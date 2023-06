7 varázslatos apró falu a Balaton körül, amit megéri felfedezni

Ha a jól ismert kirándulóhelyeket már töviről hegyire bejártátok, akkor is tartogat még meglepetéseket a Balaton! Érdemes néhány napot szentelni a vidék hangulatos falvainak bejárására, amelyek mindegyike színes történelemmel átitatott látnivalókkal vár.

Balatonhenye

A Henyei-hegy lábánál fekvő település alig 8 kilométerre található a Balatontól. Balatonhenye már a rómaiak korában is lakott terület volt, majd Szent István király uralkodásától egészen 1950-ig Zala megyéhez tartozott. A faluban több, a 18-19. századból fennmaradt népi építészeti emléket fedezhetünk fel, valamint természeti értékei sem utolsóak, hiszen öt krátertó bújik itt meg. A falu közelében további különleges településeket is felfedezhetünk, ilyen például Köveskál, Monostorapáti vagy Kapolcs.

Salföld

Salföld egy alig néhány utcás falucska a Káli-medencében, amelynek kiemelkedő szépsége sok kirándulót vonz a régióba. A hangulatos házakkal tarkított falu geológiai, botanikai és népi építészeti emlékei egyaránt kiemelkedőek, ezért okkal nevezik a Balaton-felvidék egyik legszebb településének. A falucska bájához hozzátesz még a határában kialakított Salföldi Major, ahol őshonos magyar háziállatfajtákat ismerhetnek meg a látogatók és betekintést nyerhetnek a ma is működő gazdaság mindennapjaiba. A gyerekeket állatsimogató, lovaglási lehetőség és játszótér is várja a farmon.

Vászoly

Balatonfüredtől mindössze 15 kilométerre egy igazán különleges piciny településre bukkanhatunk. A völgy mélyén található Vászoly lakóinak száma alig éri el a 200 főt, pontosan ezért olyan kedves az idelátogatók számára. A Balaton partjától ugyan távolabb esik, mégis utánozhatatlan Balaton-felvidéki hangulatot tapasztalhatunk ottlétünkkor, amihez nagy mértékben hozzájárul a szőlőültetvények, a présházak, na meg a kristálytiszta vizű tó csodálatos látványa.

Dörgicse

Dörgicse egykor három különálló faluból állt, régészeti kutatások pedig bizonyítják, hogy már az őskorban is lakott terület volt. Akkoriban minden egyes településen épült templom, így a falvak egyesítése után három templom is fennmaradt a falu lakóinak. Mindezek közül a legszebb a XIII. században emelt impozáns Boldogasszony-templom, amely okkal vonzza a látogatókat a környékre. Az impozáns műemlékek mellett ajánlott felkeresni a Levendula Major lila mezőjét is.

Kékkút

Kékkút a Káli-medence északkeleti részének ékköveként egy kellemes kis utcácskából és a környező dombokon álló pincékből áll. A település a Theodora-forrásnak köszönheti hírnevét, amely a szóbeszéd szerint egykor a császárnő kedvenc itala volt, innen kapta nevét a külföldön is népszerű palackozott ásványvíz. A sajátos megjelenésű, nádfedeles házak között sétálva rátalálhatunk a Kékkúti Tájházra, amely még a 18. század végén épült és skanzenszerűen látogatható.

Rezi

A Keszthelyi-hegység erdővel borított, dombokkal körülölelt völgyében bújik meg a keleti oldalról szőlőssel övezett község, Rezi. A négy hegy találkozásánál fekvő Rezi ideális helyszíne a pihenésnek, a Balaton közelsége és lenyűgöző természeti adottságai miatt ugyanis számtalan programlehetőséget kínál. Gondolunk itt a helyi családi borászatok vendégszeretettel teli borkóstolóira, a gyerekeknek izgalmas időtöltést kínáló Dinó- és Kalandparkra vagy a kellemes túrára invitáló Rezi várra, amelynek legtetejéről meseszép a kilátás.

Ozora

Ozora történelme is az őskorba repít vissza bennünket, manapság pedig leginkább népszerű fesztiváljáról híres. A település Tolna vármegye lankái között bújik meg, területét pedig friss vizű patakok keresztezik. A szőlőhegyek ölelésében két domboldalt pillanthatunk meg, melyek egyikén egy templom, a másikon pedig Ozorai Pipo várkastélya található. A várárkos kastélyba érkezve igazi lovagkori világ fogadja a látogatókat: a virágokkal körbefuttatott épület falai között megelevenednek a középkori mindennapok.

