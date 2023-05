Gasztrotúra a Bartók Béla úton: 11 remek hely a XI. kerület boulevardján

Újbuda egy sokak által ismert és szeretett részén, a Bartók Béla úton teszünk most egy kisebb gasztrotúrát: 11 helyet ajánlunk a XI. kerület kulturális szívéből, ahol belekóstolhattok a Bartók-negyed egy szeletébe.

Reggelizz: Pékműhely Bartók

A kovászos pékségek zászlóshajója, a Pékműhely Bartók Béla úti egysége mai napig töretlen népszerűséget tudhat magáénak. Messziről megismerni az aprócska üzletet, hiszen télen-nyáron, hidegben és hőségben is egymásnak adják a kilincset a vendégek. A munka előtti és utáni forgalmasabb időszakokon túl azonban nem kell sokat várni, hogy megkapjuk kedvenc diós vagy kakaós csigánkat, túrós batyunkat, puha croissant-unkat, amit egy kávé társaságában akár a Bartók Béla útra kihelyezett asztaloknál vagy padon ülve is elfogyaszthatunk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b | Weboldal | Facebook

Kávézz: Kelet Kávézó és Galéria

Megkerülhetetlen pontja a Bartók Béla útnak, éppen ezért nem maradhat ki ajánlónkból a mi szívünkhöz is közel álló Kelet Kávézó és Galéria. A Kelet neve valósággal összeforrt a kávéval, ahova reggel, délben és este is ugyanolyan jó betérni. Az őrlőkben rendszeresen váltják egymást a minőségibbnél is minőségibb kávék, a belőlük készített forró vagy épp jeges kávéitalok széles skálát fednek le. Ha két meeting, egy-egy tanóra között egy kis nyugalomra és kávéra vágysz, netalán a barátaiddal ülnétek be egy hangulatos helyre a Bartók Béla úton, a Keletben nem fogtok csalódni.

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. | Weboldal | Facebook

Sütizz: PupiCake

A Bartók Béla út minden kétséget kizáróan egyik legszerethetőbb helye a PupiCake. A desszertmennyország teraszán vagy hatalmas ablaküvegei mögött ülve egy sütemény mellett könnyedén belekóstolhatunk akár a Bartók Béla út hangulatába is. A napról napra változó sütemény- és tortakínálatban, a kekszek és az aprósütemények között is minden nap készülnek mentes és vegán édességek is. Titkos hozzávalójuk, hogy szívvel és lélekkel készülnek süteményeik, így aki legalább egyszer kóstolta, utána nem is vágyik másra.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25. | Weboldal | Facebook

Lazulj: Ultramarinos Martinez

A Bartók Béla út minden bizonnyal egyik legfrissebb vendéglátóhelye és spanyol deliboltja az Ultramarinos Martinez. Az Ultramarinos olyan gyorsan lopta be magát a környékbeliek szívébe, hogy néha még mi sem értjük, hogy tudtunk eddig meglenni nélküle. A barátságos kiszolgálás, a laza hangulat itt kéz a kézben jár: egy hosszú nap után vagy baráti társasággal kiváló spanyol tapasok és italok mellett pihenhetünk egy keveset. A hangulatot csak fokozzák az itt-ott elcsípett spanyol mondatok, akárcsak az autentikus zene.

1111 Budapest, Bartók Béla út 16. | Facebook

Sörözz: KEG Sörművház

A Bartók Béla útról nyíló Orlay út gesztenyefái alatt bújik meg a boulevard egyik legkedveltebb sörmennyországa, a KEG Sörművház. A folyamatosan változó minőségi, kézműves sörök mellett ne feledkezzünk meg azonban a KEG kiváló konyhájáról sem. Szezonális elő- és főételeket, desszerteket, utánozhatatlan burgereket kínálnak a 32 sörcsap éppen aktuális felhozatala mellé. Ha épp nem vacsoraidőben jártok a KEG háza táján, mennyei, többfogásos ebédmenüjükkel is kényeztethetitek magatokat hangulatos teraszukon.

1114 Budapest, Orlay u. 1. | Weboldal | Facebook

Borozz: Ménesi Borbár

A Ménesi Borbár neve egy pillanatig se tévesszen meg senkit, természetesen még mindig a Bartók Béla úton járunk, attól mindössze egy karnyújtásnyira. A borbár kínálata a könnyű és illatos hazai fehér boroktól kezdve a testes vörösborokig terjed, pohárban kínálva Magyarország legjavát. Nemcsak a Bartók Béla út, de egyben a magyar borok szerelemeseinek is megkerülhetetlen pontja a Ménesi Borbár, ahol a kiváló borokat híres Ménesi burgerekkel, legendás Ménesi tálakkal fojthatjátok le.

1118 Budapest, Ménesi út 1. | Weboldal | Facebook

Dolce vitázz: Allegro

Vitathatatlan a Bartók Béla út sokszínűsége, és jól szemlélteti ezt a falatokba zárt dolce vitát kínáló Allegro is. Mediterrán ételek és életérzés, mesés enteriőr, továbbá a színvonalas gasztronómia az Allegro jelmondata, ahol egy a cél: a vendégek szívének ételekkel való rabul ejtése nap nap után. Ráérős délutánokhoz, balzsamos nyári estékhez keresve sem találni jobb helyet az Allegrónál, hiszen kemencében sült pizzákkal, focacciával, isteni koktélokkal, mimosával és pisztáciás tiramisuval édesítik meg a kulináris kalandokat.

1114 Budapest, Bartók Béla út 23. | Facebook | Instagram

Ünnepelj: Hadik & Szatyor Bár

A Bartók Béla út egy ugyancsak megkerülhetetlen gyöngyszeme a Hadik, mely az 1910-es években egyszer már élte fénykorát. A Szatyor Bárral nemcsak programok és irodalmi, kulturális események origója, de egyben Bartók Béla úti kulináris szentély is. Hétköznapi és ünnepi pillanatokhoz, ebédhez, vacsorához, zavartalan kávézáshoz, netalán az esti italozáshoz is tökéletes desztináció.

1111 Budapest, Bartók Béla út 36. | Weboldal | Facebook

Fagyizz: Kő fagyi? a Bartókon

Nem kérdés, hogy a nagy melegben kisebb megváltás a Bartók Béla úti Kő fagyi? krémes fagyiktól roskadozó, utcára nyíló pultja. Akárcsak a Pékműhely esetében, itt is a kígyózó sorról lehet messziről megismerni a Kő fagyi? üzletét, minden percet és türelmet megér azonban kivárni a sorunkat és kérni egy-egy jéghideg gombócot. A kínálat folyamatosan változik, a minőség azonban töretlen: minden alkalommal igazi boldogság egy gombócba zárt valódi gyümölccsel a kezünkben folytatni sétánkat a Bartókon.

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Facebook

Kísérletezz: Caphe by Hai Nam

Ezer és egy okot tudunk, miért érdemes ellátogatni a Bartók Béla útra, és a Caphe by Hai Nam az egyik. A Kő fagyi? tőszomszédságában található vietnámi kávézóból fővárosszerte egy van csupán, mégpedig épp itt, a Bartók ölelésében. A specialty kávék mellett itt lehetőségetek adódik akár megkóstolni a lassan csepegtetett vietnámi kávét is. És ha már itt vagytok, a Bánh mi szendvics és Hanoi utcáinak kedvenc csemegéje, a rizsliszttel készített sós, ropogós tésztapalacsinta megkóstolása nélkül ne távozzatok!

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Facebook

Bruncholj: MITZI – Kávé, Konyha, Bár

A Bartók Béla út legelején, közel a Szent Gellért téri nyüzsgéshez, a nem is olyan pici Mitzi kínál mennyei ételeket, italokat, hétvégente pedig reggelifogásokat. Napközben Mitzi-tálakkal, levesekkel, salátákkal, full extrás sztrapacskával és házi nudlival kényeztetik a betérő vendégeket, míg este a szemet gyönyörködtető italoké a főszerep. Hétvégente azonban asztalokra penderülnek a brunchok főszereplői, a burritók, töltött bundáskenyerek és omlettek, ami mellé Mitziatót, vagyis rózsával és fahéjjal készített cappuccinót inni ér.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1. | Facebook

Ismerd meg a Bartók Béla út legendás lakóit: