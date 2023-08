Jövő héttől látogatható a főváros kedvenc ingyenes plakátkiállítása

Már nem kell sokat aludni, hogy egy hónapon keresztül ismét körbejárhassuk a budapestiek kedvenc, ingyenesen látogatható szabadtéri tárlatát, hiszen szeptember 8-án megnyílik a 23. ARC Kiállítás.

Az ARC Kiállítás, ahogy a korábbi években, úgy most is a kreativitás szabadságáról szól, hiszen július végéig bárki korlátlanul pályázhatott kiállítóként, a pályaművek pedig ezúttal is éjjel-nappal ingyenesen megtekinthetőek lesznek.

A kiállítást egy díjátadóval nyitják meg, szeptember 8-án, 10 órakor.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Újbuda Önkormányzatával együttműködve, a Bikás park zöld területe ad majd otthont a plakátkiállításnak egy teljes hónapon át, egészen október 8-ig.

A plakátok az előre meghatározott, a MIRE KÉSZÜLSZ? témakör jegyében születtek meg, és ahogy azt már megszokhattuk, biztosan számíthatunk különleges megoldásokra.

Az ARC Kiállítás 2023-as témájáról itt olvashattok részletesebben: