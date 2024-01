7 varázslatos téli túraútvonal, amely mesés panorámapontok mentén halad

Megéri télen is felhúzni a túrabakancsot, és akár a hidegebb napokon is nekivágni hazánk számtalan szebbnél szebb túraútvonalának, amely téli ruhájába öltözve igazi ékszerdobozként tündököl. Fedezzétek fel a Cserhát, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Gerecse és a Kőszegi-hegység ámulatba ejtő kincseit!



Csúcshódítás a Naszály-hegyen

A Cserhát legmagasabb pontjára, a 652 méteres Naszály-csúcsra vezet fel a 7 km hosszú körtúránk, amely olykor igencsak meredek ösvényeken és csodaszép panorámák mentén kalauzol végig minket. Kalandunk a Vác feletti szőlőkből, Kútvölgy-dűlőről indul, és szinte végig a sárga körút jelzést követi.

Eleinte fiatal fenyvesben, le-föl hullámzó hangulatos ösvényen haladunk, mire lassan a Látó-hegyre vezető kék ∆ jelű gyalogút leágazásához érünk. E rövid kitérőnél, a Szent Erzsébet-kereszt mellől elénk tárul a Szentendrei-szigetet, Vác városát, a Visegrádi-hegység és a Pilis vonulatait is magába foglaló elképesztő kilátás.

A festői panorámát magunk mögött hagyva, újra a sárga körút jelzésen baktatva pedig már a Naszály erdővel fedett csúcsát hódítjuk meg. Innentől csupán lefelé kell tartanunk, ha pedig még több izgalomra vágynánk, akkor egy-két kitérővel a Násznép-barlangot és a Nagybánya-kő kilátóhelyet is érdemes felkeresnünk.

Kalandos körtúra a Pilis-tetőre

Igazán látványos és egyben változatos túrát ígér a Pilisszentkeresztről induló 10,6 km hosszú körtúra, amely a legedzettebb túrázók számára szól elsősorban. A falut a ciszterci kolostorromot rejtő Klastrom-kert felé hagyjuk el, s lassan a vadregényes Vaskapu-völgyben barangolunk tovább, majd méretes sziklákkal körülölelt mélyedésben kapaszkodunk az ösvényen, mígnem elérjük a Vaskapu sziklaformációit és az onnan nyíló festői panorámát.

A szikláktól visszakanyarodva lassan megérkezünk a hegy tetején elterülő egykori légvédelmi bázishoz, majd a 17 méter magas Boldog Özséb-kilátóhoz is, amely nemcsak a Pilis, hanem az egész Dunántúli-középhegység legmagasabb (756 méter) pontján áll. Így hát a legfelső szintjéről a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Budai-hegység, a Gerecse és a Vértes álomszerűen hullámzó vonulataiban veszhetünk el.

Végül választhatunk, hogy egy kényelmesebb szerpentinúton vagy egy izgalmas panorámaösvényen kezdjük meg az ereszkedést a hegyről.

Könnyű gyalogtúra a varázslatos apci tengerszemhez

A lehengerlő kilátást ígérő Somlyó-hegyre egy 10 kilométer hosszú körtúra során juthatunk el, ha a Rózsaszentmártonban található Tarcódi pincéktől vágunk neki a megannyi élménnyel fűszerezett kirándulásnak. Utunk elején a Tarcod-hegy déli oldalában mászunk fel a hegy tetejére, ahonnan leereszkedve, egy hangulatos tölgyerdőn keresztül jutunk el az apci tengerszem fölé. A kilátóponton pedig az erdők által szegélyezett, sziklás parttal körülölelt, a kék és a zöld minden árnyalatában tündöklő bányató látványa fogad minket.

A csillogó víztükröt közelebbről is szemügyre vehetjük, ugyanis egy igencsak nehezen járható, extrém meredek útszakaszt átvészelve a partjára érünk le. Innen a félhomályos Kolin-völgyben folytatódik utunk, majd egy folyamatosan emelkedő útvonalon, mohás törzsű fák között tartunk most már a Somlyó csúcsa felé. Felérve a Somlyó-hegyre, az Alföld rónáira, Apc házaira, a Zagyva völgyére és akár a Cserhát déli lankáira is ráláthatunk, míg végül visszaereszkedünk a Tarcódi pincékhez.

Vadregényes kirándulás a Csörgő-patak völgyében

Mátrakeresztesről startolva elbűvölő erdei környezetben barangolhatunk 8,4 kilométeren keresztül, egy könnyű körtúra során. Beérve az erdőbe, párhuzamosan a Csörgő-patak medre mellett gyalogolunk, majd a Bagoly-kő andezittornyai mellett haladunk el. Mindeközben a völgy egyre inkább szűkülni kezd, és egy elágazásnál a Csörgő-szurdok varázslatos világa csábít minket egy kis kitérőre, ahol hatalmas sziklafalak közé zárva zubog a patak.

Kiérve a rövid kanyonból már a Vándor-forrásnál találhatjuk magunkat, majd egy erdőrezervátumon keresztül jutunk el Mátraszentimrére. Később összefuthatunk a Csörgő-lyuk nem látogatható barlangjával, a mesés tisztáson elterülő ágasvári turistaházzal, majd egy bükkösben ballagva jutunk el a Két vár köze nyeregbe. Itt lassan kinyílik a táj a Mátra csodaszép észak-nyugati vidékére, s végül fenyőerdőkön átvágva érünk vissza a kiindulási pontunkhoz.

Bajóti Öreg-kő túra a barlangok mentén

Természeti kincsekben és káprázatos panorámapontokban gazdag vidéket járhatunk be a Gerecse bércei mentén kanyargó, 5 km hosszú körtúra során, amelynek a zöld kereszt jelzésen, a bajóti Hősök teréről vághatunk neki. Ha elhagytuk a Bajóti Szent Simon és Júda-templomot, akkor már a kék négyzettel jelölt útvonal visz minket az Öreg-kő felé, miközben a fák lombjain átsejlenek a triászi korú képződmény lenyűgöző sziklavonulatai.

Az Öreg-kői pihenőnél érdemes szusszanni egyet, míg bele nem vetjük magunkat a kék Ω jelzésű ösvényen az Y-elágazású betonlépcsősor meredek kaptatójába.

A lépcsősor mindkét ágán vár ránk egy-egy barlang, majd továbbhaladva a Dunántúl egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyére, a Jankovich-barlanghoz érkezünk meg. Innen felfelé tartva még vár ránk egy festői panorámával körülölelt barlang, mígnem túránk legszebb részéhez, a hegyoldalban futó és az Öreg-kő csúcsára vezető útvonalhoz érünk. A meredek szakaszt követően káprázatos kilátással ajándékozik meg minket a hegytető, majd visszafelé már lejtős, erdei ösvényen bandukolhatunk vissza Bajótra.

Mini körtúra a csodálatos Írott-kőre

Nemcsak a Kőszegi-hegységnek, hanem a Dunántúlnak és Burgenlandnak is a legmagasabb pontja Írott-kő, ahová a Hörmann-forrás közelében található parkolóból csupán 40–45 perc alatt felérhetünk. A kék sáv jelzés mentén egy 2–2,5 km hosszú út fut az Írott-kő tanösvényen, amely a Natúrpark településeit és a Kőszeg-hegység kirándulóhelyeit mutatja be számunkra. Az Írott-kő tetején az 1913-ban épült kilátó vár ránk, ahol tiszta időben a Balatonig, sőt még az ausztriai Schneeberg és Rax hegyekig is elláthatunk. Ha kiélveztük az elénk táruló elképesztő panorámát, akkor egy kellemesen lejtős úton bandukolhatunk vissza a parkolóba.

Jakab-hegy kincseinek nyomában

A Nyugat-Mecsek lankái rejtik azon különleges kultúrtörténeti és geológiai kincseket, amelyek csodájára az Éger-völgyből induló zöld turistaúton járhatunk. A völgy egy sűrű erdőbe vezet minket, ahonnan a piros háromszög jelzést követve már a hegy oldalában futó szerpentinen haladhatunk egy nem mindennapi panoráma társaságában. Lassan a legendákkal átszőtt Babás-szerkövekhez érünk, majd a különleges sziklaformációkat magunk mögött hagyva a Sasfészek sziklalépcső megpróbáltatásai várnak ránk.

Itt a kék jelzésen érjük el az egykori földvár lakóinak temetkezési helyét, és a turistajelzésen visszafordulva még ma is kivehetjük a vaskorban épült, a maga korában Közép-Kelet-Európa legnagyobb földvárának sáncait. A csodák sokasága itt még nem ér véget, hiszen továbbhaladva a Zsongor-kő – amely a szerelmével mélybe vágtázó Zsongor emlékét őrzi – lélegzetelállító panorámáját is láthatjuk. Végül az 1225-ben épült pálos kolostor romos épülete mellett haladunk el, mígnem visszaereszkedünk az Éger-völgybe.

