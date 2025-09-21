5 parádés budapesti bisztró és étterem, ha megéhezel az Astoria és a Kálvin tér környékén

Ha ebédre vagy más harapnivalóra vágyunk a Múzeum körút környékén, aligha fogunk éhen maradni, hiszen egymást érik arrafelé a gyorséttermi láncok és a nemzetközi ételeket kínáló éttermek, kifőzdék. Most olyan helyeket ajánlunk, amik nem feltétlenül jutnának mindenki eszébe, pedig garantáltan nem bánjuk meg, ha betérünk néhány jó falatra. Lássuk a kínálatot – az Astoriától a Kálvin tér felé haladva!

TAKO

Az Unger-ház belső udvarában megbúvó TAKO a mexikói streetfood-rajongók újdonsült kedvence a tavalyi nyitás óta. Az építész alapítók saját tervezésű, puritán, talponálló jellegű enteriőrben kínálják a frissen préselt kukoricatortillából készült tacókat, amelyek között a szaftos birria és a vegán verziók is tarolnak. A menü rövid, de tartalmas: házi szószok, saját termesztésű csilivel felturbózott quesadillák, illetve izgalmas desszertek és italok – többek között vermutok és maték – színesítik a kínálatot.

1053 Budapest, Múzeum körút 7. | Facebook

Műhely Egyetem Cafe

Az ELTE bölcsészkarára belépve, a bejárati kapu után közvetlenül jobbra fordulva, az alagsorban találjuk a város talán legjobb egyetemi büféjét, ahol őrületes szendvics-, sütemény- és salátaválaszték várja a hallgatókat és a külsős vendégeket. A hangulatos, valóban szellemi műhelyre emlékeztető kávézó-étteremben ráadásul napról napra kiváló, korrekt áron kínált napi menüt főznek, amelyből húsos és vegetáriánus verziót is választhatunk.

1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. | Facebook

VegaCity

Több mint tíz éve tartja a frontot a Múzeum körút vegán oázisa, a VegaCity, amely nevéhez híven egyáltalán nem használ állati eredetű alapanyagokat. A változatosság azonban mindig is a hely erősségei közé tartozott, amit jól mutat, hogy hétről hétre megújuló, a szezonalitások figyelembevételével összeállított kínálat várja a látogatókat. Vegánként abszolút törzshelygyanús étterem, de még mindenevőként is gyakran vissza-visszatér az ember.

1053 Budapest, Múzeum körút 23. | Facebook

Fecske Presszó

Ha már törzshelygyanút emlegettünk fentebb, ha valahol, hát a Fecskében biztosan találkozunk visszatérő arcokkal – nem véletlen, hiszen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mellett található presszó bűbájos hangulattal csábítja a többnyire fiatalokból álló közönséget. Na meg persze változatos, mindig több opciót felvonultató ebédajánlattal, amelyet a lokációhoz képest egészen olcsón szervíroznak az asztalunkhoz – akár a kocsmaszerű belső térben, akár a teraszon foglalunk helyet.

1088 Budapest, Baross utca 10. | Facebook

Púder Bárszínház

Meg is érkeztünk a Kálvin térre – sőt onnan még néhány lépést tovább kell menni a Ráday utcán, ahol a Púder Bárszínház egyedi miliőjébe csöppenhetünk bele. A Púder egyszerre emlékeztet romkocsmára és elegáns étteremre – ám amint az első falatot megkóstoljuk, vélhetően utóbbi érzés kerül bennünk túlsúlyba. A prémium kategóriás ízeket ráadásul pénztárcabarátabb formában is élvezhetjük, ha sikerül elcsípnünk a napi menüt hétköznap 12 és 15 óra között.

1092 Budapest, Ráday utca 9. | Facebook

