Ázsiai élmények Józsefvárosban: 5 remek étterem, ahol elmerülhetünk a vietnámi konyha ízeiben

A vietnámi gasztronómia ezeregy színű palettáján a legtöbben a pho levest ismerjük, azonban vétek lenne itt megállni. Hisz a francia, indiai és maláj elemekkel is tarkított, élénk ízekben gazdag konyha még rejteget számunkra jó néhány kulináris csodát.

Pho & Pad Thai

A Pho & Pad Thai ázsiai étterem Budapest két pontjára is elhozza Vietnám ízeit, ami mellett helyet szorítanak a thaiföldi és japán ínyencségeknek is. Igazi, fúziós hely ez, ahol a pho levesek mellett thai különlegességek között is válogathatunk. Az ázsiai ízutazásunkat pedig a sushifelhozatal legjobbjaival koronázhatjuk meg.

1082 Budapest, Üllői út 2-4. | 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3. | Facebook

Ciao Saigon Restaurant

A Vas utca rejtett kincse 2024 óta hirdeti lelkesen, hogy a vietnámi konyha nem áll meg a pho levesnél. Így hát a kultikus levesen túl olyan autentikus fogásokra is lelhetünk náluk, mint például a banh mi (ropogós bagett hússal, pácolt zöldségekkel és fűszerekkel töltve) vagy éppen a bun bo hue (marhahús tésztaleves), ami egy korábbi vietnámi főváros, Hue specialitása is egyben. A hagyományos vietnámi ételeket pedig szívvel-lékkel készítik a családi vállalkozásban, amely mondhatni az otthoni étkezőasztaltól nőtte ki magát vietnámi étteremmé.

1088 Budapest, Vas utca 2. | Facebook | Instagram

Pho’ N Go

A József körutat átszelve könnyen szem elől téveszthetjük a Pho’ N Go éttermét, ahol napestig fürdőzhetünk az autentikus vietnámi ízekben. Ázsiai kalandunkat tavaszi tekercsekkel kezdhetjük, majd éhségünket wokételekkel, különböző tésztás levesekkel vagy éppen tésztákkal csillapíthatjuk. Búcsúzóul pedig vétek lenne kihagyni a vietnámi kávét.

1085 Budapest, József körút 35. | Facebook

Ha Mo ázsiai bisztró

Nguyen Trong Tung számára „a türelem rózsát terem” közmondásunk nem idegen, hiszen majdhogynem 10 évet vár, mire 2022-ben végre kinyithatta áhitott bisztrójának ajtaját. Az ázsiai étteremben a vietnámi konyhát leginkább a pho levesek képviselik, amelyek között bőven válogathatunk. De akár a wokételek felé is kikacsinthatunk náluk, melyek között szintén ember legyen a talpán, aki tud választani. A Ha Mo a Kálvin tér igazi laza, kulináris kincse, ahová bátran beugorhatunk ebédidőben is akár.

1082 Budapest, Baross utca 3. | Weboldal | Facebook

Madame Pho

A Corvin-negyedben megbújó Madame Pho-ban már csak a designelemek látványáért is megéri betérni. Az étteremben egyszerre jelenik meg a múlt és a jelen, miközben az egész tér vibrálóan hat. A tulajdonosa pedig nem más, mint Hoang Nam Trung, akit a barátai győztek meg arról, hogy a már meglévő Hanoi Xua mellett még egy étteremben hírét kell vinnie anyósa főztjének. Ennek köszönhetjük, hogy most már 5 éve élvezhetjük a Hanoitól egészen Saigonig terjedő autentikus vietnámi fogások legjavát a Corvin-negyednél.

1082 Budapest, Corvin sétány 5.

