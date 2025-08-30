Szenzációs sajtófotók mutatják be a világ eseményeit az idei World Press Photo kiállításon

Idén szeptember 26. és november 9. között ismét a Biódomban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás a Biodómban, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat.

A 2025-ös versenyre 141 ország 3778 fotóriportere összesen 59 320 képet nevezett; a független zsűri pedig három kategóriában választotta ki a legjobbak közé kerülő alkotásokat. A kiállításon látható fotók a világot ma leginkább foglalkoztató kérdéseket járják körül, így többek között háborús konfliktusok, politikai válságok, klímaváltozás, migráció, családi történetek és az állatvilág témákba tekinthetünk bele.

A World Press Photo Foundationről A World Press Photo Foundation egy globális platform, amely összekapcsolja a sajtófotósokat, dokumentarista fotósokat és a világ közönségét megbízható történetmesélésen keresztül. A World Press Photo-t 1955-ben alapította egy csapat holland fotós, akik a World Press Photo pályázatot szervezve nemzetközi közönség elé akarták tárni munkájukat. Azóta a World Press Photo pályázat a világ egyik legtekintélyesebb versenyévé nőtte ki magát. A World Press Photo Foundation egy kreatív, független, nonprofit szervezet, amelynek székhelye Amszterdamban, Hollandiában található. Milliók számára mutatja be a világ fontos történéseit.

A pályázat hat világrégióval dolgozik – Afrika, Ázsia, Európa, Észak- és Közép-Amerika, Dél-Amerika, valamint Délkelet-Ázsia és Óceánia. A pályázatokat abban a régióban bírálják és díjazzák, ahol a fotók és történetek készültek és minden régiónak három kategóriája van: egyedi képek, képriportok és hosszú távú projektek.

Ezek a kategóriák, olyan pályázatokat fogadnak el, amelyek híreseményeket, eseményeket és azok következményeit, valamint társadalmi, politikai és környezeti kérdéseket vagy megoldásokat dokumentálnak. 2025-ben 31 ország 42 fotográfusát díjazták.

A sajtószabadság világszerte egyre nagyobb veszélyben van. 2024-ben legalább 103 újságírót öltek meg világszerte, ezzel ez a leghalálosabb év volt azóta, hogy az Újságírók Védelméért Bizottság (CPJ) több mint három évtizeddel ezelőtt elkezdte nyomon követni az újságírók halálos áldozatait.

Az igazságnak szemtanúra van szüksége, és pontosan ebben van óriási szerepe a World Press Photonak a létfontosságú történések bemutatásával, a sajtófotósok és a nyilvánosság oktatásával és a sajtószabadság védelmezésével.

Az idei év kísérőkiállításai

Mint minden évben, a World Press Photo kiállítás mellett kísérőkiállítás várja a látogatókat, idén a szokásos egy tárlat helyett pedig rögtön hármat tekinthetnek meg.

A Budapest 75 kiállítás korabeli Fortepan képekkel és híradórészletekkel emlékezik meg az ötvenes évekről, emléket állítva annak, hogy Budapest közigazgatási területét 75 évvel ezelőtt, 1950-ben alakították ki. A Jelle Krings: Vasemberek tárlat az Ukrajnában tomboló háborút a vasúti közösség szemszögéből mutatja be, míg a Víz nevet kapó tárlat a Duna-alföld védelmére hívja fel a figyelmét, hiszen ez rejti Európa egyik legnagyobb ivóvíztartalékát.

Bővebb infó: worldpressphoto.org

