Kihirdették Budapest nagy sikerű köztéri plakátkiállításának idei témakörét

A 23. ARC közérzeti pályázat az idén is felelősségteljes, igazságkereső és felszabadító képkészítésre hívja a pályázókat, MIRE KÉSZÜLSZ? címmel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is Újbuda Önkormányzatával együttműködve, a Bikás Park zöldterülete ad otthont a plakátkiállításnak. A nyertes pályaműveket szeptember elejétől, egy hónapon át lehet ingyenesen megtekinteni.

A 2023-as pályázati kiírás egy részlete

„Vannak, akik szerint a mesterséges intelligencia átveszi a hatalmat, és rabszolgasorba juttatja az egész emberiséget. Vannak, akik szerint ropira sülünk, és ez, valamint a vele járó tömeges vándorlás fogja kipusztítani az emberiség nagy részét.

Mások űrturista prospektusokat nézegetnek, űrruhát készíttetnek maguknak, telket vesznek a Marson, és megpróbálnak olyan fényvédő naptejet beszerezni, ami a kozmikus háttérsugárzás ellen is véd. Vannak, akik a covidhoz hasonló, de még pusztítóbb világjárványra készülnek, ők őssejtet adnak le, előre kezeltetik magukat minden ellen, és felhalmoznak mindenből. És vannak, akik szerint a nukleáris világháború fogja tönkre tenni a délutánjukat.

Szerinted mire érdemes készülnünk, mibe kapaszkodjunk, ha körbevesz a hiszti és a bizonytalanság? Vagy lehet, hogy nincs is hiszti, csak gyorsul az idő, vágtat a technológia, és manipulál a hatalom? Lehet, hogy van ok a bizakodásra, a jókedvre, az optimizmusra, csak meg kéne fogalmazni?”

Itt az idő, hogy alkoss bármi jót, ami kép, szöveg, gondolat, indulat, látomás, szenvedély! Teremts saját világot, adj arcot a holnapnak, üzenj idén is azoknak a százezreknek, akik művedet látva veled gondolkodnak majd arról, hogy mire készüljön az ember?

Szabadon választott téma: Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális vizuális ötleteidet!

A pályázatok leadási határideje: 2023. július 26., 12:00

ARC+ pályázat: Budapest 150

Tudjuk, mi történt Budapesttel az elmúlt 150 évben. Te, hogy képzeled, mi fog történni a következő 15-ben? Mi fog megváltozni? Mi fog megmaradni? Mi lesz teljesen más, mi lesz olyan Budapesten, amit elképzelni sem tudunk? Válassz egy évet a következő 15-ből és mutasd meg, szerinted a város hol, miben, hogyan fog megváltozni akkorra. Mutasd meg a fantáziádat, a vágyaidat, a fejlődést, a változást, a jövőt, az ötleteidet!

Ahhoz, hogy a pályázatokból idén is egy hagyományosan szabad kiállítás legyen, az ARC-nak szüksége van kedvelőire is! Várják minden olyan cég, szervezet és magánszemély támogatását, jelentkezését, akiknek fontos, hogy idén is legyen ARC kiállítás Budapest egy belvárosi közterületén. Ha ti is szeretnétek támogatni őket, az alábbi linken megtehetitek.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a ARC hivatalos weboldalán olvashattok.