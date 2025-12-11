Ingyenes szabadtéri kiállítás repít vissza a retró karácsonyok világába Budapesten

Ha december, akkor fények, illatok és nosztalgia – idén pedig mindez összefonódik egy különleges szabadtéri tárlatban, amely ingyenesen vár mindenkit a Várkert Bazárban.

A Várkapitányság és az MNMKK – Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös szabadtéri tárlata egy különleges nosztalgiabomba: 16 kivilágított installáció vezet végig azon a sajátos világon, ahol a Télapó mindig épp úton volt, a fenyőünnep még karácsony-pótléknak számított, a házibulikon recsegős bakelit vitte a ritmust, farsangkor pedig minden gyerek legalább egyszer beöltözött indiánnak, királynőnek vagy űrhajósnak.

A kiállítás rávilágít arra is, milyen sajátos módon próbálta a kádári hatalom a vallási eredetű ünnepeket derűs, világi, tömeges eseményekké formálni. A kísérlet ugyan nem járt teljes sikerrel, de a rendszer igyekezett felmutatni a „bőséget”: a kirakatok és reklámok csillogtak, miközben a valóságban sokszor egy szál szaloncukorért is hosszú sorok kígyóztak.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum archívuma igazi kincsesbánya: korabeli plakátok, képeslapok, árucédulák, kártyanaptárak és ikonikus játékok fotói mesélnek arról, hogyan teremtette meg a fogyasztás kultusza a maga ünnepi világát egy olyan korban, amikor minden luxus apró csodának számított.

A kiállítás 2026. március 1-ig látogatható a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján. Bővebb információt ide kattintva találtok.

Ha kultúrát ajándékoznátok karácsonyra: