Gasztrotúra a Pozsonyi úton: 11 nagyszerű hely Újlipótváros szeretett főutcáján

Ami Újbudának a Bartók Béla út, az Újlipótvárosnak a Pozsonyi: egy utcányi izgalmas gasztronómiai kalandozás ezúttal a XIII. kerület pezsgő szívében, a Dunától egy karnyújtásnyira.

Bruncholj: Sarki Fűszeres

Legyen szó kiadós reggeliről, ráérős napkezdésről a Pozsonyi úti Sarki Fűszeresnél aligha létezik jobb választás. A növényekkel befuttatott teraszon kávézni éppoly hangulatos, mint belépni a hatalmas ablaküvegek mögé és kedvünkre válogatni a csemegepult finomságai közül. A Sarki Fűszeres a kellemes hangulatú brunchok mellett egy hosszú nap levezetésére is legalább annyira alkalmas: long drinkek, pompás borok és hozzájuk illő gourmet tálak segítik a kikapcsolódást.

1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55. | Facebook

Péksütizz: Mr & Mrs Béry

Szívvel-lélekkel, kovásszal és némi varázslattal készülnek a péksütemények és desszertek Mr & Mrs Béry üzletében. A pultban egymást érik a gyümölcstől roskadozó galettek, a ropogós, puha, mégis légies cruffinok. A torták, kenyerek és kalácsok mellett a nemzetek legfinomabb falatjait kínálják a kávé mellé: jeruzsálemi babka, portugál pastel de nata, skót shortbread és svéd kardamomos csiga sorakozik egymás után. Ha ránk hallgattok, a kovásszal készített pozsonyi kiflit ne hagyjátok ki!

1136 Budapest, Pozsonyi út 39. | Weboldal | Facebook

Kávézz: Partisan Coffee Shop

A Pozsonyi út aprócska, de annál szerethetőbb helye a Partisan Coffee Shop, ahol a négylábúakat és gazdáikat is ugyanolyan elánnal várják. Ha épp kutyafuttában vagytok, a Partisan tökéletes, hogy felmarkoljátok kedvenc kávétokat, szendvicseteket és péksüteményeteket, de akkor se válasszatok más helyet, ha ráérősen reggeliznétek egyet. Egy napindító granola, egy mennyei buddha bowl mellett a galérián vagy épp a teraszukon ülve is élvezhetitek a Pozsonyi út hangulatát.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Facebook

Dolce vitázz: Il Panino

A Pozsonyi úton járva, ráérősen sétálgatva nyugodtan higgyetek a szimatotoknak, hiszen itt egy falatnyi Olaszországot is találtok. Az Il Panino a főváros első és egyetlen olyan olasz szendvicsezője, ahova egyenesen Ariccia városából érkezik a szendvicsbe való, eredetvédett malacsült, vagyis a porchetta. Étvágyatoknak megfelelően kérhettek kicsi, avagy nagy szendvicset, a friss és minőségi alapanyagok garantálják, hogy nem fogtok csalódni.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7. | Weboldal | Facebook

Ünnepelj: Babka Budapest

Hétköznapi ünneplésekhez, baráti, családi összejövetelekhez keresve sem találni alkalmasabb helyet a Pozsonyin, mint a Babka Budapestet. A jóleső pezsgés és nyüzsgés mellett itt ugyanis nyakig merülhetünk a Földközi-tenger keleti medencéjének mediterrán ízkavalkádjában. Hideg és meleg mezzék, zsidó, arab és török fogások, továbbá hazai kedvencek szerepelnek a Babka Budapest kínálatában, melyet kiváló borokkal és gin tonicokkal koronázhattok meg.

1137 Budapest, Pozsonyi út 3. | Weboldal | Facebook

Bagelezz: bubō

Kellemes és laza hangulata, ínycsiklandó és egy teljes napot átfogó kínálata miatt nem elég csupán egyszer a bubō-ba betérni. Mennyei és változatos falatok érik lépten-nyomon egymást a könnyű mártogatósoktól, a világlátott harapnivalókon át egészen a kézműves bagelekig. Minden igényt kielégítő, egész napos reggelimenüjük bármely ínyenc szemébe könnyeket csal, de ugyanez igaz koktéljaikra és a Duna-parti dolce vitát megidéző édes fogásaikra is.

1137 Budapest, Pozsonyi út 4. | Facebook

Reggelizz: Babka Deli

Pozsonyi úti gasztroajánlónk nem is lenne teljes a Babka Budapest nappali kistestvére, a Babka Deli nélkül. A New York-i csemegeüzletek hangulatát megidéző deliben egész napos reggelivel, napindító szendvicsekkel, könnyed salátákkal, házi krémekkel, shake-ekkel, világbajnok kávéval, sütikkel és desszertekkel kecsegtetik az ínyenceket. Közel-keleti ízeik mellett feltétlenül érdemes kipróbálni barheszből készített mákos gubájukat, mely nem véletlenül csábítja vissza a korábban itt kóstolókat.

1137 Budapest, Pozsonyi út 20. | Weboldal | Facebook

Sütizz: Édesmindegy

A Pozsonyi úton nem is olyan mindegy, hova ültök be egy mennyei sütire, egy szemet és ízlelőbimbókat gyönyörködtető desszertre. Az Édesmindegy desszertbárjában egyedi, saját receptek alapján készülő ínyencségek sorakoznak immár 10 éve, bizonyítva ezzel, hogy képtelenség megunni édes ízeiket. A desszertbár fényét csak emeli, hogy reggelifogásokkal, könnyed ételekkel és séfajánlattal is megkínálják Újlipótváros közönségét, akik így a reggeliktől a desszertekig élvezhetik a gasztronómiába oltott kreativitást.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. fsz. 3. | Weboldal | Facebook

Tapasozz: UnoMas Tapas&Bar

Egy falat Olaszország és Közel-Kelet után az UnoMas Tapas&Bar az Ibériai-félsziget hamisíthatatlan hangulatából enged kóstolót. Az UnaMas-ban az egyszerű és szerethető ételek iránti csillapíthatatlan szenvedélyt ugyanis ínycsiklandó tapasokba oltották. És hogy a szenvedélynek mennyi, de mennyiféle változata van, arra a bár gazdag tapaskínálata a bizonyíték. Csemegézhettek itt katalán sajtok válogatásából, elmerülhettek a tenger változatos zamataiban, melyet a desszertként kínált churros koronáz meg.

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. | Weboldal | Facebook

Lazíts: PIKNIK

A PIKNIK igazi kis ékszerdoboz a javából, főleg ha puha péksüteményekről, roppanós reggelikről, isteni kávékról, falatnyi kekszekről, édes falatokról vagy színes juice-okról és smoothie-król van szó. Aprócska teraszukon minden adott egy kis megpihenésre, láblógatásra, napfürdőzés közbeni zavartalan hétvégi kávézásra. Polcukon sorakozó finomságaikat sem érdemes szem elől téveszteni, hiszen a legjobb szolgálatot akkor teszik, ha a jó időben épp piknikezésre adnátok a fejeteket.

1137 Budapest, Pozsonyi út 43. | Facebook

Fagyizz: Azúr Fagyizó

Naponta változó kínálattal, cukor-, laktóz- és gluténmentes alternatívákkal várja a fagylaltok szerelmeseit az Azúr Fagyizó. A jövőre 10. évfordulóját ünneplő Pozsonyi úti fagyizóban a fagyik iránti szenvedélyt gombócban mérik, melyek kiváló alapanyagok felhasználásával, saját receptek alapján készülnek. Náluk a hagyományos mellett áfonyás, málnás, csokis, sőt még aloe verás tölcsérbe is kérhetjük az olyan újdonságokat, mint a kék jázminos fehércsokifagyi roppanós vajmorzsával.

1137 Budapest, Pozsonyi út 33/B | Weboldal | Facebook

