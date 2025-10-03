Etyeki borangoló: 5 zseniális borászat Budapest szőlőskertjében

Az október tökéletes alkalom egy etyeki kiruccanáshoz, hiszen lélegzetelállító őszi panoráma és kitűnő borokat felsorakoztató borászatok várnak itt rátok.

Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

Jólesne egy kis lassítás? Nagyszerű választás az Etyeki Kúria Pezsgőbirtoka, ahol tökéletes nyugalom, lehengerlő panoráma és a szőlősorok közt megbúvó nyugalom fogad. Párban, egyedül, nagy baráti társasággal vagy kutyával is átélhetitek a vidéki idillt és a megközelítéstől sem kell tartani, hiszen bringával, autóval vagy tömegközlekedéssel is könnyen eléritek a birtokot. Megpihenhettek az őszi természet csendjében, miközben finom borokat, kiváló pezsgőket és hozzájuk komponált ételeket kóstolhattok.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Rókusfalvy Birtok

A Rókusfalvy Birtok 1999-ben családi borászatként indult, mára azonban jócskán kinőtte magát, hiszen összesen hat hektáron gazdálkodik Etyek lankáin. A pince kínálatában friss, üde fehérborok és gyümölcsös pezsgők éppúgy szerepelnek, mint a karakteresebb vörösek, így mindenki garantáltan megtalálja a neki tetsző nedűt. A Birtok egyszerre őrzi a családias hangulatot és mutatja be az Etyek-Budai borvidék sokszínűségét, így tökéletes úti cél egy könnyed borozáshoz vagy akár egész napos kiránduláshoz. A borozás mellett számos programmal várják a látogatókat: E-Bike és E-roller bérlés, E-Bus túrák, vezetett pincelátogatás és borkóstolók teszik változatossá az élményt. Ha pedig megihlet a helyszín, a Birtok az egyik legkedveltebb esküvői- és rendezvényhelyszín a környéken.

2091 Etyek, Újhegy 89. | Weboldal

Hernyák Birtok

A Hernyák család 1993-ban telepedett le és kezdett szőlőművelésbe, az azóta eltelt három évtizedben pedig két generáció is megtalálta helyét a szakmában, ennek a gyümölcse a mindig pezsgő birtok. A közös álmot tervekre és megvalósításra cserélő, családias, természetes és otthonos stílust modern eszközökkel és korszerű eljárásokkal ötvöző birtok mára organikus gazdálkodássá nőtte ki magát, így a még egészségesebb szőlőkből készült boraiknak és a saját főzésű, tölgyfahordóban négy évig érlelt borpárlatuknak sincs párja. A nyugalom és a maximális odafigyelés teremtette nedűk mellett maga a helyszín is varázslatos, így igazi pompában, de mégis a természet ölelésében hörpinthetitek a jobbnál jobb kortyokat.

2091 Etyek, Öreghegy, Présházak 2684/0 | Facebook

Kálna Pincze

Az 1994-ben alakult családi pincészet, 2 hektáron termel szőlőt, a mai napig is használatos etyeki kőből épített borospince pedig az 1850-es években épült. A mai formáját a pinceegyüttes 2000-ben érte el, a két, egymásba nyíló pincében borozgatva pedig abszolút időutazásnak lehettek részesei. Az etyeki homokkőből készült pince egyedi hangulatát annak köszönheti, hogy minden apróságra odafigyelve került kialakításra, a széles és izgalmas bor- és pezsgőválaszték pedig szintén nem fog csalódást okozni.

2091 Etyek, Sóskúti út | Weboldal

Vértes Birtok

Az etyeki Öreghegyen található birtok története Pátyról indult egy több, mint 200 éves hagyományos pincéből. Mai formáját 2020-ra érte el, az új, modern birtokközpontban pedig nemcsak a hangulat meghitt, de biztosítva vannak a szakmai körülmények is a legfinomabb borok elkészítéséhez. Az egyedi atmoszféra és családias környezet mellett természetesen mennyei borok várnak, ezek kóstolásához pedig választhattok sajt-, tapas-, illetve mediterrán tálakat is kísérőként.

2091 Etyek, Borvirág utca 3. | Weboldal

