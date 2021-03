5 vadregényes arborétum és botanikus kert Budapesten és környékén

A tavasz zöldülő hírnökeit a természetes élőhelyükön érdemes csak igazán megcsodálni, különösen vigyázva arra, hogy ne veszélyeztessük őket, ahogy más látogatók egészségét sem. Viseljetek maszkot és tartsatok távolságot ezen a hétvégén is, miközben bebarangoljátok az alábbi 5 Budapest-környéki arborétumot és botanikus kertet.

Változatos erdei élményeket tartogat a Gödöllő és Isaszeg között fekvő Gödöllői Erdészeti Arborétum, a fővárostól alig egyórás autóútra: az 1902-ben telepített erdőség eredetileg azért jött létre, hogy új fafajokat, elsősorban fenyőket, honosítsanak meg a területen. Fennállásának több mint száz esztendeje alatt az arborétum számos viszontagságos időt átélt, de még ma is összesen 154 féle erdőtípus várja az idelátogatókat. Bemutató túraútvonalak futnak keresztül a 130 hektáros ősarborétumon, ahol játszóteret, valamint hívogató pihenőpadokat és tűzrakóhelyeket is találunk. Ingyenesen látogatható, akár babakocsival és négylábú kiskedvencekkel is, március 31-ig reggel 8 és délután 4 között, április 1-től pedig este 6-ig is elidőzhetünk a természet ölelésében.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

A fővárostól 50 kilométerre fekvő Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark a Velencei-hegység és a Velencei-tó északi partja között, a 160 méter magas Mészeg-hegy oldalában terül el. A pákozdi pagony először 1990-ben nyitott meg, az azóta végbement fejlesztéseknek hála pedig ma többfunkciós családi kirándulóhelyként várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A több mint 7 hektáros területet felölelő vadasparkban testközelből figyelhetjük meg az emukat, a szarvasokat és a muflonokat, de madárröpdékre és a vízi világ feltérképezésére kialakított megfigyelőpontokra is bukkanhatunk. Mindemellett 15 méter magas kilátóból vizslathatjuk a Velencei-tavat körülölelő, vadregényes tájat, sőt, kalandjátszótér, erdei tanösvény és tűzrakóhelyek is várják a természetrajongó családokat. A belépőjegyekről ITT találtok bővebb információt.

8096 Sukoró

A 60 hektáron elterülő zöld ékszerdoboz a fővárosi nyüzsgés központjától mindössze 20 kilométerre kínál nyugodt kikapcsolódási lehetőséget a természet lágy ölén. A botanikus kertet oktatási céllal hozták létre a hatvanas években, lehetőséget szerettek volna teremteni a leendő kertészmérnökök számára, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a növényekkel. A park jelenleg a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karához tartozik, tehát ma is beteljesíti oktató jellegű küldetését, emellett viszont a természet iránt érdeklődőket is szeretettel látják a flóra között barangolni. A szabad levegőn kikapcsolódni vágyókat tavasszal virágzó növények sokasága és egy hangulatos kis tó várja a Soroksári Botanikus Kertben, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 4, szombaton pedig reggel 9-től tart nyitva.

1238 Budapest, Soroksár

Péntektől vasárnapig, valamint ünnepnapokon reggel 9 és délután 5 (április 1-től délután 6) között barangolhatjuk be a zsibongó nagyvárosi élettől egy köpésre megbúvó nyugalomszigetet, amely Budakeszi Arborétum néven vált ismertté. Elmélyülős tavaszi séták helyszíne lehet a Budai Tájvédelmi Körzet déli határában elterülő arborétum, amelynek egyre csak növekedő flórája és a mocsári teknősök paradicsomaként szolgáló, erdei tava a kiránduló minden gondját elfeledteti egy rövidke időre. A kisembereket új eszközökkel felszerelt játszótér, madárház és állatsimogató csábítja a természet tanulmányozására, de szerencsére a kutyusokat sem kell a négy fal között hagyni a parkba induláskor.

2092 Budapest, Erzsébet puszta

Magyarország egyik legrégebbi, angol park jellegű arborétuma körülbelül 40 hektárt tudhat magáénak a Székesfehérvár és Tata között megbúvó, mesés Csaplári-erdőben, ahol megfér egymás mellett az öblök, szigetek, sétaösvények, hidak és reménytelenül romantikus kastélyromok sokasága. A Budapesttől autóval alig egy órára található Alcsútdoboz községében évi kétszer hirtelen megugrik a látogatók száma, ugyanis az arborétum által meghirdetett hóvirágünnep és szentjánosbogár-rajzás mágnesként vonzza a természetimádókat. Előbbiről éppen, hogy lecsúsztunk, míg a szentjánosbogarak nyáron világítják majd be igazán a zöldülő rengeteget, de persze a két, jeles alkalmon kívül, tavasszal sem fogunk csalódni, ha az Alcsúti Arborétum felfedezésére adjuk a fejünket.

8087 Alcsútdoboz

+1 Tipp a parkok bebarangolásához: Francia hangulatú piknik egyszerűen

