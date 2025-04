7 hangulatos ingyenes program és fesztivál Budapesten 2025 áprilisában

Ahogy tavaszköszöntő programokban sem volt hiány, áprilisban sem fogtok unatkozni, hiszen izgalmasabbnál izgalmasabb ingyenes események várnak, legyen szó irodalmi fesztiválról, koncertről, vagy múzeumi látogatásról.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály (2025. április 4-6.)

Három nap, négy színpad, több mint harminc program – irodalmi évfordulók, új könyvek, rendhagyó programok és művészeti élmények várnak április 4-6. között a Kristály Színtéren! A fesztiválon fellép duóban az Aurevoir. zenekarból Agócs Márton & Fejér Mihály, Sallai Laci és Saya Noé.

Weboldal >>

Akvárium Tavasz Terasz (2025. április 4-10.)

A tavasz beköszöntével az Akvárium Klub idén is megnyitja teraszát, a hangulatos helyszínen ezúttal nemzetközi és hazai könnyűzenei produkciók találkoznak és mutatják be a singer-songwriter műfaj gazdag és változatos világát. Az eseménysorozat során olyan nemzetközi sztárokat hallgathattok meg élőben, mint Daniel Docherty, Gizmo Varillas és a Tanga Elektra német duó, a hazai fellépők csapatát pedig többek között Járai Márk, Nóvé Soma, a Platon Karataev és Co Lee erősíti.

Részletes programok >>

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest (2025. április 6., 13., 27.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Facebook-esemény >>

Tematikus tárlatvezetések a magyar költészet napja alkalmából // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2025. április 12.)

Az izgalmas tárlatvezetésen a költészet és az iparművészet találkozik: ismert és kevésbé ismert versek csendülnek majd fel Róth Miksa lenyűgöző műalkotásai között, és olyan kérdésekre kaphatjuk meg a választ, mint hogy kik és mik lehettek Róth Miksa múzsái, és mi az az értelmi, érzelmi többlet, ami a szavakat verssé, a mozaikokat képpé varázsolja. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Weboldal >>

Szent György-napi sokadalom Óbudán (2025. április 26.)

Idén április 26-án kerül megrendezésre a Szent György-napi Sokadalom és Kézműves Vásár az Óbudai Waldorf Iskola szervezésében. A rendezvényen az ország számos Waldorf művészeti csoportja, intézménye képviselteti magát, hogy muzsikával, tánccal, kézműves kirakodóvásárral és az óriás sárkány legyőzésével köszönthessük a tavaszt.

Facebook-esemény >>

I bike Budapest (2025. április 26.)

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek az I bike Budapest csapatával! A biciklis felvonulás a Városháza parkból indul, majd az Erzsébet hídon át a Széchenyi tér felé vezet, át a Hősök terén, egészen a Margitszigetig. A menetet Désirée Bonis, a Holland Királyság magyarországi nagykövete fogja megnyitni, mert a legbringásabb ország több mint 15 éve segíti a magyar kerékpáros fejlődést.

Weboldal >>

Ingyenes vezetett séták Újbudán (több időpontban)

Március és október között több alkalommal is részt vehetünk a XI. kerületet bebarangoló vezetett sétákon, hiszen a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a helyi önkormányzat 8 különböző helyszínre szervez sétát a kerületben, hogy az érdeklődőket megismertessék Újbuda természeti és kulturális értékeivel. A helyszínek között bejárhatjátok a Budai Arborétumot, a Gellért-hegyet, vagy akár a Ménesi út mesés villasorát is. A séták szombat délelőttönként, 9 órakor kezdődnek, és körülbelül 2-3 órát ölelnek fel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek >>

Még több szuper program tavaszra: