Varázslatos advent Budafokon: Gőzölgő forralt bor és ezer élmény vár december 6-án

December 6-án Budafok ismét a legszebb arcát mutatja: a bornegyed megtelik élettel, fénnyel és gőzölgő forralt bor illatával. Az Adventi Pincejárat egyedülálló alkalom, hogy kiszakadjatok a hétköznapokból, és elmerüljetek egy varázslatos napban, tele finom ízekkel és baráti találkozásokkal. Induljon az ünnepi készülődés!

Ünnepi bor- és pezsgőkóstolók

Ez a nap a nagy felfedezésekről szól! Igazi ínyenc élmény vár rátok az Ipartestületi Székház Pincéjében! Daróczi Károly egy különleges vacsorával készül, ahol Balla Géza kiváló boraihoz alkotott fogásokat ízlelhettek meg. A Szeleshát Pincében kifejezetten a karácsonyi menühöz illő borokat ismerhettek meg, és egy különleges ünnepi borvásárral is készülnek.

A Taverna Borászat igazi családi hangulattal, 5 tételes Balaton-felvidéki borkóstolóval és borkorcsolyával vár. A Várszegi Pincészetnél pedig elsők között ízlelhetitek meg a pincészet debütáló pezsgőit Várszegi Viktorral, miközben a Fluffy Melange duó kellemes dallamokkal tölti meg a teret.

Pinceséták és kulturális kalandozások

Ha a kóstolás mellett a tudásotokat is bővítenétek, fedezzétek fel a Soós István Technikum Tangazdaságát! Ez egy Európában egyedülálló fővárosi szőlőbirtok, ahol vezetett pincesétán ismerhetitek meg a borkészítés technológiáját. A Magdolna Udvarban Adventi Mézeskalács Műhely hívogatja a családokat, és megnyílik a Pogány Gyula 100 kiállítás is.

A Közösségi Pincében francia borok és nápolyi pizza találkozik egy „Taste of France” esten, a Seybold-Garab Pincében pedig a Seres Duó zenéje mellett vár ünnepi vacsora. A pezsgőrajongóknak kötelező a Sauska vagy a Törley Pincészet vezetett túrája, a KULTIKUM Rendezőházban pedig interaktív fény- és designkiállításra csodálkozhattok rá. Aki pedig igazi titkokra vágyik, Sólyom Bencével egy elfeledett pinceóriást is felfedezhet.

A Vasmacska Teraszon igazi süllőfesztivállal várnak: a szabadban ropog a friss, sült hal, a legjobb budafoki borokból készült forralt borokat pedig fűtött, átlátszó iglukban élvezhetitek, pazar kilátással a téli folyóra. A kicsiket gőzölgő Kinderpunsch, a felnőtteket sült gesztenye melegíti át.

Élő zene és pezsgő hangulat

A napot élő zene teszi teljessé! A Katona Borházban a balatoni ízek mellé a Ronai zenekar koncertje gondoskodik a remek hangulatról.

December 6-a nagy nap lesz, tele melegséggel, ízekkel és baráti találkozásokkal, ahol méltóképp hangolódhattok az ünnepekre.

A részletes programokat megtaláljátok ide kattintva a Budafoki Pincejárat weboldalán, valamint ezen a linken Facebook-oldalukon.

