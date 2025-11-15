Jön a Fényvillamos! Kiderült, mikor indul az ünnepi fényflotta 2025-ben

2025-ben is beragyogják Budapestet az ünnepi díszbe öltözött járművek, hogy elhozzák a fővárosiak számára a karácsonyi hangulatot.

November 28-án pénteken, napnyugtakor útjára indul a BKV Fényflotta a Hungária kocsiszínből. Ráadásul idén először az indulást követően mindegyik fényvillamos egyszerre tűnik fel a Nagykörúton, amely kihagyhatatlan program a karácsonyrajongóknak.

A fényekkel feldíszített járművek között idén is találkozhatunk a legendás Fényvillamossal (UV), a modern Combinoval, a TW6000-rel, az ikonikus ICS-vel, a KCSV-7-tel, a T5C5K2-vel.

A fényflotta 2025-ben sem csak fényvillamosokból áll, hiszen a hegyek közé is felkapaszkodhatunk a fényárban úszó fogaskerekűvel, vagy ringatózhatunk a Dunán a varázslatos fényhajón.

A normál díjszabással igénybe vehető szerelvények menetrendjét keressétek a BKK weboldalán vagy a BKV Facebook-oldalán.

Ünnepi bakancslista: