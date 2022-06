Izgalmas téma körül bontakozik ki idén Budapest kedvenc szabadtéri kiállítása, az ARC

A 22. ARC közérzeti pályázat az idén is felelősségteljes, igazságkereső és felszabadító képkészítésre hívja a pályázókat, VILÁG BUBORÉKJAI, EGYESÜLJETEK! címmel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Újbuda Önkormányzatával együttműködve, a Bikás Park zöld területe ad otthont a plakátkiállításnak. A nyertes pályaműveket várhatóan szeptember 9-től, egy hónapon át lehet ingyenesen megtekinteni.

A pályázati kiírás egy részlete

„Buborékban élünk. Földgömb-buborékban, laposföld-buborékban, pénzbuborékban, szegénységbuborékban, áldozatbuborékban, erőszakbuborékban, hatalombuborékban, ingatlanbuborékban, karrierbuborékban, prekariátus-buborékban, anarchistabuborékban, alkalmazottbuborékban, nemzetbuborékban, világpolgár-buborékban, turistabuborékban, telepesbuborékban, gémerbuborékban, instabuborékban, offlinebuborékban, klímavédő-buborékban, látszatbuborékban, dubaibuborékban, anyaságbuborékban, családfő-buborékban, nomádbuborékban, karitászbuborékban, enyémbuborékban, leszarom-buborékban.

Oké, de miért baj ez? Miért lett szitokszó a buborék? Miért nem beszél senki a saját buborékjáról? Miért zsűrizzük le állandóan a másik ember buborékját? Talán mert minden buborék csak belülről szép, kívülről csak egy kilukadt lufinak látszik? Vagy azok, akik buborékot emlegetnek, nem élnek buborékban? Talán az nem egy buborék, ha azt gondolod, nem élsz buborékban? Nem lehet, hogy nem a buborékkal van baj, hanem velünk, akik képtelenek vagyunk két ellentmondó buborékot összeilleszteni, átjárhatóvá tenni, hogy megismerjük a dolgok különböző oldalait?

Nem lehetne a buborékjainkat egymásnak megmutatni? Mint egy lakást vagy a helyet, ahol dolgozunk, a várost, amiben élünk, a hitünket, amiért cselekszünk, vagy a tudásunkat és képességeinket, ami értelmet ad a létezésünk élményének?

Te milyen buborékot fújsz? Milyen buboréktól szívsz? Melyik buborékot szereted? Melyik készít ki? A te buborékod határai hová esnek? Tudsz közösködni, kiközösíteni, közösülni vagy bedobni a közösbe a sajátodat más buborékokkal?

Vagy a te buborékod az egyetlen igazság, az univerzális energia-egyenlet, a teljesség törvénye, a lét képlete?

Lehet, hogy mindenkinek ilyen a buborékja. Az viszont biztos, hogy mindenkinek igaza van és mindenki téved. És ez megint egy buborék.

De mindegy is. Egy a lényeg: gyere, és tárd fel nekünk a buborékodat, hogy egyszerre minél több buborékot tudjunk megismerni, megmutatni, bejárni! Itt az új ARC pályázat, és csak rád vár, hogy alkoss, képezz, teremts és legyél büszke a saját buborékodra, a többire meg kíváncsi!

Nyugi. Az ARC is csak egy buborék. De ha hozod a buborékod, még nagyobbra fújhatjuk.

Világ buborékjai, egyesüljetek!

Szabadon választott téma: Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális vizuális ötleteidet!

Alkoss képet, és pályázz!“

A pályázatok leadási határideje: 2022. július 20. 12:00

Ahhoz, hogy a pályázatokból idén is egy hagyományosan szabad kiállítás legyen, az ARC-nak szüksége van kedvelőire is! Várják minden olyan cég, szervezet és magánszemély támogatását, jelentkezését, akiknek fontos, hogy idén is legyen ARC kiállítás Budapest egy belvárosi közterületén.

Az ARC bankszámlaszáma: 16200010-10073090

Külföldről a következő kódok segítségével lehet utalni az ARC-nak:

HU87 1620 0010 1007 3090 0000 0000

Swift kód: HBWEHUHB

A pályázattal kapcsolatban további információkat a ARC hivatalos weboldalán olvashattok.

(Nyitókép: ARC Facebook)