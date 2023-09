10 fergeteges őszi fesztivál és program országszerte idén októberben

Az október beköszöntével izgalmas programokkal és fesztiválokkal kedveskednek nektek az ország több pontján is. Hangolódjatok az őszi napokra hazánk legszebb helyszínein!

Gasztrohegy Badacsony (több alkalommal)

Izgalmas tematikákkal érkezik a Gasztrohegy következő, hatodik évada: ősztől tavaszig 10, egész évben nyitva tartó vendéglátóhely dolgozik azon, hogy egyedülálló gasztrotúra keretében mutassa be a Badacsony legjavát. Az őszi programkavalkád a következő lesz: szeptember 30-tól október 1-ig a Tapasok hétvégéjével várnak, október 21-22. között a Világok konyhája – Utazás a Föld körül eseménnyel varázsolnak el, november 25. és 26. között pedig a Vadak & minden, ami erdő gasztroélményeinek lehetünk részesei. A Gasztrohegy hétvégéire gasztrobérlet is váltható, amely 4 kóstolót tartalmaz italkísérettel, 4 választott helyszínen.

Siófoki Halfesztivál (2023. október 6-8.)

Idén ősszel is élményekkel teli kikapcsolódást ígér a Balaton legszebb települése, Siófok! Az idén 55 éves jubileumát ünneplő Balaton-parti város a nyüzsgő fesztiválok, forró strandolások után is ezernyi élménnyel vár titeket az őszi szezonban. Az október 6. és 8. között megrendezésre kerülő X. Halfesztivál színes családi és gasztronómiai programjaival, ingyenes esti koncertjeivel hozza el a fesztiválok hangulatát, kiegészítve a halas ízek világával. Mindezeken túl szombaton Hal Piknik civil főzőversenyt és vasárnap Fish Food versenyt rendeznek, a település strandjain pedig nyereményjátékokkal, aktivitásokkal és egyedi gasztroélménnyel találkozhatunk.

Love Festival, Vál (2023. október 7.)

Október 7-én ismét a szeretet kerül főszerepbe a monumentális Szeretet-szobor lábánál, Válon. A műalkotás a Haraszthy Pincészet területén található, korábban azonban a 2015-ös Burning Man fesztiválra készítette el Alexander Milov. A szobor annyira megtetszett egy házaspárnak, hogy megvették, majd 2017-ben elhozták magyarországi birtokukra. A szobor avatását egy nagyszabású esemény, a Love Festival övezte, amely azóta is nagy sikernek örvend az érdeklődők körében. A program 14 órakor kezdődik és este 10 óráig tart, a jegy megváltásával pedig a látvány mellett tűzshowban és némi gasztronómiai élményben is részünk lehet.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2023. október 14.)

Október 14-én, 14 órától a Pátyi Pincehegyi Nyitogató eseményén kapcsolódhattok ki, finom borok, jó kávék és szuper ételek társaságában. Hogy ezúttal mely pincék lesznek nyitva? A Borostyán Pince és Kávézó kávéval és mellé finomságokkal készül nektek, a Hangulat Pince, a Székely Pince, a Déberling Családi Pince és a Nyitrai 1. Pince pedig helyi borkóstolókkal. Isteni ételekből sem lesz hiány, erről a Pincekulcs és az Amina Csárda és Borház gondoskodik, a sörkedvelők pedig a Pátyi Vigadóban mulathatják az időt. Egy biztos, a helyszín adta különleges hangulat mindenhol garantált!

Fékomadta Fesztivál, Zsámbék (2023. október 14.)

Élt egyszer egy francia lovag Zsámbékon, akinek legendája most megelevenedik a település csodálatos helyszínein, a kora középkorral együtt. A Fékomadta Fesztivált helyi művészek és hagyományőrzők hívták életre öt évvel ezelőtt, hogy egy interaktív összművészeti fesztiválon engedjenek betekintést a település középkori múltjába, hagyományaiba, hiedelemvilágába. Október 14-én idén is minden szempontból páratlan és rendhagyó programok várják az érdeklődőket: lesz várfoglaló, birkacinca, vasaló és bestiárium, no meg boszorkányégetés és máglyarakás, este pedig remek zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket.

Őszi Etyeki Piknik (2023. október 14-15.)

Az Etyeki Piknik nagy sikerű programsorozata az év további részében is izgalmas tematikákkal készül, így október 14-én és 15-én megrendezésre kerül az Őszi Etyeki Piknik. Az kétnapos rendezvény keretein belül ismét végigjárhatjátok Etyek borospincéit, ahol egytől egyig kiváló minőségű borokat kóstolhattok meg. A nyitott pincék között sétálva idén is nyugodtan elveszhetünk a különleges borok, pezsgők, kistermelői és kézműves termékek, valamint a jobbnál jobb falatok sűrűjében. Sőt, a pincék között andalogva zenés mulatságok kísérik majd utunkat, ugyanis a zene az idei rendezvénynek is elválaszthatatlan része lesz. Töltődjetek fel az etyeki dombok között!

Murci – Gasztrofesztivál a Kishegyen (2023. október 21.)

Október 21-én 13 pincészet, 12 étterem, egy mindenmentes cukrászda és egy pálinkamanufaktúra kínálatát kóstolhatják végig a vendégek a Murci – Gasztrofesztivál a Kishegyen rendezvényen. A hangulatos balatonlellei helyszín parkolójában kézműves árusok gyűlnek össze, hogy mindenféle kézzel készített portéka mellett házi sajttal, szőlőből készült lekvárokkal és sok más finomsággal örvendeztessék meg a látogatókat, 12 órától este 8 óráig. Azért a kisebbekre is gondoltak, őket játszóház várja a helyszínen.

Csabai Kolbászfesztivál (2023. október 19-22.)

Idén már 26. alkalommal rendezik meg a legendás Csabai Kolbászfesztivált, ezúttal október 19. és 22. között. A programterv ezúttal sem lesz kevésbé változatos: izgalmas zenei fellépők – többek között a Hallott Pénz, Dzsúdló, Azahariah és Rúzsa Magdi –, illetve kézműves vásár különleges kincsekkel színesíti a repertoárt, a kisebbeket pedig gyerekprogramok és vidámpark várja. Az aktív programok egyedülálló ízekkel egészülnek ki a CsabaPark területén, így megkóstolhatjátok a híres csabai kolbászokat, de ne hagyjátok ki a további gasztronómiai csodákat sem!

Tök-jó Barangolás, Monor (2023. október 22.)

Október 22-én teljes őszi pompájában is bejárhatjátok a Monori Pincefalu lenyűgöző vidékét, a Strázsahegyen. A borkultúra a 15. században jelent meg a környéken, maga a pincefalu pedig az 1800-as évek során alakult ki: mai összterülete nagyjából 180 hektár, tele hangulatos borházakkal, amely csak úgy vonzza a látogatókat a településre. Ezen az egy vasárnapon megnyitják kapuikat a pincék, hogy tulajdonosaik egy boros barangolásra hívják az érdeklődőket, finom borokkal és ételekkel kiegészülve, 11 órától 18 óráig. További részletekért kísérjétek figyelemmel a Monori Pincefalu Facebook-oldalát!

Múzeumok Őszi Fesztiválja (2023. november 12-ig)

Idén 18. alkalommal készül országos programsorozatára a Múzeumok Őszi Fesztiválja, szeptember 25-től egészen november 12-ig. Az esemény idei koncepcióját a tudomány és a technológia témakörei mentén alakították ki. A közel másfél hónapos rendezvénysorozattal a múzeumi élet innovációira, a múzeumokban őrzött tudás megosztásának újszerű lehetőségeire és módjaira, illetve a múzeumoknak a kompetencia- és készségfejlesztésben betöltött szerepére szeretnék felhívni a figyelmet, amihez számos hazai múzeum csatlakozott. A listáról és a programokról az esemény honlapján tájékozódhattok!

