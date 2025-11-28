45+ kihagyhatatlan program Budapesten, ami elhozza az ünnepi hangulatot idén decemberben

Az év utolsó hónapjában sem kell lemondanotok a fővárosi élményekről, sőt! Adventi időszakot megfűszerező programok garmadája teremt semmihez sem fogható hangulatot varázslatos színházi előadásokkal, ünnepi koncertekkel és kihagyhatatlan vásárokkal.

December a Nemzeti Színházban

Talán soha nem volt még ilyen sokszínű a Nemzeti Színház repertoárja, mint idén decemberben: Vörösmarty Csongor és Tündéje vadonatúj rendezésben repít el bennünket tündérországba, HOBO különleges, személyes esttel várja a nézőket, a Revizor Pebi30P friss lendülettel értelmezi újra Gogol világát, A király halódik pedig abszurd humorral idézi meg a hatalom végóráit. Decemberben Bánk bán is visszatér a színpadra, ha pedig igazán emelkedett hangulatra vágynánk, a Csíksomlyói passióra is válthatunk jegyet. Az év Voltaire Candide-jával és az Olasz szalmakalap fergeteges komédiájával lesz teljes!

Tovább a színház weboldalára >>

Happy Wonderland // Városliget (egész hónapban)

Ha egy igazán különleges ünnepi élményre vágynánk, irány a Happy Wonderland, Magyarország egyetlen adventi vidámparkja, ami idén is varázslatos élményekkel várja a látogatókat a Városligetben, a tó medrének Vajdahunyad vára felőli oldalán. A karácsonyi hangulatot németországi hullámvasutak, a Colossus óriáskerék, a Wilde Maus családi hullámvasút és a dodgem biztosítja, miközben több ezer színes LED-izzó fényjátéka teszi teljessé az élményt. Az attrakciók mind a legszigorúbb német TÜV-ellenőrzésen estek át, így garantáltan biztonságos és feledhetetlen szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Advent Óbudán // Fő tér (2025. december 23-ig)

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. november 28. és december 23. között tér vissza a kerület szívébe, ahol a Fő téren élvezhetjük a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Idén többek között a színpadra lép Király Linda és Király Viktor, a Kaláka és Szinetár Dóra. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Tovább az esemény weboldalára >>

Holle anyó // Fővárosi Nagycirkusz (2025. december 31-ig)

Holle anyó története a Fővárosi Nagycirkuszban kalauzol végig az igazság, az önálló döntések és a felnőtté válás rögös útján. A december 31-ig megtekinthető előadás során két lánytestvér történetét követhetjük végig, akiknek cirkuszi koreográfiával előadott próbatételei az egész családot ámulatba ejtik. A lenyűgöző jeleneteket kivételes színésznők teszik felejthetetlenné, mellettük pedig számos tehetséges cirkuszi művész varázsolja emlékezetessé a produkciót.

Tovább az esemény weboldalára >>

Advent a Budavári Palotanegyedben (2025. december 31-ig)

A Budavári Palotanegyed idén is ünnepi fényárban várja a látogatókat, ahol november végétől szilveszterig hangulatos adventi vásár, szabadtéri kiállítás, családi programok és izgalmas koncertek teszik varázslatossá a készülődést. A Várkert Bazár tereit karácsonyi illatok, faszénen sült finomságok és kézműves alkotók töltik meg, miközben olyan fellépők gondoskodnak a zenei élményekről, mint a Budapest Bár, a Honeybeast vagy az Ivan & The Parazol. A gyerekeket ingyenes kézműves foglalkozások és Mikulásváró családi nap várja, a felnőttek pedig jazz-, folk- és ünnepi szimfonikus koncertekkel hangolódhatnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest – Kalandváros // Deák17 Galéria (2026. január 17-ig)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria legújabb, izgalmas kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Michael – The HIStory kiállítás (2026. február 1-ig)

Lépjünk be a poptörténelem legfényesebb fejezetébe, és éljük át újra Michael Jackson varázsát, hiszen a pop királyának öröksége Budapestre érkezett! A belváros szívében több mint 100 eredeti relikvia, életnagyságú szobrok, interaktív koncertélmény és virtuális túra várja a látogatókat, emellett pedig felfedezhetitek Neverlandet és megismerhetitek a legendás videók világát és a kulisszatitkokat, amelyek bemutatják az embert a legenda mögött. Megismerhetjük a világ legtöbb Guinness-rekorddal rendelkező popsztárját, aki a Thrillerrel valósággal megváltoztatta a zenetörténelmet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái // Szépművészeti Múzeum (2026. május 25-ig)

A kiállítás több mint egy évezred történetét tárja a látogatók elé, középpontban a világ egyik legismertebb régészeti felfedezésével, a kínai terrakotta hadsereggel. A tárlat végigkíséri a Csin állam felemelkedését és Kína első császárának, Csin Si Huang-tinak a korszakát, bepillantást engedve a birodalom mindennapjaiba, hadseregének felépítésébe és az uralkodó öröklét utáni vágyának lenyűgöző tárgyi emlékeibe. A több mint 150 műtárgy között tíz eredeti terrakotta katona is látható, amelyek Senhszi tartomány rangos múzeumaiból érkeztek Budapestre.

Tovább az esemény weboldalára >>

Péntek úr csodálatos barátai // Budapest Bábszínház (2025. december 4., 5., 23.)

A Bábszínház decemberben is elrepít kicsiket és nagyokat egy olyan világba, mely tele van lehetőségekkel, odafigyeléssel és elfogadással. Az álomszerű utazáshoz Péntek úr is csatlakozik, hogy csodálatos barátaival karöltve segítsen megszelídíteni a félelmeket, rendet tenni a zűrzavarban és megoldást találni mindenre, ami bánt. Znajkay Zsófia története az öt éven felettieket, vagyis a nagyobbacska óvodásokat, kisiskolásokat szólítja meg, a kedves jelenetek középpontjában pedig olyan témák állnak, amelyek nap mint nap felbukkannak a gyerekek életében – és még a felnőtteket is elgondolkodtatják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Bio Mikulás – Élményt adó piactér // Öko Zsibongó (2025. december 5-6.)

December 5-én és 6-án az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és bio finomságokkal telik meg: a Bio Mikulás játékosan mutatja meg kicsiknek és nagyoknak, milyen izgalmas és finom is lehet az egészséges, környezettudatos életmód.

Tovább az esemény weboldalára >>

Recirquel: Kristály // Millenáris (2025. december 5. – 2026. január 4.)

December 5. és január 4. között ismét elmerülhetünk a Recirquel Kristály című újcirkusz-meséjének világában, ahol idén is jégbe fagyott meseképek kelnek életre. Az egész család számára izgalmas élményt nyújtó, immerzív produkcióban a klasszikus mesék világa elevenedik meg. A közönség és az artisták közösen keresik a szeretet melegségét és a reményt adó fényt, miután Kristály-világ úrnője az emberi érzelmekben való csalódása miatt befagyasztotta a világot.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi Prémium Art Fair // B32 Galéria és Kultúrtér (2025. december 6.)

A Prémium Art Fair szervezését nyolc éve indították el a B32-ben kortárs magyar iparművészek, designerek kezdeményezésére. Idén december 6-án, szombaton 11-től 19 óráig tudunk csemegézni a több, mint 40 kiállító termékei közül a B32 Galéria és Kultúrtérben. Ékszerrel érkezik többek között Bartha Ágnes, Jermakov Katalin, Király Fanni, Kuti Kriszta és Gera Noémi, textillel Gyulai Nati, Nyíri Katalin, Vereczkey Szilvia és Földi Kinga, míg kerámiával Lublóy Zoltán és Segesdi Bori. Nem lehet kihagyni a gyerekkönyvekkel érkező Csimota Könyvkiadót, illetve az illusztrációkat hozó Szegedi Katalint és Rofusz Kingát sem.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi Pincejárat Budafokon (2025. december 6.)

December 6-án a Budafoki Bornegyed ismét megtelik élettel, fénnyel, pezsgő hangulattal és gőzölgő forralt bor illatával. A finom ízekkel és baráti találkozásokkal teli Adventi Pincejárat ezúttal is nagyszerű kóstolóprogramokat, izgalmas pincesétákat és kulturális kalandozásokat vonultat fel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Igazából komédia // Pesti Színház (2025. december 6., 7., 9., 11.)

Robotika és komédia – mégis mi közük lehetne egymáshoz? A Pesti Színházban jóval több, mint gondolnánk: a teátrum legújabb bemutatójában szemtanúi lehetünk egy nem is olyan távoli jövő forgatókönyvének, ahol a tévés szappanoperákat emberek helyett már a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig humorérzék nélküli androidok, jobban mondva „aktoidok” játsszák… Majd jön egy ifjú író, aki a meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az Igazából komédia Szabó Máté rendezésében, Varga-Járó Sárával és Kovács Tamással a főszerepben, december 6-án debütál a Pesti Színházban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi szombatok a Millenárison (2025. december 6., 13.)

A Millenáris Széllkapu Parkban az advent különleges arcát mutatja december 6-án, illetve 13-án, hiszen ezeken a szombati napokon ingyenes, családi programokkal, fényfestéssel, kisállat-simogatóval és betlehemmel varázsolnak ünnepi hangulatot a parkba. Az eseményeken olyan előadók dallamait élvezhetjük, mint Kovácsovics Fruzsina, a Belvárosi Betyárok, az Alma Együttes, Heincz Gábor Biga, Kalap Jakab és az Octovoice. A jótékonykodás sem marad el, hiszen az AdományParkba leadhatjátok a rászoruló gyerekeknek készített ajándékcsomagjaitokat is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fények, mesék, ünnepi titkok – vezetett séta (2025. december 7.)

December 7-én 10 órakor varázslatos séta indul a Vigadó térről. Az elsősorban kisiskolás korosztályt megszólító vezetett sétán kicsik és kísérőik együtt fedezhetik fel az utcák legszebb adventi fényeit és szívmelengető történeteit. Ha mindig is érdekelt, hogyan ünnepeltek egykor Pesten és hogy milyen finomságok és meglepetések kerültek az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfa alá, úgy ezúttal mesékkel, történetekkel és játékokkal tudhatunk meg többet a régmúltról.

Tovább az esemény weboldalára >>

Wekerlei Advent – vezetett séta (2025. december 7.)

December 7-én 1,5 órányi időutazásra invitál a különleges atmoszférájú Wekerletelep. Ünnepváró hangulatban róhatjuk ezúttal a kertvárosi miliőt megidéző utcákat, miközben a lakótelep történetével, jelentős alakjaival és páratlan építészetével is megismerkedhetünk. A program akkor is tökéletes, ha egy kevés nyugalomra és kikapcsolódásra vágyunk az adventi rohanásban, netalán bepillantanánk a telep tornyos épületeinek kulisszatitkaiba.

Tovább az esemény weboldalára >>

Aranyló Budapest – vezetett séta (2025. december 7., 20., 21., 27., 28., 29., 30.)

Adventi hétvégéket és hétköznapokat bearanyozó program az Imagine vezetett sétája, ahol az ünnepibe öltözött, aranyló Budapestet lesz lehetőségünk megismerni 150 percben. A Nagymező utcából induló sétán szemet gyönyörködtető helyszínek és ünnepi fénybe öltözött utcák követik majd egymást. Lesz szó aranyozásról, aranyfüstről, ehető aranyról, aranyfonálról, sőt még aranyifjakról is, de nem marad majd el a sütikóstoló és felfedezetlenül a Párisi Nagy Áruház sem!

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Classical Nights // MagNet Ház (2025. december 8., 12., 20.)

Egy különleges helyszín az Andrássy úton, pezsgőspohár a kézben, miközben világhírű zeneművek és vonósnégyes adja meg az ünnep ritmusát… A Budapest Classical Nights adventi koncertjein úgy töltődhetünk fel idén télen, mint sehol máshol a városban! A MagNet Ház elegáns belső udvarában három koncert is ragyogást csempész az éjszakába, sőt a közönséget ajándékul egy-egy pohár pezsgő is várja: december 8-án Adventi dallamok, 12-én Téli harmóniák, 20-án pedig Karácsony hangjai címmel csendülnek Vivaldi, Mozart és más mesterek művei. Ennél szebb módját elképzelni sem tudnánk a csodavárásnak!

Tovább az esemény weboldalára >>

3 x j(A)zz! fesztivál // Opus Jazz Club (2025. december 11-13.)

Yvonne Moriel sweetlife kvartettje a kortárs jazz legifjabb arcát mutatja meg. Az other:M:other a free jazzt és a klubzenét köti össze, Verena Zeiner és Ziv Ravitz pedig zongora-dob duóra álmodja meg érzelemteli dalait az idei 3 x j(A)zz! fesztiválon, december 11. és 13. között az Opus Jazz Clubban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi muzsika // Hagyományok Háza (2025. december 12.)

A Magyar Állami Népi Együttes a csodaváró adventi időszakból merítette december 12-i koncertjének ihletét. A keresztény kultúrkör számtalan dallamban őrzi meg a várakozás és az ünnepi készülődés élményét. A Hagyományok Házában az emberi hang csengése mellett megszólalnak a pásztorvilág hangszerei is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Peter Quilter: A filmsztár // Bethlen Téri Színház (2025. december 12.)

December 12-én különleges vendégjáték érkezik a Bethlen térre, hogy olyan témák kerülhessenek reflektorfénybe, melyek aktuálisabbak nem is lehetnének. A Pannon Várszínház egyenesen Veszprémből hozza el a „hollywoodi gépezet” és az online világ kacagtató kritikáját – azaz Peter Quilter legújabb komédiáját. A filmsztár c. darab aznap este a Bethlen Téri Színházban kérdőjelezi meg mindazt, amit a közösségi média és az álhírek zűrös kavalkádja napról napra elénk tár: a háromszereplős előadás garantáltan elgondolkodtatja a közönséget, miközben nevettető jelenetekkel is elfeledteti a mindennapok rohanását.

Tovább az esemény weboldalára >>

Karácsonyi álom // Nemzeti Táncszínház (2025. december 12.)

Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat ünnepre hangoló táncszínházi előadását, a Karácsonyi álom – A fény meséje című produkciót decemberben a Nemzeti Táncszínház több alkalommal is műsorára tűzi. A december 12-én debütáló színdarabban a hagyomány és a modernség nem kizárja, hanem kiegészíti egymást.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepváró forgatag // Hagyományok Háza (2025. december 12-14.)

December 12. és 14. között a Hagyományok Háza ismét megnyitja kapuit azok előtt, akik a karácsonyi készülődést közös élményként szeretnék megélni. Az érdeklődőket adventi koncertek, bábelőadások, kézműves vásár, ajándékkészítő műhelyek, gyermektáncház, mesemondás és mesterségbemutatók várják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Örömet hirdetek nektek! // Müpa (2025. december 13.)

Koncertszínházi előadást rendeznek december 13-án a Müpában: Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumában megelevenedik a betlehemi történet Mária, József, a napkeleti bölcsek, az evangélista és az angyalok közreműködésével. A színpadi előadást Igric György szerkesztette és rendezi.

Tovább az esemény weboldalára >>

Дeva // A38 (2025. december 13.)

Az idén új albummal jelentkező Дeva ismét az A38-on zárja az évet. Atmoszférikus lágyság, pulzáló basszusok, mágikus erővel ható népdalszövegek, aprólékos kidolgozottság, mindez egyedi, hipnotikus hangzásvilággal ötvözve. A december 13-i eseményt Дeva korábbi alkotótársai, Labek és Chrobak nyitják!

Tovább az esemény weboldalára >>

Szaloncukor-készítő workshop // Lady Lavender (2025. december 13., 20.)

December 13-án és 20-án lehetőségünk nyílik rá, hogy profiként forduljunk rá az ünnepekre, a Lady Lavenderben ugyanis egy nemzetközi versenyeken díjazott csokoládémester segítségével tanulhatjuk meg a valódi szaloncukor készítésének alapjait. A tanfolyam része a korlátlan csokikóstolás is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Téli tánc // Várkert Bazár (2025. december 14.)

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes december 14-i Téli tánc c. előadásán elfeledett ünnepi hagyományaink, szokásaink élednek újjá a színpadon. A téli ünnepkörről szóló táncesten a szürettől a farsangig tartó időszak tradíciói, illetve a néptánc és a népzene kerül a középpontba a Várkert Bazárban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Királyi karácsony – vezetett séta (2025. december 14., 20., 23., 27., 28.)

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalom a Sétaműhely sétáján megismerni milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

Tovább az esemény weboldalára >>

Big Time Rush // MVM Dome (2025. december 16.)

December 16-án a Nickelodeon ikonikus sorozatának dalaitól fog visszhangozni az MVM Dome: a Big Time Rush először lép fel Magyarországon! Az In Real Life Worldwide turné keretében a banda több olyan számot is eljátszik majd, amelyek közül sok még soha nem csendült fel élőben.

Tovább az esemény weboldalára >>

Parasztopera // Radnóti Színház (2025. december 17., 29.)

Esküvőre készül a falu, Roland elveszi Etelkát; a fővárosi nézők pedig vadonatúj rendezésben láthatják Pintér Béla és Darvas Benedek zenés tragikomédiáját. A Parasztopera ezúttal Szikszai Rémusz irányításával, Kováts Adél, László Zsolt és más neves színművészek játékával csap fergeteges mulatságot a Radnóti Színházban – a múlt sötét titkai pedig szép sorjában kirobbantják konfliktusok sokaságát… A mára már kultikussá vált darab december 17-től hol nevetéssel, hol sírással tűzdelve, népzene, barokk recitativo és szappanopera kavalkádjában idéz meg görög sorstragédiákat a Nagymező utcában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ronda Pulcsik & Finom Borok // Otthonka (2025. december 19.)

Elérkezett az idő, amikor a karácsonyi asztalra szánt finom borok mellé elővesszük legcsúnyább karácsonyi pulcsijainkat – a főpróbát pedig december 19-én az Otthonkában ejthetjük meg, ahol az össznépi performansz egy korlátlan, kötetlen sétáló borkóstoló keretében, hangulatos zene mellett valósul meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Álomutazó // Erkel Színház (2025. december 19-27.)

Nincs is szebb, mint közös élményeket csempészni az ünnepi hangolódás álomszerű időszakába – az Erkel Színházban idén télen fantasztikus mesemusical varázsol mosolyt mindenki arcára! Az Álomutazó hősei csodás dallamok, megható pillanatok és Broadway-t idéző látványvilág közepette bizonyítják be, hogy az álmok igenis fontosak, sőt a rémálmoktól sem kell félni. A fantasztikus produkció december 19. és 27. között ejti ámulatba a kicsiket és nagyokat.

Tovább az esemény weboldalára >>

Csodaváró betlehemes // Müpa (2025. december 19-29.)

A várakozás izgalmát idézi meg december 19. és 29. között a Magyar Állami Népi Együttes a Müpa színpadán. Csodaváró betlehemes című előadásuk hol bohókás, hol szívmelengető pillanatokon keresztül számol vissza a kis Jézus születésének éjszakájáig. Az örömteli időszak népi hagyományokból eredő játékoknak, keresztény tradícióknak és felemelő meséknek köszönhetően elevenedik meg, amiből nem hiányozhat a táltos paripa és egy táncra perdülő hóember sem.

Tovább az esemény weboldalára >>

Diótörő balett // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2025. december 20.)

