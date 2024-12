Családi csatangolás a Mátrában: 5 túraútvonal, amelyet az egész család élvezni fog

A Mátra megannyi kirándulóhelye közül a könnyebb, ám egyben számtalan kalandot rejtő túraúvonalakat a legkisebbek is élvezni fogják. Bújjatok ki a meleg pokróc alól, és szerezzetek minél több közös, családi élményt hazánk festői tájait járva!

Felejthetetlen panorámapontok nyomában: Galya-tető

Lélegzetelállító látképeket zsebelhetünk be hazánk harmadik legmagasabb, 964 méteres hegycsúcsán barangolva, ahol a Galya-kilátó tárja elénk a közeli hegyek hullámzó lankáinak festői panorámáját. Az Országos Kéktúra útvonalán található messzelátót a Galyatető Turistacentrum épületétől indulva egy kényelmes sétával közelíthetjük meg, ám a környéken számtalan lehetőségünk akad még a természetben kalandozni. Szintén a turistacentrumtól startolva, csupán 2 km után már Martalóc-völgy fenyvesei várnak ránk, ahonnan kitérhetünk a Fekete-tóhoz is, de Galyatetőről néhány kilométernyi csatangolás után Piszkéstetőre is ellátogathatunk.

Vadregényes varázsvilágba csöppenve: Csörgő-szurdok

A Csörgő-szurdok nem véletlenül vált a Mátra egyik legnépszerűbb kirándulási célpontjává, hiszen a sziklaszorosban a függőlegesen húzódó, vulkanikus andezitfalak monumentális látványa kápráztat el minden erre járó turistát. A patakvölgyet Mátrakereszestől indulva egy könnyű, 8,4 km hosszú körtúra során fedezhetjük fel. Az erdőbe beérve patakmederben barangolhatunk, majd Bagoly-kő andezittornyait elhagyva, egy elágazásnál letérve tárul fel előttünk a szurdok vadregényes világa. A kanyonból kiérve a Vándor-forráshoz érkezünk meg, és egy erdőrezervátumon keresztül jutunk el Mátraszentimrére. Végül pedig a Csörgő-lyuk barlangját, az ágasvári turistaházat, a Két vár köze nyerget érintve érkezünk vissza a kiindulási pontunkhoz.

Középkori kalandozás: Siroki vár

A Mátra legnagyobb várromja és egyben az ország egyetlen barlangvára lebilincselő időutazásra hív minket egy több száz évvel ezelőtti világba. A földalatti barlangrendszer rejtette izgalmakat az erődítmény ormáról elénk táruló kilátás tetézi, ám a Siroki vár adta élmények a török időket bemutató kiállítással, a falu tájházával, valamint a falakat körbefutó sétaösvény bebarangolásával válik teljessé. Ha pedig még jobban fokoznánk az itteni élményeket, akkor a kővé dermedt szerzetes és szerzetesnő szerelmének emléket állító Barát- és Apáca-szilákat is felkereshetjük. A legendákkal körülölelt helyet a vár bejáratától, a várnyereg felé fordulva, a K jelzést követve érhetjük el.

Jég Jankó hazája: Alsó- és Felső-vízesés

Télvíz idején, amikor fagypont alá csúszik a hőmérő higanyszála igazi jeges csodavilág elevenedik meg Mátrakeresztestől egy karnyújtásnyira. A falutól csupán pár percre, a piros kereszt jelzést követve már a Mátra zuhatagjai alkotta jégcsapfüzérekben gyönyörködhetünk. Elsőként az Alsó-vízesés szikláról leomló jégfüggönyét érjük el, bár azt meg kell jegyezni, hogy inkább geológiai látványosságnak számít, mintsem zuhatagnak. Innen kaptatók vezetnek a felénk magasodó, Vidróczki Márton búvóhelyét rejtő sziklafalhoz. Kis idő múlva a Felső-vízesést is megpillanthatjuk, amelyet a piros háromszög jelzésen, egy kanyargós patakmederben érhetünk el.

Élménytúra Mátrafüredtől: Cincér tanösvény

Ha a mátrafüredi Harkály Házban végigjártuk a hegység erdeinek jellegzetes madár- és növényfajait bemutató interaktív kiállítást, akkor az épülettől induló, 3,5 km hosszú, 8 állomásos túraútvonalon megannyi élményre tehetünk még szert. A Sástóhoz vezető tanösvény mesés panorámával ajándékoz meg minket, valamint a környék sajátos élővilágáról mesél a bemutatótáblák segítségével. Ennek köszönhetően nyerhetünk bepillantást például a holt fák különleges erdei világába, míg az útba eső Kozmáry-kilátó által az Északi-középhegység körpanorámájában gyönyörködhetünk. Sástóra érkezve pedig újabb élmények várnak ránk, hisz a tó vidéke szintén kirándulásra hív, míg a közeli Oxygen Adrenalin Park vérpezsdítő élményeket ígér.

Még több mesés túraútvonal, amiért megéri útnak indulni: