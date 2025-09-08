3 menő hely Budapesten, ahol jól járunk, ha ebédmenüt kérünk

Ebédidőben nem feltétlenül kell beérnünk a szokásos szendviccsel vagy gyorsétellel: Budapest tele van olyan menő helyekkel, ahol ízletes és változatos menükkel várják a vendégeket. Három kimagasló opciót ajánlunk.

ARAZ

A VII. kerület szívében várja vendégeit az ARAZ Étterem, ahol a hét minden napján kedvező árú, ízletes déli menüt kínálnak. A hétről hétre megújuló kínálatban magyar és nemzetközi fogások is helyet kapnak, melyek közül saját ízlésünk szerint állíthatjuk össze két- vagy háromfogásos ebédünket. Hétköznapokon két leves, négy főétel és három desszert közül választhatunk, hétvégén pedig a kibővített menü részeként egy ásványvizet vagy üdítőt, egy pohár bort vagy sört, valamint egy csésze kávét is elfogyaszthatunk. Mindezt az étterem belső teraszán is élvezhetjük, mely télen-nyáron várja a vendégeket.

1074 Budapest, Dohány utca 42– 44. | Weboldal

Babutzi Flórián tér

Ár-érték arányban kétségkívül a főváros egyik legjobb ebédmenüjét kínálja a Flórián udvarban található Babutzi, a népszerű városmajori kávézó „menzás kistestvére”, ahol mindennap A és B opció közül válogathatnak a vendégek, akár magában vágynak egy jó levesre vagy főételre, akár kombinálnák a kettőt. A fogások között szinte mindig találunk klasszikus és kísérletezőbb ízeket is. A napi menüválaszték mellett érdemes szétnézi a szintén kiváló heti ajánlat fogásai, illetve az állandó tételek közt: csodálatos péksütemények, reggelik, superbowlok és desszertek várnak ránk.

1033 Budapest, Polgár utca 8–10. | Weboldal

A KERT Bisztró

Zöld oázis közel a belvároshoz, de a nyüzsgő forgatagtól védetten: ez A KERT Bisztró, ahol hétről hétre változó kínálat várja azokat, akik egy finom és elegáns, mégis gyors ebédre vágynak. Az étlapon végignézve a mennyiség helyett egyértelműen a minőség dominál: hétről hétre egy-két, parádésan elkészített fogás közül válogathatunk. A KERT tehát nem az a hely, ahová minden délben beugrik az ember, üzleti ebédhez vagy egy kis önjutalmazásként viszont újra meg újra az egyik legjobb választás. Az étel mellé pedig olyan különlegességeket kortyolhatunk, mint az olasz prosecco vagy a trópusi Mango Smash.

1146 Budapest, Thököly út 57/b | Weboldal

Itt is érdemes bekapni néhány finom falatot: