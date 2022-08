8 kihagyhatatlan látnivaló Vácon, a Dunakanyar egyik legszebb városában

Vácon, a bájos Duna-parti városban megannyi szemet gyönyörködtető látnivalót találhatunk. Legyen szó városnézésről, kiállításokról, vagy éppen természeti kincsekről, itt mindenképp megtaláljuk a számításainkat.

Március 15. tér

A Dunakanyar legszebb terének gyönyörű középületei, polgárházai a XVIII. században, középkori alapokra épültek fel. Majd Vác főtere az 1760-as években nyerte el végleges, háromszög alakú formáját, s ekkor bontották le a tér közepén 500 évig álló Szent Mihály-templomot.

Napjainkban a teret Vác látványosságai és egyben műemlékei ölelik körül, rögtön a déli oldalon a Fehérek templomával kezdve. A Nagypréposti Palotában az Egyházmegyei Gyűjteményt tekinthetjük meg, egy 17. századi török fürdő helyén a Városháza áll, míg szinte mellette a barokk Irgalmas rendi kórházat és kápolnát találjuk.

Memento Mori-kiállítás

1994-ben, a Fehérek temploma felújítása során több mint 250 koporsóra találtak rá a templom kriptáiban, ahová 1731 és 1808 között temetkeztek a váciak. Az egész világon egyedülálló jelenségként fedezték fel a koporsókban spontán mumifikálódott holtak testeit.

Ma a főtér 19. szám alatti lakóházának pincéjében, egy állandó kiállításon ismerhetjük meg a váci múmiák történeteit és XVIII–XIX. századi temetkezési szokásaikat, sőt még üvegkoporsóba zárt múmiákat is láthatunk.

2600 Vác, Március 15. tér 19. | Weboldal

Egy nagy család fejében született meg réges-rég egy álom, ami évek hosszú sora alatt addig fejlődött és csiszolódott, mígnem 2020 júliusában valóságot öltött egy cukrászműhely és brunch étterem formájában. A Lujza & Korianderben a tartalmas reggelik és ebédek, helyben készült sütemények és speciality kávék mellett 8 kényelmes szobában, 16 férőhellyel várnak a váci Duna-parton, ha egy kis kikapcsolódásra, elvonulásra vágynátok a sűrű hétköznapok után.

A földszinten megálmodott, fenntartható étteremben friss, szezonális alapanyagokból készülnek a tápláló, izgalmas, nemzetközi konyhákat idéző reggelik és a hetente változó ebédajánlat. A legtöbb ételt, italt és süteményt az ételérzékenységgel rendelkezők is teljes valójukban fogyaszthatják. Nézzetek be hozzájuk!

2600 Vác, Ady Endre sétány 5. | Weboldal

Szent Kereszt-templom

A mai Géza király téren, ahol egykor Vác vára állt, láthatjuk a Szent Kereszt ferences templomot. Az idők során három elődje volt – amelyek közül az elsőt még Géza király építtette 1074 után –, ám a viszontagságokkal teli idők során mindhárom a földdel lett egyenlő.

Gézát itt temették el, így egykor gyakran járt ide imádkozni Szent László királyunk. A ma is látható és látogatható templom alapkövét 1721-ben helyezték el, majd az évek során négy oltárral, orgonával és hazánk legnagyobb fából faragott barokk főoltárával gazdagodott.

Nagyboldogasszony-székesegyház

Vác a XVIII. század közepén vált gazdagabbá a klasszicizáló, késő barokk stílusú Nagyboldogasszony-székesegyházzal, amelyet a francia Isidor Canavale tervezett a város számára. Az 55 méter magas templom főhomlokzatán a tornyok közötti hat korinthoszi oszloppáros előcsarnokot figyelhetjük meg, a választó párkány felett pedig egy váci szobrász, Bechert József alkotásai láthatóak.

A kor legjelentősebb osztrák festőjének, Franz Anton Maulbertsch-nek köszönhetjük a főoltár és a kupola freskóit. Emellett Johann Martin Schmidt képei, majd a ’40-es évektől már Kontuly Béla falképe, valamint Takács István freskói is díszítik a templombelsőt.

A székesegyház összesen 5 haranggal rendelkezik, amelyek közül a legnagyobb 4 200 kg. A dóm alatt pedig az altemplom húzódik, ahol a püspökök, kanonokok és a világiak nyugszanak. Az épület átmenetileg zárva tart, viszont a lélegzetelállító műemléket kívülről is érdemes megcsodálni.

Diadalív

Hazánk egyetlen Diadalívét Mária Terézia és családja váci látogatása alkalmából emelték 1764-ben. A klasszicizáló, késő barokk műemlék a legenda szerint 5 hónap alatt készült el, és mikor ezt a királynő megtudta, nem mert áthaladni alatta.

De ez még nem minden, kísérteties mendemondák mesélik el nekünk, hogy Ferenc császár halálakor a 15 méter magas műemlék falába illesztett medalionját egy villámcsapás ütötte le. Napjainkban pedig már nemcsak a Diadalív emlékeztet minket az ominózus látogatásra, hanem a mellette helyet foglaló, Mária Terézia extázisa címet viselő Kolodko-miniszobor is.

Szent Erzsébet sétány

Az Ady Endre sétánnyal párhuzamos Erzsébet-korzón egy nyugodt világba csöppenthetünk, és hatalmas zöld területekről, pihenőpadokról csodálhatjuk a Duna-parti panorámát.

Kiépített bicikliútjának köszönhetően végigsuhanhatunk rajta kerékpárral, miközben a történelem szele meglegyint minket. Mária Terézia 1764-es váci látogatása alkalmából ugyanis egy kőfalat emeltek a partszakaszon, amely jelenleg is áll. 2019 óta pedig Nagy Sándor szoborparkjára is rábukkanhatunk, ha arra járunk.

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

Az ámulatba ejtő arborétum története egészen a XIX. századig nyúlik vissza, amikor egy angol tájképi kertet alakítottak itt ki. A 27 hektárnyi területen ma is felfedezhetjük az angol kertek sajátosságait, bebarangolhatjuk a növényrendszertani, évelő és sziklakerti gyűjteményeket, illetve nyáron a Nagy-tó virágzó lótuszait is láthatjuk.

Mindezek mellett az üvegházak, a Berkenyeház és a Karbonház különlegességeit is felfedezhetjük. Kérhetünk szakvezetést, de a kert szervez tematikus élménysétákat is, sőt szeptember 10-11-én a Kert a köbön fesztiválra is várnak mindenkit.

