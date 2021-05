Egynapos kiruccanás Sisi kedvenc városába: Kihagyhatatlan látnivalók Gödöllőn

A Budapesttől 30 km-re fekvő Gödöllő autóval, az Örs vezér terétől hévvel, illetve a Stadion buszállomástól busszal kevesebb mint egy órán belül megközelíthető, és mivel a nevezetességek sétatávolságra vannak egymástól, kifejezetten ideális úti cél, ha egy napra elszakadnánk a fővárosból. A látnivalók listáján garantáltan mindenki megtalálja a neki tetsző helyeket és elfoglaltságokat: a történelem, az irodalom, a zene, a természet és a gasztronómia rajongóinak is számos lehetősége akad a kikapcsolódásra.

Királyi kastély

Nem meglepő, hogy a gödöllői látnivalókról a legtöbbünknek a királyi palota ugrik be, a Gödöllői Grassalkovich-kastély Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb barokk kastélya, és történelmi, illetve műemléki szempontból is fontos szerepe van.

A kastély terveit Mayerhoffer András dolgozta ki, amit később az 1730-as években építtetett meg Grassalkovich Antal gróf, az akkori tulajdonos. Az épület akkor tett szert nagy népszerűségre és hírnévre, amikor Ferenc József és Erzsébet királyné (Sisi) 1867-ben koronázási ajándékként megkapta a kastélyt és a hozzá tartozó kertet, melyek hamar hozzánőttek a szívükhöz, így az őszi és tavaszi hónapok nagy részét itt töltötték.

A két világháború között a kastély Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájaként szolgált, illetve 1944-ben itt építették meg a Horthy család bombabiztos bunkerét, ami 2011 óta látogatható. A második világháború után szovjet laktanya lett, ami rosszat tett az épületnek: a kastélyt lelakták, felújítására pedig csak az 1990-es évek során került sor. A kastély épülete és a történetét felgöngyölítő kiállítás 1996-tól látogatható.

Ugyan maga a kastély tagadhatatlanul az egyik legkiemelkedőbb látványosság, nem szabad megfeledkezni az épületet övező területről sem. A déli szárny ad otthont az 1986-ban feltárt kastélyszínháznak, mai nevén a Gödöllői Barokk Színháznak, ami Magyarország egyetlen kulisszás rendszerű színháza, és egész Európában különlegesnek számít.

Az épületek megtekintése mellett az ingyenesen látogatható kastélypark is elképesztően gyönyörű látványt nyújt, az angol kertet a versailles-i kastélypark mintájára tervezték, minden évszakban tökéletes sétaúti cél.

Királyi váró

Miután 1867-ben átadták a Pest és Hatvan között közlekedő vasútvonalat, és Ferenc József és felesége ugyanebben az évben megkapta a gödöllői kastélyt koronázási ajándéknak, szükségessé vált egy Bécset és Gödöllőt összekötő vasútvonal kiépítése, hogy a királyi pár könnyen közlekedhessen a két város között. Pár évvel később, létre is hozták a királyi vágánynak nevezett vasútvonalat Kőbányán, melynek segítségével lehetővé vált az átszállás nélküli utazás.

Az állomásépület mellett szükség volt egy olyan épületre is, ahol a királyi pár a számukra megfelelő körülmények között várakozhatott, míg érkezés után cselédjeik kipakolták a Bécsből hozott csomagokat. Az Ybl Miklós tervezte Királyi váró ezzel a céllal épült meg, és belső tereiben ugyanazt a kényelmet biztosította, amelyet a királyi pár otthon is megszokott.

A második világháború ezt az épületet sem kímélte: a menekülő németek felrobbantották, felújítására csak 2011-ben került sor, ekkorra az épület visszanyerte eredeti pompáját. Az épületben található kiállítóterem jól szemlélteti, hogy milyen fényűzésben volt része a királyi párnak, az impozáns enteriőrnek köszönhetően az épület pedig gyakran szolgál esküvők és irodalmi estek helyszínéül.

Gödöllői Erdészeti Arborétum

A város központjától autóval pár percre található arborétumot 1902-ben alapították, elsősorban azzal a céllal, hogy fenyőket honosítsanak. Az 1920-as és 30-as évekre Magyarország legnevesebb növénykertjévé nőtte ki magát, és abban is úttörő, hogy itt az egyes növényfajokat nem egyesével, hanem parcellákba ültették. Az arborétum jelenlegi területe 350 hektár, aminek majdnem 90%-án végeznek erdészeti kutatásokat, a maradék, így is hatalmas parkos terület pedig ingyenesen, kutyával is látogatható.

Erzsébet park

A madárcsicsergős erdős park volt az első emlékhely a városban, ami Sisiről kapta a nevét, illetve váratlan és tragikus halála után itt avatták fel az első, őt ábrázoló szobrot 1901-ben Ferenc József jelenlétében. A több mint 100 féle örökzöldet felsorakoztató parkban található Sziklahalom emlékmű szintén Erzsébet királyné előtt tiszteleg: a rajta található 64 kő az akkori 64 vármegyét jelképezi, a tetején lévő mészkőből faragott királyi korona pedig magáért beszél.

A park bejáratánál található Kálvária szintén szimbolikus jelentéssel bír, az 1711-ben épített emlékhely a Golgotát idéző magaslaton található, a két lépcsősorral megközelíthető szoboregyüttesben pedig feltűnik Jézus, Szűz Mária és Szent János alakja is.

Városi Múzeum

A Fő tér mellett található Városi Múzeum 1988 óta több állandó és időszaki kiállítással várja az érdeklődőket, többek között Gödöllő városának kialakulásáról, a gödöllői művésztelepről és a magyar cserkészmozgalom történetéről is számos új ismeretre tehetünk szert.

A múzeumnak az 1999-ben felújított Hamvay kúria ad otthont, ami a királyi időszakban szállodaként üzemelt, volt népszerű kaszinó is, míg termei számtalanszor szolgáltak táncos mulatságok helyszínéül.

Az időszakos kiállításokat a Városi Múzeum honlapján lehet megtekinteni.

Művészetek háza

A gödöllői Művészetek háza a régió kulturális központja, ami programok széles választékával várja az érdeklődőket. A szervezők igyekeznek, hogy a különböző érdeklődésű és korosztályú vendégek igényeit mind kielégítsék, esténként prózai és zenés színházi előadásokkal, operákkal, táncszínházzal, illetve komoly és könnyűzenei koncertekkel várják a nézőket.

A MUZA számos iskolai rendezvénynek és fellépésnek is otthont ad, illetve nyaranta művészeti fesztiválokkal és kézműves táborokkal szélesítik a programpalettát. Az előadótermek mellett több konferenciaterem is található az épületben, így sokan választják üzleti találkozók, kiállítások és turisztikai események lebonyolításának helyszínéül is.

Az aktuális eseményeket a MUZA honlapján lehet megtekinteni.

Gasztrotipp: Smarni Étterem

Amennyiben a listán szereplő összes látnivalót kipipáltátok, és jólesne leülni, megpihenni, netalántán enni egy finomat a hosszú séta után, előszeretettel ajánljuk a városközpontban található Smarni Éttermet.

A magyar, mediterrán és nemzetközi konyha mind fellelhető az étlapon, illetve azon kívül, hogy az összes étel szigorúan gluténmentes, a vendégek rengeteg laktózmentes és vegetáriánus opció közül választhatnak. A szezonális alapanyagokra építő állandó étlap mellett hétköznap lehetőség van business menüből is választani, a névadó smarni pedig kihagyhatatlan desszert!