Kultúra karácsonyra: 8 pompás ajándékötlet, amivel meglephetitek a művészet szerelmeseit

Mindannyian ismerünk valakit, akinek szívét leghevesebben a művészet dobogtatja meg – ajándékötlet-válogatásunkkal ezúttal rájuk gondoltunk! 8 remek opciót mutatunk, amellyel garantáltan mosolyt csalhattok zene- vagy épp színházrajongó ismerőseitek arcára. Ki tudja, a végén még lehet, hogy saját magatoknak is landol valami a kosárban…

Álomutazó

Az Álomutazó hősei lenyűgöző kalandra hívnak kicsiket és nagyokat az Erkel Színházba, a családi mesemusical kedves kis jelenetei pedig azt is bebizonyítják, hogy tényleg minden kívánság valóra válhat. Az Erkel színpadán december 19-től olyan sztárokkal elevenedik meg a bárányfelhős csodavilág, mint Stohl András, Szabó Győző, Vágó Bernadett, Nagy Sándor, Csonka András, Auksz Éva, Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Péter, a szívmelengető darab rendezője pedig nem más, mint Juronics Tamás.

Puccini x Soul – Semmi komoly

Van-e átjárhatóság Cserháti és Puccini között? Hogyan dalolja el egy soulkirálynő és egy operadíva ugyanazt az ősi érzést? December 29-én Csóka Anita és Ádám Zsuzsa a Danubia Zenekar közreműködésével segít választ adni ezekre az igazán lebilincselő kérdésekre a MOM Kulturális Központban. A koncert után pedig még szimfonikus karaoke is vár a lelkes közönségre!

Klasszikus karácsony a Danubia Zenekarral

Immár hagyomány, hogy a Danubia Zenekar karácsonyi koncerttel koronázza meg az ünnepi készülődést – ezúttal pedig a gyerekeké a főszerep. December 21-én két alkalommal is összegyűlnek a jövő legfényesebb csillagai, hogy a zenekarral karöltve színes műsorral kápráztassák el a nagyérdeműt. A Budapest Kongresszusi Központban aznap Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala, továbbá a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak.

Bajnokok ligája a Cziffra Fesztiválon

2026 februárjában először a jazz és a népzene, majd a klasszikus zene sztárjai találkoznak a Zeneakadémia Nagytermében, hiszen jön a Bajnokok ligája! A cím ezúttal a Cziffra Fesztivál vadonatúj, kétrészes koncertsorozatát takarja, a középpontba pedig – a hagyományokhoz híven – a művészi sokszínűség és az inspiráló együttműködések kerültek. A világhírű művészeknek és hangszereiknek hála egészen új szintjét ismerhetitek meg a kulturális kapcsolódásnak, miközben még zenetörténeti ismereteiteket is gazdagíthatjátok a fantasztikus koncerteken.

Sztárok ajándékba a Margitszigeti Színháztól

Budapest ikonikus szabadtéri játszóhelye, a Margitszigeti Színház megnyitotta jegyértékesítését, az új szezonban pedig nemzetközi hírességekből és top együttesekből garantáltan nem lesz hiány! Érkezik Mario Biondi, Kurt Elling, a New York-i Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, a London Community Gospel kórus és a Queen Symphony & Koncertshow, valamint a legnépszerűbb musicalek és operák – az Anna Karenina és a Wonderland musical, a Nabucco, a Parasztbecsület, a Bajazzók és A trubadúr operabemutató. A Margitszigeti Színház exkluzív ünnepi ajánlatával, a 33%-os kedvezményt magába foglaló ajándékkártyával 20 ezer forintot fizet és 30 ezer forintért vásárolhat jegyet, aki felhőtlen kikapcsolódásra vágyna.

Budapesti Fesztiválzenekar

Csodás meglepetéssel rukkolt elő a Budapesti Fesztiválzenekar: ha még idén legalább 4 jegyet vásároltok az együttes kijelölt koncertjeire, automatikusan 15% kedvezményben részesültök. Az akciónak hála a BFZ legjobban várt eseményére is kedvező áron válthatjátok meg jegyeiteket – Bach Karácsonyi oratóriuma december 26-án világsztárok és a legendás Collegium Vocale Gent kórus előadásában csendül fel a Budapest Kongresszusi Központban. Akár még téli és tavaszi bérleteket is vásárolhattok 35% kedvezménnyel, ha pedig igazán egyedülálló ajándékot szánnátok szeretteiteknek, válasszátok az egy éven át felhasználható ajándékkártyát!

Városmajori Szabadtéri Színpad

Pulóver helyett inkább ajándékozzunk kultúrát karácsonyra – hirdeti a Városmajori Szabadtéri Színpad, a teátrum ajándékkártyájának hála pedig igazán különleges pillanatok kerülhetnek a fa alá. Idén az élményhez ráadásul újrahasznosított, korábbi molinókból készült, a Cangira által gyártott egyedi ajándék is dukál, hiszen a kulturális értékteremtés és a tudatosság kéz a kézben jár. A Városmajori Szabadtéri Színpad jövő nyáron is jobbnál jobb, változatos műfajú előadásoknak ad otthont – érdemes már most bevésni őket a naptárba!

Nemzeti Színház

Legyen szó klasszikus drámáról, kortárs színházról vagy látványos nagyszínpadi produkcióról, a Nemzeti Színház repertoárjában mindenki számára találhattok valamilyen különleges színházi élményt. Idén karácsonykor ráadásul még ajándékkártyával is kedveskedhettek szeretteinknek, melyet online és személyesen is beszerezhettek, a szerencsés megajándékozott pedig egy éven át szabadon felhasználhatja jegyre vagy akár bérletre a nemzet színházában.

