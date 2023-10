Őszi programkavalkáddal és kulináris különlegességekkel vár a Rókusfalvy Etyek

Az etyeki dombság lankái, az ősz varázslatos színei, a borok zamata, a borospincék hangulata már önmagában is vonzó lehet, és ezt most wellness élményekkel és a Michelin kalauz által ajánlott gasztronómiával is fűszerezik számotokra a Rókusfalvy Etyek egységeiben.

Etyeki kikapcsolódás wellnesszel

Budapest szőlőskertje ma már nem csak borkóstolókat rejt magában. A fővárostól mindössze 30 percre, Etyek legelső 4*-os szállodája, a Rókusfalvy Borhotel 13 kétágyas, 1 háromágyas szobával és 1 lakosztállyal rendelkezik és számos exkluzív szolgáltatást biztosít a vendégek számára.

A pihenés élményét egy 10 fős jakuzzi és egy 10 fős finn – és 2 fős infraszauna teszi teljessé. Az aktívabb pihenést kedvelőknek e-bike bérlésre is nyílik lehetőség, akik vezetett túrák során fedezhetik fel a környéket.

Kulináris kalandozások

A Borhotel**** mellett található a Michelin kalauz által ajánlott Rókusfalvy Fogadó, a környék emblematikus gasztro-színtere, ahol a vidék romantikáját regionális alapanyagokból készült szezonális ételekkel ötvözik és a Birtok kiváló boraival ajánlják.

A kulináris kalandokhoz tematikus borvacsorák és kéthetente megújuló Chef menüvel fűszerezett étlap, a szálláshoz 6 kifinomult standard és 7 exkluzív, vintage stílusú, prémium szoba áll a vendégek rendelkezésére.

Borélmények, minden mennyiségben

Szintén Etyeken, az Újhegyen, 10 perces sétatávolságra a Fogadótól és a Borhoteltől**** várja a borkedvelőket a Rókusfalvy Birtok, ami a jól ismert Etyeki Piknik mellett számos rendezvénynek ad otthont.

A Nyitott Pince programok egész évben borkóstolóval, a tematikus rendezvények pedig az évszakok inspirálta gasztronómiai és zenei programokkal várják az érdeklődőket. A lelkes borkóstolók számára rusztikus, de egyben modern szállások is elérhetőek, akár egy saját présház, pincével kiegészülve.

Őszi programok a Birtokon

A Rókusfalvy Ősz idén is remek programokat tartogat minden korosztály számára. Október 14-15-én Őszi Etyeki Piknik lesz a Birtokon, ahol természetesen a boré, a zenéé és a gasztronómiáé lesz a főszerep.

Ezt követi október 31-én a Halloween – ahol szellemek és boszorkányok kísérik a borkóstolót a pincében -, amit egy igazán különleges vacsora követ a Fogadóban, az éjszakát pedig a kísértetkastéllyá változó Borhotelben**** tölthetitek el. November 11-én Libadalommal, 25-én pedig esküvői kiállítással várják az érdeklődőket, majd kezdetét veszi a Rókusfalvy Tél, adventi és karácsonyi programokkal.

További információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Szállásfoglalás és kiemelt ajánlatok: www.rokusfalvyfogado.hu/szallas

Asztalfoglalás: reservours.com/rokusfalvyfogado/tablereservation?s=website

Őszi Etyeki Piknik a Rókusfalvy Birtokon, október 14-15.: www.facebook.com/events/632935148685306

Facebook Rókusfalvy Birtok: www.facebook.com/RokusfalvyBirtok

Facebook Rókusfalvy Fogadó és Borhotel: www.facebook.com/Rokusfalvy.Etyek

Instagram Rókusfalvy Etyek: www.instagram.com/rokusfalvy_etyek

