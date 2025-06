Panorámával kísért gasztrotúra a Kishegyen: 5 borászat, ahol remek borok és nagyszerű ízek várnak

Évezredes szőlőkultúrával büszkélkedhet a Balaton déli partjának elsőszámú bortermelő vidéke, ahol egymást érik a festői panorámával és isteni nedűvel kecsegtető pincészetek. tartsatok velünk és fedezzétel fel a Kishegyet!

A Zöld Ajtós Ház

Idilli szőlőbirtok közepén lelhetünk rá a Zöld Ajtós Házra, ahol az ablakon kitekintve az északi part lágyan hullámzó lankáiban merülhetünk el, miközben egy pillanatra Toszkána is megjelenik szemünk előtt a hosszan elnyúló szőlősorok láttán. A szállóként és borászatként is funkcionáló családi vállalkozás motorja Fárbás Anett és lánya, akiknek nap mint nap a kiváló vendégélmény megteremtése lebeg a szemük előtt. Kínálatukban gyöngyözőbort, olaszrizlinget, chardonnay-t és kékfrankost is kóstolhatunk. A mennyei nedű mellé pedig hideg- és sajttálakból csipegethetünk.

8638 Balatonlelle, Kishegy telep 0107/27. | Facebook

Hegyi Borterasz

Akár naplemente-vadászatra is érkezhetnénk a Hegyi Borteraszhoz, ahol aligha lehet betelni a magyar tenger látványával. Egy igazi, mediterrán környezet vár itt ránk, ahol még a retro vonatra is felülhetünk a régi idők kemencés fogásaival. A borteraszon leginkább a magyaros ízeknek hódolhatunk, ám mellettük nem mindennapi különlegességekkel is kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat. A gasztro spa-t pedig házi szörpökkel, valamint a régió kiváló boraival koronázhatjuk meg.

8638 Balatonlelle-Kishegy 0107/31hrsz. | Weboldal | Facebook

Pócz Pincészet, Borbisztró és Vendégház

A déli part rejtett gyöngyszeme nem hivalkodik, harmonikusan olvad bele a környzetébe, akárcsak egy rejtett drágakő. A Pócz Pincészetben ott tündököl több generáció szenvedélye, tudása, amely 1991 óta összpontosul a pincészet történetében. A Pócz család a Kishegy odalában 2007-től kezdődően vár bennünket boraik legjavával, 7 éve pedig megnyílt éttermük is, ahol a magyaros és a mediterrán ízek ejtik bűvkörükbe az ízlelőbimbóinkat. A lelkünkig hatoló élmények pedig a Balaton és az északi tanúhegyek felé néző teraszról hódolhatunk.

8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6. | Weboldal | Facebook

Konyári Pincészet

A balatonlellei Kishegy egyik völgyében bukkanhatunk rá a Konyári család borászatára, ahol igazi mediterrán édenkert fogad minket. A 30 hektáros területen főképp kékszőlőt szüretelnek a borokhoz, amelyeket egy-egy borkóstolás alkalmával bárki megízlelhet. Ha pedig hosszabb távra maradnánk a déli part ékszerdobozában, akkor a domb tetején az olasz nyaralók hangulatát megidéző vendégházban hajthatjuk álomra a fejünket.

8638 Balatonlelle, 0113 7 hrsz. | Weboldal

Majthényi Présház Borozó

Szintén a Konyári család birtokát ékesíti a Szent Donát kápolna mellett álló présház, ahol egy 1784-ben épült vincellérházban kiemelkedő minőségű, hazai, klasszikus ételeket szolgálnak fel. Az épület alatti pincében pedig barrique-hordókban érlelik a Konyári család legkiválóbb vörösborait. S természetesen, a fogunk alá való falatok mellől a pompás kilátás sem hiányozhat, így hát a présház teraszáról Keszthelytől Balatonfüredig tárul elénk a magyar tenger káprázatos vonala.

8638 Balatonlelle-Kishegy, Kishegy-telep, Panoráma utca | Weboldal | Facebook

