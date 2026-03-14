5 tündéri település Budapest közelében, ahol belekóstolhattok a vidéki idillbe

Budapest környéke tele van szebbnél szebb településekkel – legyen az falu vagy kisváros -, ahol a vidéki hangulat magáért beszél. Fedezzétek fel őket egy tavaszi kirándulás alkalmával és adjátok át magatokat a falusi idill mámorító nyugalmának.

Szada

Szada Budapest agglomerációjában, Veresegyház és Gödöllő között helyezkedik el, dombok és hosszan elnyúló gyümölcsösök ölelésében. Ugyan a nagyközség lélekszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett, falusi, vidéki báját egy pillanatra sem veszítette el. A falu hangulatát tornácos házak, a természet közelsége és a hagyománytisztelő lakosság egytől egyig meghatározza. Nem is lehet véletlen, hogy épp itt talált inspirációt Székely Bertalan is: Szada nyugodt atmoszférája ma tavaszi sétára és egy kis vidéki kikapcsolódásra csábít.

Páty

A Zsámbéki-medence dédelgette Páty is tökéletes úti cél, ha egy tavaszi hétvége alkalmával átadnátok magatokat a vidéki miliőnek. Az utánozhatatlan hangulatról nem más, mint a térség egyik egegységesebben megmaradt pincesora gondoskodik. A többutcás pincesort száznál is több 18. századi borospince alkotja, a városi nyüzsgés után igazi felüdülés élvezni a természet közelségét és a kézzelfogható időutazást. A pincesor előtt vagy után érdemes sétát tenni a falu központjában is, felkeresni a református templomot, majd pedig a környező kirándulóhelyeket.

Nagybörzsöny

Nem épp a legközelebbi úti cél, ha Budapestről indulnátok, hogy belekóstoljatok a vidéki idillbe, mégis megéri ellátogatni Nagybörzsönybe. A kirándulóhelyekben, látnivalókban bővelkedő község a Szobi járásban várja, hogy felfedezzétek csendes utcáit és falusi hangulatot árasztó portáit, házait. A település szívében több templom is helyet kapott, mind közül a legkülönlegesebb a középkori hangulatot árasztó Nagybörzsönyi Szent István-templom. Ha ide ellátogattok, ne hagyjátok ki a tájházat, keressétek fel a vízimalmot, április elejétől pedig ismét élvezhetitek a Nagybörzsönyi Erdei Vasút nyújtotta élményeket is!

Ócsa

Az ajánlónkban szereplő települések közül Ócsa számít a legnagyobbnak, viszont városként is tökéletesen megidézi a vidéki idillt. Ennek oka, hogy a település egy része megőrizte korabeli arculatát: az Öregfaluban például az Ócsai Tájház nádfedeles épületei mesélnek a régmúltról, a háttérben pedig a középkorban emelt premontrei kolostor hív múltidézésre. A nyugodt és hangulatos falu bejárása során érdemes még ellátogatni az Öreghegyre is, ahol közel 150 földbe vájt pince alkot egyedülálló mezőgazdasági műemléket.

Pilisborosjenő

A kirándulók körében méltán népszerű Pilisborosjenő egykor sváb lakosságnak adott otthont, több háza, épülete ma is hordozza a hagyományos sváb építészet jegyeit. A központi részeken még fellelhetők a fehérre meszelt, tornácos parasztházak is, amelyek megteremtik azt a mesés falusi idillt, ami miatt sokan a nagyvárosból ide látogatnak. A pilisborosjenői Német Nemzetiségi Tájház is a helyi sváb identitás őrzője, ahol betekintést nyerhettek a régi paraszti életmódba, a népviseletekbe és a mindennapi kultúrába.