Élő szimfonikus zene, kortárs tánc és lélegzetelállító vizuális világ – december 20-án nagyszabású produkció keretein belül elevenedik meg a kultikus Diótörő a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A Duna Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvári Balett Társulat koprodukciója mesés szórakozást ígér.

Tovább az esemény weboldalára >>

Advent a régi Pesten – vezetett séta (2025. december 20.)

December 20-án, a Korzózz Velünk! csapatával indulhatunk adventi felfedezésre. A József nádor térről induló, 2,5 órás vezetett sétán múltidéző élményekből egészen biztosan nem lesz hiány. Korabeli beszámolókat segítségül hívva lesz lehetőség olyan kérdésekre választ kapni, mint hogy hogyan honosodott meg Pesten a karácsonyfaállítás, hol lehetett beszerezni az ünnepi diót és almát, de lesz alkalom betekintést nyerni Pest legrégibb templomába is!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jazzy Christmas // ISON (2025. december 20.)

A Capella Silentium december 20-i koncertje ezúttal Kayamar (Magyaróvári Viktor) által hangszerelt darabokkal, jazzes hangulatban szólal meg az ISON-ban. A klasszikus karácsonyi dallamok mellett elhangzik több meglepetés is. Felbukkan a Grinch, Frosty, sőt még egy mese is megelevenedik a világ közepéről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2025. december 20., 26.)

A dán meseíró, Hans Christian Andersen meséit talán senkinek sem kell bemutatnunk: a Turay Ida Színház idén decemberben épp egy ilyen klasszikust tűzött műsorára, a Hókirálynőt. A téli mesében megjelenik a szeretet, a barátság és az összetartozás, amely felmelegíti kicsik és nagyok szívét egyaránt. Vajon egy olyan világban, ahol gonosz erőkkel küzd a jó és a barát ellenséggé lesz, képes-e Gerda és Kay az igaz szeretet által cselekedni?

Tovább az esemény weboldalára >>

Családi Hanuka // Bálint Ház (2025. december 21.)

A fény ünnepe alkalmából közösségi összejövetelre invitál december 21-én a Bálint Ház, amely tökéletes alkalom, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból. Lesz arcfestés és csillámtetkó, interaktív állomások, sok-sok fánk, közös gyertyagyújtás, hóra, és még egy Gryllus Vilmos-koncertre is sor kerül.

Tovább az esemény weboldalára >>

Klasszikus karácsony // Budapest Kongresszusi Központ (2025. december 21.)

Immár hagyomány, hogy a Danubia Zenekar karácsonyi koncerttel koronázza meg az ünnepi készülődést – ezúttal pedig a gyerekeké a főszerep. December 21-én két alkalommal is összegyűlnek a jövő legfényesebb csillagai, hogy a zenekarral karöltve színes műsorral kápráztassák el a nagyérdeműt. A Budapest Kongresszusi Központban aznap Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala és a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kommüniké // Madách Színház (2025. december 22.)

December 22-én „Téli varázs” címmel exkluzív ünnepi koncertet ad a Duo Libera. A nemzetközi sikereikkel hírnevet szerzett művészpáros, Ádám Eszter és Juan Pablo Esmok Lew ismét elkápráztatja a közönséget a Madách Színház Tolnay Szalonjában, ráhangolódva az ünnepi időszak meghittségére. A koncertet világszinten ismert örökzöld melódiák és táncok fűszerezik nyolc nyelven és ezúttal Ádám Eszter kvartettjének kíséretében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Csendes adventi esték Mátyásföldön – vezetett séta (2025. december 23.)

Nevéhez hűen csendes, adventi hangolódásra hív Demecs Norbi országosan ismert esti sétasorozata. A nagyobb városok után december 23-án Mátyásföldön lesz lehetőségünk fáklyával a kézben kiszakadni a karácsonyi rohanásból és csendesen, meghitt hangulatban, kapkodás nélkül, jó társaságban tölteni egy kis időt. A könnyű, városi és természeti helyszíneket is érintő sétát azoknak ajánljuk, akik kíváncsiak a város múltjára és az utcasarkokon meg-megbújó történetekre egyaránt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

BFZ, az ünnep hangja // Budapest Kongresszusi Központ (2025. december 26.)

