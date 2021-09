5 kihagyhatatlan természetközeli látnivaló a vadregényes Dunakanyarban

Számtalan történelmi és kulturális látnivalóval kecsegtet az ország egyik legkülönlegesebb vidéke, a vadregényes Dunakanyar, de talán még gazdagabb a térség természetközeli élményekben. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba, különös tekintettel a lenyűgöző panorámákra.

Madártávlatból: Julianus-kilátó

Az Országos Kéktúra részét képezi a Nagymarostól és Zebegénytől egyformán bő négy kilométerre található Hegyes-tető (482 m) és kilátópontja, az eredetileg 1939-ben felhúzott, nemrégiben azonban felújított Julianus-kilátó. A körülbelül egy óra gyaloglással, néhol rövid, közepesen meredek kaptatókkal megközelíthető toronyból semmihez sem fogható, 270 fokos panoráma tárul a kirándulók elé a Dunakanyarra, a Visegrádi-hegységre, valamint a Börzsönyre. A kilátó középső szintjén egy fedett, kerek asztallal ellátott helyiség csábít pihenésre, míg a közvetlen közelben néhány padot és asztalt helyeztek el, ahonnan a kilátásban gyönyörködve szusszanhatunk meg és falatozhatunk.

Gyalogosan: Dömös-Prédikálószék túra

A Dunakanyar leggyönyörűbb panorámája a Visegrádi-hegység legmagasabb pontjáról, a 639 méter magas Prédikálószék 2016-ban felújított kilátójából tárul elénk: a legrövidebb úton Dömösről, kaptatós túrával megközelíthető hegytetőről ráláthatunk a Börzsöny-hegységre, Visegrádra, Nagymarosra, de néha még a Vác fölé magasodó Naszály is felsejlik a háttérben. Tökéletesen tiszta időben néhányan a Tátra égbe törő csúcsait is látni vélik. Az izzasztó kirándulás során egy meredek szakaszon kell felkapaszkodnunk a Vadálló-kövek merész sziklatornyaihoz, amely után enyhe kaptatón keresztül, pár perc alatt el is érjük a kivételes kilátással kecsegtető csúcsot.

Két keréken: Szob-Vác biciklitúra

A Dunakanyar-kerékpárútvonal az országot kettészelő folyó bal partján vezet sok tíz kilométeren keresztül, a mi álomitinerünk azonban a rövidebb, Szobtól Vácig tartó, uszkve 30 kilométeres szakaszra fókuszál. Túránk első megállója Zebegény, ahonnan egy U-alakú szakaszon tekerve jutunk Nagymarosra, ez a rész talán az egész útvonal legszebb része: balról a Szent Mihály-hegy meredek sziklái, szemből a Visegrádi-hegység dús zöldje, jobbról pedig a méltóságteljes Duna keretezik utunkat. Mezőkön át, kertek alatt el is jutunk Kismarosig, ahol érdemes feltölteni a lemerült energiaraktárakat az októberi hétvégéken nyitva tartó, folyóparton állomásozó Ájj Burger mennyei hamburgereivel. Innen a térség leginkább árvízbiztos települése, Verőce felé vesszük az irányt, mielőtt Vác meseszép belvárosában célt érnénk.

Útvonal: Szob – Zebegény – Kismaros – Verőce – Vác

Vízen: Hajókirándulás

A Duna legromantikusabb kanyarulatát nem csak gyalogosan és kerékpárral érdemes megcsodálni, a kevésbé aktív kikapcsolódásra vágyók, valamint kisgyerekes családok számára kiváló lehetőség a Mahart Dunakanyar-hajójárata, amely a térség nagyobb településeinek érintésével szeli a hullámokat ősszel is. Október 2-től minden hétvégén reggel 10 és délután 2 órakor indul a hajó a visegrádi kikötőből, majd Nagymaroson, Zebegényben és Dömösön köt ki, hogy aztán Nagymaros érintésével visszatérjen Visegrádra. A kinti és benti ülőhelyekkel is rendelkező körjáratra a hajón tudunk jegyet váltani 1000 forintért, de további 500 forintért négylábú útitársainkat és biciklinket is magunkkal vihetjük. Bővebb infó: mahartpassnave.hu

Szomjoltásért: Kertünk bár és kilátó

Verőce és Vác között találjuk a Dunakanyar egyik leghangulatosabb szabadtéri vendéglátóhelyét, az októberi szombatokon és vasárnapokon mindenkit tárt karokkal fogadó Kertünk bár és kilátót, amely nemcsak varázslatos panorámával a Dunára, hanem házi frissítőkkel, finomságokkal és fesztelen atmoszférával csábítja a Sánc dűlő mellé a biciklivel, autóval vagy akár gyalogosan érkezőket. Belefuthatunk náluk egy kültéri jógaórába, kézműves workshopba vagy nappali zenés buliba is, de akkor is megéri ellátogatni ide, ha csak az egyik függőágyban hintázva elszürcsölünk egy nyáridéző limonádét. Mielőtt útnak indultok, a kíváncsiskodók csekkolhatják Facebook-oldalukon, épp milyen közösségi eseménynek adja át magát a bár.

2600 Vác, Sánc dűlő