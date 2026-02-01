Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes kipróbálni februárban

Februárban sem maradtok vadiúj gasztrohelyszínek nélkül: forró ramenek, amerikai és olasz komfortételek, roppanós csirkeszárnyak és frissen sült péksütemények aranyozzák be a mindennapokat a fővárosban.

Hachi-ko Budapest

A Hachi kistestvére december legvégén nyitotta meg kapuit a Madách téren, a budapestiek pedig rögtön beleszerettek a különleges ízvilágú, autentikus ramenekbe és a hely letisztult, elegáns hangulatába. A kínálatban ugyanis olyan ritkaságokat próbálhattok ki, amiket a másik étteremben nem: a forró leveseket többek között olyan összetevők teszik még gazdagabbá, mint a marhanyelv, a házi fűszerkeverék és a fokhagymás marhazsír, de a vegánok sem maradnak lélekmelengető ramen nélkül. Az étlapon ezeken kívül ínycsiklandó small plate fogások és zseniális házi koktélok közül tudtok válogatni.

1075 Budapest, Madách Imre út 3. | Facebook

The Diner Co. by Felisa

Budapest legújabb amerikai stílusú éttermében a mac&cheese, a steak és a minden jóval megpakolt hamburgerek is kaptak egy érdekes magyar csavart, így kedvenc komfortételeinket ismerős ízekkel karöltve élvezhetitek, melyeket legjobb egy signature koktéllal leönteni az étkezésetek végén. A Bazilika szomszédságában található diner ráadásul igazi retro hangulatot áraszt magából: a falakról többek között Michael Jackson, Elvis Presley és Madonna köszön vissza rátok, az időutazást pedig az elmaradhatatlan zenegép és az ikonikus dallamok teszik teljessé.

1051 Budapest, Zrínyi u. 18. | Weboldal | Facebook

Freyja – the bakery

A Freyja csapata már számtalanszor bizonyította, hogy a legjobb croissantok náluk készülnek – itt volt hát az ideje, hogy új helyszínnel kápráztassanak el mindenkit, akinek nem a lefogyás volt az újévi fogadalma. A Csarnok téri egységük januárban nyitott meg a már megszokott Szövetség utcai üzletük mellett, és természetesen nem okozott csalódást: a megnyitó napján mennyei, könnyed tésztájú péksütemények, a felülmúlhatatlan cheddaros croissantok és rusztikus kenyerek illatába borult az egész tér. Bár nagy a verseny, állítólag itt készül a város legfinomabb kakaós csigája is!

1093 Budapest, Csarnok tér | Facebook

Blaha Chicken Tenders

A Blaha közelében bizony nem árt, ha gyorsan találunk valami finomat akár a hétköznapi rohanás közepette, akár egy hosszúra nyúlt éjszaka után. Erre kínál nagyszerű opciót a Rákóczi úton található Blaha Chicken Tenders, ahol házi szószokkal nyakön öntött roppanós csirkeszárnyak várják, hogy belakmározzátok őket. A gyorséttermi hangulatot a minőségi hozzávalók és az igényes környezet emeli magasabb szintre – no meg a remek receptúrák, amik mögött a sokat tapasztalt Fat Mama csapata áll. Az új kedvenc street food-törzshelyetek minden nap este 11-ig vár.

1074 Budapest, Rákóczi út 54. | Facebook

Petrus.2

Feke Zoltán séf visszatért, ráadásul erősebben, mint valaha: a Petrus.2 lakásétteremként folytatja azt, amit az elődje elkezdett – Michelinért kiáltó francia ételek szervírozását. A gasztronómiai utazásért csak a XII. kerületig kell mennetek, de akkor is érdemes figyelni az új Petrus oldalát, ha recepteket lesnétek el a séftől: tervei szerint ugyanis havonta egy alkalommal főzőiskolát fog tartani a kíváncsi szakácsjelölteknek. A lakásétterem legközelebb február 20-án és 21-én vár titeket a régi Petrus ikonikus ízeivel – foglaljatok időben, nehogy lemaradjatok erről a ritka lehetőségről!

1125 Budapest, Zsibói utca 4. | Facebook

Jungle Burger

Kicsit messzebbre kell mennetek, ha Budapest legújabb smash burgereire fáj a fogatok: a Jungle Burger a XVI. kerületben vár titeket a legszaftosabb húspogácsákkal, amiket a kívül ropogós, belül puha bucik tesznek még ellenállhatatlanabbá. A zamatos hamburgereken kívül meg kell említenünk a hely egyedülállóan vagány berendezését is: a dzsungel-tematikához hűen egy hatalmas gorillaszobor és egy faragott tikifej társaságában haraphattok bele az ételekbe. A ház csokoládéban fuldokló churrosa szintén kihagyhatatlan finomság – már ha egyáltalán belefér még a hasatokba a több mint kiadós hambik után.

1165 Budapest, Bökényföldi út 6. | Facebook

Vaskapu – Coffee Beyond

Már nagyon kijárt a IX. kerületnek egy újhullámos kávézó, a Vaskapu pedig végre betölti ezt az űrt. A Haller utca legújabb kávézója vidám színekkel robbant bele a téli szürkeség kellős közepébe, azonban ti még ennél is boldogabbak lesztek, miután belekóstoltatok az isteni reggelikbe és a gyönyörű latte arttal ellátott, krémes kávékba. A koffeines italok, a házi szendvicsek és az abszolút világbajnok bucka mellett még a különleges ízvilágú kombuchát is kipróbálhatjátok. A helyet a mindig mosolygó baristák és a kuckós berendezés teszi még otthonosabbá – kell ennél jobb napindítás?

1096 Budapest, Haller utca 16-18. | Facebook

Cinquecento Budapest

Egy jó tésztánál nem kell több a boldogsághoz, és jól tudja ezt a Cinquecento Budapest csapata is, akik a Göncz Árpád városközpont közelében nyitották meg olasz éttermüket egy pincehelyiségben. Az eldugott hely azon kívül, hogy a környék legjobb olasz tésztáit kínálja, igazán pénztárcabarátnak számít: háromféle opció közül tudtok választani, melyekért egységesen 3000 forintot kérnek. A Cinquecento tökéletes választás egy rohanós hétköznapra, hiszen mire leadjátok a rendelésetek, már át is vehetitek azt, ha pedig nagyon siettek, az ételeket kérhetitek elvitelre is. A tészta után ne hagyjátok ki a házi tiramisut sem!

1133 Budapest, Zsilip utca 4. | Facebook

