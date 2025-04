7 bakancslistás program országszerte, ahol kiélvezhetitek a tavasz varázsát

Végre teljes pompájában megérkezett a tavasz és ezzel a természet is virágba borult, a szebbnél szebb természeti csodákat pedig országszerte ti is megtekinthetitek.

Virágba borulnak az ország legszebb vérszilvafasorai

Országszerte szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a tavasz hírnökei, a rózsaszínben pompázó vérszilvafák, amik az év ezen szakaszában főutak, kirándulóhelyek és főterek százait díszítik. A csereszenyefákhoz hasonló népszerűségnek örvendő látványt számos helyen élvezhetitek. Míg Siklóstól Berkenyéig vidéken is megnézhetitek őket, a főváros sem marad ki a jóból, hiszen a Pillangó utca és Örs vezér tere közötti szakaszon mesés vérszilvafasor vár. A lenyűgöző virágzást Gyöngyössolymoson egy izgalmas program is kíséri: április 4-én, a Fasor Pikniken helyi finomságokkal és termelői borokkal várják az erre járókat.

Tulipánszüret a Tulipgardenekben

A hatalmas tulipánmezők lenyűgöző látványa szerencsére már nem csak a holland vidékekre jellemző, hiszen hetedik éve virágzik immáron mintegy 2 millió hagyma hazánk összesen 10 TulipGarden kertjében. A kertekben elképesztően sok színű és megjelenésű tulipán vár, így igazi különlegességekre is lecsaphattok, egyes helyszíneken pedig nárcisz és jácint is társul a tulipánok mellé, ami még tovább emeli a fajok változatosságát. A 10 kertben 10 különféle élmény várja a látogatókat, így érdemes akár több helyet is felfedezni. Mielőtt útnak indulnátok, érkezés előtt mindenképp tájékozódjatok az adott kertek Facebook-oldalán a nyitvatartásról és a tulipánszüretek pontos időpontjáról, hiszen a virágzásokat és a szüretet az időjárás nagyban befolyásolja.

Indul a medvehagymaszezon

Már javában dübörög a medvehagymaszezon, a tavaszi finomságok egyik alapanyagát pedig most ti magatok is beszerezhetitek, hogy a mennyei krémleves, pesto és pogácsa igazán házi legyen. A vadon élő, magas vastartalmú fűszernövényből az ország számos pontján, például Bakonybélben, a tatabányai Medvehagyma tanösvényen, Rezi váránál, a martonvásári kastélyparkban, vagy akár Pusztamaróton is szedhettek egy csokorra valót. Fontos, hogy előzetesen tájékozódjatok a feltételekről, hiszen előfordulhat, hogy ahol belebotlotok, ott nem engedélyezett a medvehagymagyűjtés. Mielőtt útnak indultok, nézzétek meg, pontosan hol engedélyezett a medvehagyma szedése a NÉBIH erdőtérképén.

Virágoznak a mocsári kockásliliomok a Zalai Parkerdőben

A mutatós védett virágot Zalában két parkerdőben is megcsodálhatjuk, a Zalavölgyi Parkerdőben és a Lenti Parkerdőben. Zalaegerszeg zöld tüdeje, a 65 hektáros Zalavölgyi Parkerdő valóságos oázis a városlakók és a természetbarátok számára, a Lenti Parkerdőt pedig nem hiába nevezik a természetjárók tavaszi paradicsomának, hiszen több védett vadvirágnak is otthont ad. A mocsári kockásliliom a bíborszínű szirmok sakktáblaszerű mintázata miatt különösen kedvelt a természetfotósok körében, és mivel eszmei értéke 50 000 forint, érdemes csak fényképen megörökíteni.

Babócsai Nárciszünnep

A Somogy vármegyei Babócsa településének neve már szinte összeforrt a csodálatos nárciszmezővel, ami előszeretettel vonzza a tavaszi virágok kedvelőit a településre. A Basa-kerti, egybefüggő mező mérete (nagyjából 3-4 hektár, rajta milliónyi virággal) miatt ritkaságszámba megy, és különlegessége a 10.000 forint természeti értékű csillagos nárcisz, ami már a török időkben is virágzott arrafelé. A növény általában április vége felé bont szirmot, viszont mindez nagyban függ az aktuális időjárástól, ezért, ha nem akartok lemaradni a mező „kivirágzásáról”, érdemes figyelni a honlapot.

Orchideatúra Kunadacson (2025. április 12.)

A Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében egy nem mindennapi gyalogtúrában lehet részetek, hiszen a 4 km hosszú út során elképesztő virágmezők várnak, amiket a csodálatos orchidea színei borítanak. A Kunadacsi Horgászcentrumtól induló túra során megfigyelhetitek a tavaszi tájat, megismerkedhettek a Turján-vidék láp- és mocsárvilágával, az ember tájformáló szerepével, valamint a terület természeti- és kultúrtörténeti értékeivel egyaránt.

Hanami, gyönyörködés a cseresznyevirágzásban // Szegedi Füvészkert (2025. április 13.)

A március vége óta virágzó cseresznyefák lélegzetelállító látványáért érdemes a napfény városa felé venni az irányt, hiszen a Szegedi Füvészkertben a lehengerlő fák mellett izgalmas, tematikus nap is vár rátok. Az egyetemi füvészkert japánkertjében április 13-án programokkal várják a virágzó cseresznyefák miatt idelátogatókat, köztük sushi és egyéb japán ételek kóstolójával, harcművészeti bemutatóval, illetve japán senchatea-készítéssel. A Lövölde utcai esemény részeként bonsaibemutatót is tartanak, hasznos tippeket adva a növény ápolásához és neveléséhez. Lesznek még japán könyvek és képregények, origamihajtogatás, és az érdeklődők mangarajzolásban is kipróbálhatják magukat.

