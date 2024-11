5 mesés zuhatag az országban, ami őszi pompába burkolózva vár

Járjatok csodájára az őszi pompába burkolózott hazai vízeséseknek, mielőtt még a Jégtündér egyetlen suhintással téli mesevilággá varázsolná őket!

Sebes-víz vízesése, Bükk

A Bükk legnagyobb esésű patakvölgyében rejlő vízesést a Fátyol-vízesés testvéreként is szokták emlegetni, hiszen keletkezése és megjelenése hasonlít hozzá, ám a kevesebbek által ismert természeti csoda látványa talán még a szilvásváradi kincset is lekörözi. A vadregényes erdei környezetben megbújó zuhatag a maga által épített mésztufa-lépcsősoron zúdul alá, utat törve magának az elé kerülő akadályokon, mígnem a sebesen áramló vízcseppei lágy fátyolként hullanak le a kőzeteken. A vízesést több irányból is megközelíthetjük: ha Garadna állomásától indulunk, akkor Ómassa felé az S+ jelzést követve jutunk el a Sebes-vízig. A látogatásunkat pedig érdemes a nagy esőzéseket követő napokra vagy tavaszra időzíteni.

Csurgó-kút, Bakony

A Köves-patak völgyében rejlik a Bakony egyik leghangulatosabb, padokkal, asztalokkal, tűzrakókkal felszerelt pihenőhelye, amelynek oldalában találhatunk rá a Csurgó-kútra. A térség egyik legszebb vízeséseként számon tartott zuhatag az évszázadok során aprócska cseppkőképződményeket hozott létre, s napjainkban egy nagyjából 5 méter magas mészkőszikláról esik le, magával hozva a vízesések jól ismert, örvénylő moraját. Az erdei mesevilágba Farkasgyepű településéről indulva csöppenhetünk bele, a Z◼ jelzést követve, amely egy idő után csatlakozik a Z jelzéshez. Ezen egyenesen haladunk tovább, majd a Z+ jelzést követve érjük el a zúgót, s ha már itt vagyunk, akkor a Köves-patak festői völgyének felfedezését is feltűzhetjük a bakancslistánkra.

Ferde-vízesés, Mecsek

Sűrű lombok alatt, vadregényes ösvények között bújik meg az Óbányai-völgy varázslatos vízesése, amelynek különlegességét folyásiránya adja, hisz nem egyenes vonalban zuhan lefelé, hanem lépcsőről lépcsőre, oldalazva csordogál. Ennek okát pedig a kréta kori vulkanikus tevékenységekkel magyarázhatjuk, ugyanis ezek hatására billent ki egykoron a jura kori, üledékes mészkőréteg, így eltérítve a patakot. Az akadályokat nem ismerő, szédületes zuhataghoz Óbányáról, a K jelzést követve érkezhetünk meg, miközben elbűvölő vidéken kalandozhatunk.

Ilona-völgyi-vízesés, Mátra

Az Ilona-völgy függőleges sziklafalának V-alakú hasadékából, 10 méter magasból tör felénk hazánk legnagyobb szintkülönbségű, természetes vízesése, amelynek erejét az össze-vissza elterülő farönkök és a nagy tömbökre szaggatott alapkőzet mutatja meg. A nagy esőzések, valamint a hóolvadás után felbőszülő zuhatagot a Sándor-rét felől közelíthetjük meg, sűrű erdőn, patak menti bükkösön, s szűken hullámzó patakmeder oldalán át haladva, miközben egyre feljebb kapaszkodunk a lélegzetelállító látványt ígérő vízeséséhez.

Dömörkapu-vízesés, Visegrádi-hegység

A Visegrádi-hegység kapujaként is aposztrofálják Szentendre lenyűgöző vízesését, amely a Kapitány-hegy és a Bölcső-hegy között ömlik le a kockásra szabdalt sziklalépcsőkön. A Bükkös-patak táplálta zuhatag a sötét kőzetek tengerét fehéren tündöklő sávokban töri meg, amivel nem csupán szépségét, hanem erejét is hirdeti az errefelé járóknak. Ám nem kell félni az itteni tereptől, gyermekekkel is nyugodtan útra kelhetünk, a kirándulást pedig egy szentendrei városnézéssel is kiegészíthetjük, de akár a közeli Lajos-forrást és a Holdvilág-árkot is felfedezhetjük.

