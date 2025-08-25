Különleges borokkal és programokkal búcsúztatja a nyarat a fővárosi fesztivál

Ősz elején rendezik a Budapest Borfesztivált, amely szeptember 11. és 14. között négy teljes napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában: a Budavári Palotában.

Bor és gasztronómia

Szeptember 11. és 14. között újra a Budavári Palota szolgál az évente több száz kiállítót felvonultató Budapest Borfesztivál helyszínéül, amely mára a borkedvelők egyik legjobban várt eseményévé vált, hiszen mesterien összeállított gasztronómiai kínálat, kifinomult magyar és külföldi borok, valamint felejthetetlen hangulat várja a résztvevőket.

Idén ráadásul a fesztivál egyedülálló újvilági borutazásra hívja a látogatókat a Tri-Nations Alliance (WineAge) standján. Három díszvendég, három egzotikus ország: Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland egyszerre mutatja be a kontinenseken átívelő borkultúra sokszínűségét.

A Budapest Borfesztivál nemcsak a borok ünnepe, hanem a jó ételek szerelmeseinek is egyik kedvenc találkozópontja. Különlegességekben ezúttal sem lesz hiány, hiszen többek között olasz, ázsiai, balkáni, texasi és persze hamisítatlanul magyaros fogásokkal kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat. Az édesszájúaknak sincs okuk aggodalomra: változatos desszertek is szerepelnek a kínálatban.

Bor és kultúra kéz a kézben járnak

Ahogy megszokhattuk, a Budapest Borfesztivál a parádés ízek mellett hasonlóan színvonalas zenei kínálatot tartogat: könnyed jazz-, fülledt blues-, lágy pop, folk és country ritmusok pezsdítik fel a rendezvény hangulatát.

A teljesség igénye nélkül az MVM Színpadon fellép például Németh Juci és G. Szabó Hunor duója, továbbá a Dynamite Dudes és a Jumping Matt & His Combo, élén a 2025-ös Petőfi Zenei Díj Év Hangszeres Előadójával, Pribojszki Mátyással.

A fesztivál gazdag és izgalmas kínálattal várja azokat a borbarátokat is, akik nemcsak kóstolni jönnek, hanem szakmai tudásukat is szeretnék elmélyíteni. A Kvaterka beszélgetős programjában ismert borászok ülnek össze egy asztalhoz, sor kerül pop-up borkóstolókra, részt vehetünk játékos kvízen, sőt az Év Bortermelőivel is beszélgethetünk.

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2025. szeptember 11–14.)

A Budapest Borfesztiválra a csütörtöki belépőjegyek 8900, a pénteki és szombati jegyek 9900, a vasárnapiak 6900 forintért kaphatók a helyszínen, illetve elővételben további kezdezményekben részesülhetünk a rendezvény hivatalos weboldalán.

A napi karszalag tartalmaz egy kristály kóstolópoharat, egy pohártartó szütyőt és egy kóstolót a 2025-ös VinAgora Nemzetközi Borverseny boraiból.

A rendezvény csütörtökön 14 és 24, pénteken és szombaton 14 és hajnali 1, vasárnap pedig 14 és 22 óra között várja a látogatókat. A kiállítókról és a részletes programokról ITT találunk információkat, jegyet pedig ITT vásárolhatunk.

Mi is ajánlunk néhány borászatot a Balaton déli partjáról: