Felejthetetlen önismereti utazásra hív hazánk első improvizációs színtársulata októberben

A Momentán Társulat önismereti imprófesztiválja igazi örömünnep: a FröccsFeszt a kíváncsiság jegyében, neves pszichológusokkal és az improvizációs színház felszabadító erejével segít közelebb kerülni önmagatokhoz. Persze nevetésből sem lesz hiány! (x)

Egyszeri és megismételhetetlen alkalom, játékkal fűszerezve

Az innovatív fesztiválon a társulattal pszichológusok – többek közt Almási Kitti, Tari Annamária és Szondy Máté – boncolgatnak érdekfeszítő témaköröket. Október 3–5. között az Ó utcában a függőségek, a kapcsolati játszmák, sőt még az AI is terítékre kerül, a szakemberek pedig a nézők gondolatai mentén elemeznek, empatizálnak és mutatnak alternatívát. Minden előadás egyszeri, aktuális és személyes!

Workshopokon is részt vehettek, melyek olyan témákat vesznek górcső alá, mint a mindfulness, a bátor élet vagy a (pár)kapcsolatok kihívásai. Fedezzétek fel lelketek rejtett dimenzióit, és csodálkozzatok rá a Momentán Társulat segítségével, mekkora erő lakozik a közösség erejében!

A különleges fesztiválról bővebb információt a Momentán Társulat weboldalán ide kattintva találtok.

