Felejthetetlen önismereti utazásra hív hazánk első improvizációs színtársulata októberben

A Momentán Társulat önismereti imprófesztiválja igazi örömünnep: a FröccsFeszt a kíváncsiság jegyében, neves pszichológusokkal és az improvizációs színház felszabadító erejével segít közelebb kerülni önmagatokhoz. Persze nevetésből sem lesz hiány! (x)

Momentán Társulat
Fotó: Momentán Társulat

Egyszeri és megismételhetetlen alkalom, játékkal fűszerezve

Az innovatív fesztiválon a társulattal pszichológusok – többek közt Almási Kitti, Tari Annamária és Szondy Máté – boncolgatnak érdekfeszítő témaköröket. Október 3–5. között az Ó utcában a függőségek, a kapcsolati játszmák, sőt még az AI is terítékre kerül, a szakemberek pedig a nézők gondolatai mentén elemeznek, empatizálnak és mutatnak alternatívát. Minden előadás egyszeri, aktuális és személyes! 

Workshopokon is részt vehettek, melyek olyan témákat vesznek górcső alá, mint a mindfulness, a bátor élet vagy a (pár)kapcsolatok kihívásai. Fedezzétek fel lelketek rejtett dimenzióit, és csodálkozzatok rá a Momentán Társulat segítségével, mekkora erő lakozik a közösség erejében! 

A különleges fesztiválról bővebb információt a Momentán Társulat weboldalán ide kattintva találtok.

Inspiráló élményekért látogassatok el a World Press Photo kiállításra is:

SzenzÃ¡ciÃ³s sajtÃ³fotÃ³k mutatjÃ¡k be a vilÃ¡g esemÃ©nyeit az idei World Press Photo kiÃ¡llÃ­tÃ¡son
SzenzÃ¡ciÃ³s sajtÃ³fotÃ³k mutatjÃ¡k be a vilÃ¡g esemÃ©nyeit az idei World Press Photo kiÃ¡llÃ­tÃ¡son

IdÃ©n szeptember 26. Ã©s november 9. kÃ¶zÃ¶tt ismÃ©t a BiÃ³domban tekinthetjÃ¼k meg a legmegrÃ¡zÃ³bb Ã©s leginspirÃ¡lÃ³bb kÃ©peket a hÃ¡borÃºrÃ³l, a vÃ¡lsÃ¡grÃ³l Ã©s az emberi kitartÃ¡srÃ³l.

Funzine Funzine