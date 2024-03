10 nagyszerű tavaszi program idén áprilisban az ország festői helyszínein

Egertől Villányig megannyi szenzációs tavaszi program invitál benneteket hazánk szebbnél szebb tájaira, városaiba. Élvezzétek ki a tavaszi napsütést, kóstoljatok finom ételeket-italokat, és szerezzetek felejthetetlen élményeket – áprilisban és májusban is!

Palócföldi gyönyörök: Gasztro-agrikulturális élménynap Nógrádban (2024. április 6.)

Adjátok át magatokat az ízeknek, élményeknek és élvezeteknek Mikszáth „Görbeországában” április 6-án! Palócföld csodavilágában ellátogathattok egy családi tehenészetbe, ahol megkóstolhatjátok az ínycsiklandó tejtermékeket, majd a díjnyertes sajtok után a díjnyertes pálinkák veszik át a főszerepet: egy műhelylátogatással és falusi ebéddel egybekötött kóstolón vehettek részt. A túra a vadasparkban végződik, ahol az esti etetésre összegyűlő vadak látványa nyújt páratlan élményt.

Szentendrei Tavaszi Fesztivál (2024. április 6-21.)

Szólóban vagy párosban, az ezerarcú városban – összművészeti zsongás a Dunakanyarban! – szól a 2024-es Szentendrei Tavaszi Fesztivál szlogenje. A Szentendrei Teátrum idén április 6. és 21. között szóló és duó produkciókat invitált meg tavaszi programsorozatába a Duna-parti városba. Lesz minden, ami film, színház, zene, tánc és gyermekprogram, a város szebbnél szebb helyszínein! Jegyet vásárolni az alábbi linken tudtok, a műsorfüzetet pedig IDE kattintva találjátok.

Szomszédok Borvacsora, Etyek (2024. április 12.)

Az Etyeki Kúria Borászat április 12-én harmadik alkalommal rendezi meg méltán népszerű Szomszédok elnevezésű borvacsoráját az etyeki Öreghegyen található birtokán. Ezen a különleges péntek estén Mérész Sándor főborász házigazdaként, Nyúlné dr. Pühra Beáta a szomszédos Nyakas Pincészet főborászaként kápráztatja el boraival, pezsgőivel az est vendégeit. A borok ízvilágával harmonizáló ötfogásos vacsora Szucskó Bence chef konyhájából kerül az asztalokra. Az est karmestere Borsos Kitty, az Etyeki Kúria Borbár menedzsere. A borvacsora élményén túl egyszeri és megismételhetetlen beszélgetésnek lehetnek részesei a jelenlévők.

Tavaszi Pincenyitogató, Baj (2024. április 12-14.)

Tatától mindössze néhány kilométerre bukkanhattok Baj történelmi jelentőségű Szőlőhegyére, amely a Neszmélyi borvidék területén található. A hegy lábánál működött egykor az Esterházy Pezsgőgyár, melynek baji szőlőből készült pezsgői nemzetközi hírnévnek örvendtek. A helyi pincészeteket tömörítő Baji Boros Pincék célja, hogy minél többen újra megismerjék és megszeressék a baji borokat és ezt a szép tájat. Április 12-13. között megnyitják pincéiket a helyi borászok az érdeklődők előtt, hogy borkóstolókon, borkorcsolyákon és sok más finomságon keresztül mutassák meg nektek a baji Szőlőhegy ízeit, történetét és hangulatát.

Tulipánszüret a TulipGarden Homokhátságban (egész áprilisban)

Húsvéti nyitóhétvégéjét követően nem mindennapi látvánnyal és élménnyel várja áprilisban, a hét minden napján a szüretelni és friss, illatozó virágcsokrokkal hazatérni vágyókat a Kecskeméttől alig 40 percre található tázlári TulipGarden Homokhátság. A virágoskertben idén 350 ezer virág bontogatja szirmait tavasszal, mely tökéletes alkalmat ad, hogy természetközeli hangulatban, színpompás virágokkal körülvéve kapcsolódjunk ki vagy töltsünk el egy kis időt családunkkal, barátainkkal a nem mindennapi környezetben. Az autóbusszal utazók Felső-Tázlár megállótól tudják megközelíteni a kertet, míg az autóval érkezők Soltvadkertről mindössze 10 perc alatt juthatnak el a helyszínre.

GasztroFok Tavasz, Siófok (2024. április 12-14.)

Kóstoljátok körbe a siófoki térség sokszínű gasztronómiai palettáját! A tavalyi GasztroFok nagy sikerére való tekintettel idén három alkalommal is megrendezik a helyi vendéglátók, termelők bevonásával megvalósuló programsorozatot, amely a főszezonon kívül is a Balatonhoz csábítja a belföldi turistákat. Az első hétvége folyamán, április 12-14. között több mint 20 helyszínen várják a kulináris élvezetek rajongóit szezonális, tavaszi ízekkel és kedvezményes ajánlatokkal. A résztvevő helyek között cukrászda, gourmet étterem és street food szolgáltató is felsorakozik, így biztosan találtok majd kedvetekre való helyszínt és ízeket!

Tavaszi Etyeki Piknik (2024. április 13-14.)

Ha tavasz, akkor újra Etyeki Piknik! Vidámság, házias ízek, jó borok és napsütés. Sétáljatok végig április 13-án és 14-én a hangulatos Gasztrosétányon, és szakadjatok ki a hétköznapok szürkeségéből! Ami idén is biztosan várható: finom borok, zeneszó, virágillat, ínycsiklandó falatok, kézműves termékek és a környék legjobb pincészeteinek színe-java, ez a hamisítatlan Etyek-életérzés!

Hungarikum Piknik, Eger (2024. április 13-14.)

Érdemes lesz ellátogatni az ország legnagyobb történelmi bornegyedébe az április 13-i hétvégén, hiszen ekkor kerül sor a kétnapos Hungarikum Piknik színes programkavalkádjára. A közkedvelt eseménysorozat keretében megtelik élettel a Szépasszony-völgy, ahol az egri bikavér mellett más gasztrohungarikumokat, például bajai halászlét és Gundel-palacsintát is kóstolhattok. A finomságok mellett kézműves standok, változatos gyerekprogramok, koncertek, táncbemutatók és bortúrák várnak benneteket ezen a szép tavaszi hétvégén. A színpadi programok, melyeknek az Egri bikavér park ad otthont, ingyenesek!

Kishegyi Kortyok és Falatok, Balatonlelle (2024. április 20.)

Ismét benépesül a balatonlellei Kishegy, hiszen idén is megrendezik a hatalmas sikernek örvendő Kishegyi Kortyok és Falatok gasztroeseményt április 20-án. A mesés balatoni panorámával büszkélkedő Kishegy legkiválóbb borászatai és éttermei szívélyes vendéglátással várják a betérőket ezen a tavaszi szombaton. A festői táj, az ezernyi finom falat és kitűnő bor mellett gyalogos és kerékpáros túrákra, kézműves kirakodóvásárra, zenére, táncra és további meglepetésekre is számíthattok, így az már most biztos, hogy nem fogtok étlen-szomjan maradni, sem pedig unatkozni áprilisban Balatonlellén!

Harsányi DŰLŐngélő, Sárospatak (2024. április 27.)

Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Harsányi Pincészet különleges eseménye, a Harsányi DŰLŐngélő. Egész nap változatos programokkal, fesztiválhangulattal, és egy nagy közös birtoksétával várnak benneteket. A séta során első kézből Harsányi Gábortól, a pincészet tulajdonosától nyerhettek bepillantást a borászat, a hely-, és a különböző folyamatok rejtelmeibe. A program végén bor-, és pálinkakóstolóval, harapnivalóval és hűsítőkkel is készülnek majd nektek. Ne maradjatok le erről a különleges tavaszi programról!