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar idén karácsonykor is elhozza a legszebb ajándékot a zene szerelmesei számára: az együttes karácsonyi koncertjét! Az év egyik legjobban várt eseményén Bach Karácsonyi oratóriumából csendülnek fel részletek, a zenekarhoz ezúttal pedig még a Collegium Vocale Gent is csatlakozik. A nemzetközi szólistasztároknak hála december 26-án angyali hangok és lélekemelő dallamok járják át a Budapest Kongresszusi Központ falait, hogy a számunkra legkedvesebbekkel, muzsikával és a világ egyik legkiválóbb zenekarával együtt élhessük át a szeretet ünnepét.

Tovább az esemény weboldalára >>

Varázsvilág // Nemzeti Táncszínház (2025. december 27.)

A Varázsvilág című gyerekelőadás zenei anyagát Rossini zongoraműveinek meghangszerelésével Ottorino Respighi adja. A Diótörő, a Giselle, a Rendíthetetlen ólomkatona, a Szentivánéji álom, a Tűzmadár és a tündérmesék világát idéző balettnek a Nemzeti Táncszínházban lehetünk részesei december 27-én.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepi ritmusban – BOGGIE & Danubia Ütőegyüttes // MOMkult (2025. december 29.)

Nem kevés varázslatot csempész a Danubia Zenekar családi koncertje a december 29-i délelőttbe a MOMkultban. A meghitt napok, a közös élmények hangulatát tökéletesen megidéző Ünnepi ritmusban családi koncerten jól ismert dalok csendülnek fel: a sokféle ütőhangszer, a basszusgitár hangzása és az aranytorkú BOGGIE segít rácsodálkoznunk, mennyi szín és érzelem rejlik a szeretet ünnepének zenéjében. Az ütősök nagy kópék, nem lesz hiány jókedvből, de az élmény akkor lehet teljes, ha a legifjabbak és az örökifjak is részt vesznek az interaktív, vidám hangulatú koncerten – és persze, ha minél többen csatlakoznak a közös énekléshez a közönség soraiból!

Tovább az esemény weboldalára >>

Puccini x Soul – Semmi komoly // MOMkult (2025. december 29.)

A Danubia Zenekar a két ünnep közötti időszakba csempész varázslatot december 29-én este is, előadásuk a fúziós koncertek kedvelőinek szól. Puccini-áriák mellé sorakoznak fel Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone és Cserháti Zsuzsa legdögösebb számai. Puccini és a klasszikus soul zene egyaránt jelentős előadóegyéniséget és kimagasló énektechnikát követelnek. Adott a párhuzamba állítás: hogyan dalolja el egy operadíva és egy soulkirálynő ugyanazt az ősi érzést, hiszen a dal az dal, akkor is, ha popsztár, operaénekes vagy magányos zuhanyhős adja elő. Az esten két igazi díva, Ádám Zsuzsanna és Csóka Anita segít eldönteni ezt a nem túl nehéz kérdést. Koncert után szimfonikus karaoké!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jazz & Champagne // Time Out Market (2025. december 30.)

December 30-án „buborékos előszilvesztert” tartanak a Time Out Marketben: az idén nyílt komplexum élménytérré változik, ahol a jazz dallama és a pezsgő csillogása együtt teremtik meg az est hangulatát. A belépés ingyenes, a welcome drink garantált, és még egy interaktív kurzuson is részt vehetünk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Be Massive Szilveszter // Várkert Bazár (2025. december 31.)

Búcsúztassuk stílusosan az óévet hazánk legnevesebb underground elektronikus zenei party-sorozatának szilveszteri kiadásával: december 31-én újra Be Massive Szilveszter a Várkert Bazárban! Kezdés este 10-kor, a DJ-pultban tiszteletét teszi többek között Metha, Dubecticut, Lenny Lenoks és Somazed is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fedezzétek fel hazánk legszebb városait is az adventi időszakban: