenc mintegy 4000 tételt számláló magángyűjteményével nyitotta meg kapuját 1923-ban, amely mára több tízezer műtárgy segítségével hozza közelebb Kína, Japán, India, Korea, Mongólia, Nepál, Tibet és Délkelet-Ázsia kultúráját. Az épület körül kialakított hangulatos kertet a keleti nyugalomban elmélyedni vágyók hétfő kivételével minden nap ingyenesen látogathatják, de lehetőség van részt venni vezetett botanikai és kerttörténeti sétákon is. Az aktuális programokról érdemes a múzeum honlapján tájékozódni.

1062 Budapest, Andrássy út 103.

Szentendrei Japánkert

Annak, aki a szentendrei Dunakorzó legészakibb végéig merészkedik, nem várt látványosság lesz a jutalma: 2016-ban itt nyitott meg ugyanis az ország legfiatalabb japánkertje, Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnökének áldozatos munkája eredményeképp. A Czóbel parkból nyíló, vízből, az évszakok szimbolikája alapján felosztott növényzetből és kövekből álló ékszerdoboz egész évben díjmentesen látogatható, egyedülálló módon akár éjszaka is! A kert egyelőre még kölyökéveit tölti, kell neki vagy jó 15 év, mire tervezett képét elnyeri, de így is ajánlott felkeresni egy szentendrei látogatás alkalmával, a távol-keleti miliő és a lelki harmónia garantált!

2000 Szentendre, Czóbel sétány